Han pasado varios años desde el lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un título de anime que pudo pasar sin pena ni gloria como muchos otros juegos del estilo, pero que encontró un público muy fiel gracias a que atrapó la emoción de Supercampeones. Después de esta espera, la franquicia está lista para regresar con una secuela.

Gracias a Bandai Namco Entertainment, y tuvimos la oportunidad de jugar Captain Tsubasa 2: World Fighters y, aunque fue una prueba de unas cuantas horas nos queda claro que esta nueva entrega está apuntando por no reinventar la rueda, sino por sofisticar algunos elementos e implementar nuevas mecánicas para tener enfrentamientos más entretenidos y con la magia del anime.

Casi igual, pero con nuevas mecánicas

Captain Tsubasa 2: World Fighters se juega casi igual que otros juegos de fútbol y quienes hayan jugado la entrega pasada se sentirán en casa.

El juego tiene un esquema de control sencillo, con botones designados para diferentes acciones como pasar el balón, cambiar el jugador, hacer un tiro, correr o ejecutar un regate. Esto lo convierte en un juego que prácticamente cualquiera puede tomar para empezar a disfrutar sin muchos tropiezos.

Lo que hace que World Fighters sea diferente a otros videojuegos de fútbol como EA Sports FC o eFootball es su corte arcade y amor por la espectacularidad. Cada partida se llena de verdaderos zambobazos (o tiros fuertes para quienes no crecieron escuchando al Perro Bermudez), pases espectaculares y barridas que se ven que duelen; sin embargo, los momentos deslumbrantes no son esos, sino los de las Super Actions.

Si jugaste Rise of the New Champions recuerdas que los Super Shots eran una de sus mecánicas más importantes. Se trata de tiros especiales que muestran una animación especial y tienen una mayor posibilidad de vencer al portero rival. Bueno, pues ahora no son las únicas acciones especiales, ya que también hay versiones super de los pases, regates y entradas.

Cada una de estas acciones tienen una barra correspondiente que al cargarse te permiten ejecutar el poder. Lo interesante es que no sólo buscan implementar animaciones bonitas y ya, sino que se convierten en parte crucial del juego ya que activarlas y saber aprovecharlas tiene el potencial de cambiar el ritmo de un partido. A esto se suman habilidades de equipo que se pueden activar una vez por partido al cumplir ciertas condiciones y las cuales también te dan una ventaja significativa.

Con todo esto, World Fighters se convierte en una experiencia con un mayor potencial de emociones. Utilizar las nuevas habilidades a tu favor te da la oportunidad de inclinar la balanza a tu favor incluso en partidos que se veían perdidos. Si tu te dedicas a jugar bonito, el juego te recompensará con habilidades que te darán la oportunidad de remontar al grado de que hasta un 5-0 podría verse como un marcador engañoso.

Una narrativa con el estilo de Super Campeones

Si vas a hacer un juego de Super Campeones tienes que aprovechar la oportunidad para implementar un poco de su historia, ¿no crees? Esto es algo que en Tamsoft entienden a la perfección y es por esto que World Fighters tiene un modo historia que busca capturar las emociones del anime.

El modo historia está inspirado en el arco World Youth de la serie y en el capítulo que pude jugar seguí a la selección juvenil de Japón enfrentando a su similar de Tailandia. El duelo resulta importante ya que el rival está conformado con jóvenes que quieren demostrar que tienen los argumentos para convertirse en futbolistas profesionales que destaquen a nivel global para así provocar orgullo en su familia y seres queridos.

Los partidos son muy similares a los de otros modos de juego. La gran diferencia es que la carga narrativa añade un peso que hace más emocionante estos duelos ya que tus jugadores tienen un sueño por cumplir, mientras que sus rivales cuentan con voluntad de hierro y muchas ganas por triunfar.

Eso sí, esto también tiene un problema y es que, por momentos se detonan secuencias cinematográficas a medio partido. Sí, añaden mucha espectacularidad, pero al final se sienten como una interrupción a lo que estás haciendo. Nadie quiere ir corriendo con el balón y preparándose para tirar a portería para después ser interrumpido con una secuencia que, aunque al final te puede dar una ventaja retira la emoción del momento al quitarte el control.

Intensidad futbolera y corazón anime

El tiempo que tuve con Captain Tsubasa 2: World Fighters no fue muy largo, pero me deja con buenas sensaciones.

El proyecto de Bandai Namco busca refinar la experiencia de la entrega pasada y de paso implementar cosas nuevas que la hagan emocionante. Por lo poco que pude jugar creo que lo está logrando, entregando un juego con mayor habilidad y apuestas más grandes que hacen que cada momento se sienta como un acto crucial.

Cado que falta ver muchas cosas, ¿será la historia emocionante como para engancharte de principio a fin? ¿Llegará en algún punto en el que las mecánicas de juego se desgasten? Ya probaremos la versión completa para descubrirlo pero, hasta ahora, todo se ve bien.

Captain Tsubasa 2: World Fighters llegará el 28 de agosto de 2026 a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.