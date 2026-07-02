Remedy Entertainment es uno de los estudios que mantiene una línea de innovación sin caer en lo pretencioso; todo lo que construye es sobre la base que considera la esencia del medio en todo momento. Un juego se expresa a través de diseño y mecánicas y eso está antes de cualquier otra cosa. Una de sus jóvenes franquicias es Control, que combina lo contemporáneo con lo paranormal, y ya conocimos los alcances de la Oficina Federal de (FBC) mientras controlamos a Jesse Faden.

Han pasado 7 años desde aquella aventura que nos hizo cuestionar lo real de aquello que, supuestamente, no existe, y este año tendremos una nueva historia que muestra otra posibilidad. Algo existe más allá de las paredes que controla la FBC y completa la otra parte de la historia desde la perspectiva de Dylan Faden en Control Resonant.

Hace unos días, tuvimos la oportunidad de jugar algunas horas este juego y te contamos nuestra experiencia.

Dylan Faden, la vida más allá de las paredes

Hace unos días, Remedy Entertaiment nos invitó a probar unas horas de juego de Control Resonant, la nueva entrega de la franquicia que debutará el próximo 24 de septiembre en PS5, Xbox Series X|S y PC.

El golpe fue inmediato. Tomamos el control de Dylan Faden, hermano de Jesse, la protagonista del primer juego bajo la premisa de saber qué pasó con ella. Dylan también es resultado de los experimentos del FBC, pero sus visiones y el llamado de lo paranormal le indican que hay algo más allá de la Casa Inmemorial, la casa más antigua, aquella que funciona como puerta de entrada a otras dimensiones y demuestra que la realidad no es lo que parece.

El primer cambio de concepto ocurre en el escenario. A diferencia del primer juego, que se lleva a cabo en la Casa Inmemorial, cuyos eventos paranormales permiten experimentar distintos tipos de niveles, en Control Resonant salimos de los límites de una edificación para sobrevivir en una versión de Manhattan, Nueva York, en plena tragedia.

Remedy evade atinadamente los problemas que supone un mundo abierto y, en su lugar, nos presenta una “ciudad abierta”. Durante nuestra sesión de juego tuvimos libertad para explorar y combatir, siempre con límites definidos, porque tampoco puedes ir a donde te plazca. Esto, más que una limitante, es una decisión. El estudio prefirió no perder tiempo ni recursos en ofrecer una ciudad ultradetallada, y lo que nos entrega es una versión abstracta de la ciudad neoyorquina que embona de manera perfecta con el concepto artístico del juego y sus eventos paranormales.

Este cambio de escenario también tiene que ver con un giro de tuerca muy interesante en el concepto. Control es un shooter en tercera persona con elementos de rol, Control Resonant es un RPG de acción con combate cuerpo a cuerpo.

Dylan Faden tiene armamento suficiente y un impresionante árbol de habilidades que desarrollar a lo largo de esta aventura. El vínculo con el combate y la acción nos remite de inmediato al género hack and slash, pero sin romper la conexión con la esencia de la franquicia. Dylan Faden no es Dante de Devil May Cry, pero eso no lo hace menos interesante. Al contrario, ver el contraste entre su apariencia desesperada, el miedo, la impotencia y el reconocimiento de sus poderes es atractivo y emocionante; después de todo, se trata de un sujeto que está conociendo una realidad de la que sólo ha escuchado hablar dentro de 4 paredes antes de que todo saliera mal y comenzara el caos.

La experiencia de juego en este previo resultó satisfactoria. Dylan Faden y sus habilidades se sienten muy bien al ejecutar los movimientos con el control. El combate es gratificante y la posibilidad de encadenar ataques y movimientos evasivos se torna en una porción muy divertida; realmente sales con la adrenalina a tope de cada encuentro contra hordas de enemigos de distintos niveles.

A la par, el protagonista tiene distintos movimientos para trasladarse en el escenario, y es ahí donde cumple con una cuota de plataformas y acertijos para ir del lugar A al B, pero también pueden servir al pelear. Durante las horas que jugamos, nos sorprendió lo responsivo del control y, aún cuando se trata de una versión previa, quedamos maravillados con una pelea contra un jefe, pues aprender sus patrones y poner en práctica lo que aprendimos hasta ese momento resultó en un duelo épico, impresionante y emocionante, de esos que celebras con el puño cerrado y con un grito tras vencer al enemigo.

La conexión con el pasado

Control Resonant toma libertades para definirse respecto al primer juego de la franquicia y dejar claro que va por otros caminos. Sin embargo, Remedy jamás cae en la locura de llevarlo por terrenos desconocidos y, por supuesto, existe un vínculo con el título de 2019.

Digamos que la estructura básica de este juego es abrirse paso por esta ciudad abierta de Manhattan y, después, llegar a lugares que nos recordarán de inmediato que, al final, seguimos dentro de la IP.

Después de probar unas horas en la ciudad y experimentar el sistema de combate, nos llevaron a un edificio que remite de inmediato al diseño de la Casa Inmemorial.

Prácticamente, controlamos a Dylan Faden en un acertijo enorme y con esto queremos decir que el edificio mismo era el acertijo. En su interior no hay gravedad, la realidad se distorsiona y es obligatorio tener alerta cada sentido para saber qué hacer.

Fiel a su esencia paranormal y con la dosis exacta de terror, esta parte de Control Resonant nos hizo seguir el rastro de una entidad que nos marcaba el camino a seguir. Nada sencillo, pues un techo se convierte en piso y viceversa; es más, este escenario es como un cubo Rubik enorme del que tienes que salir.

La tensión para tomar las decisiones correctas se combinó con porciones de combate y recuerdos de Dylan que añaden suspenso e intriga. Desde nuestra perspectiva, es una integración correcta de lo antiguo y lo nuevo, pues en ningún momento sentimos que existiera una brecha respecto a las libertades que se tomó Remedy para expandir los límites de su franquicia... después de todo, de eso se tratan los videojuegos.

Por último, tuvimos la oportunidad de descender al infierno mismo. Una sección de juego que involucró un acertijo y que nos llevó por una interesante y muy bien lograda transición entre la realidad de Manhattan, los experimentos del FBC y los alcances de lo paranormal. Sólo podemos decir que debes tomar en serio los elementos de rol, progresión y selección de armas mientras dominas el control y cada movimiento de Dylan Faden. Créenos: nos lo agradecerás y no tenemos duda de que será divertido y satisfactorio.

Control Resonant nos emocionó y ya queremos que salga

Nuestro primer acercamiento con Control Resonant nos dejó con muchas expectativas. Pensamos que se trata de un cambio que añade frescura y una perspectiva diferente, pero atractiva, de la fórmula original y que permitirá, si sale bien, expandir los alcances de la franquicia.

Sabemos que Remedy es cuidadoso con sus videojuegos y que tiene buena reputación en términos de calidad. Si consideramos que estuvimos en control de una versión en desarrollo, hay mucho por qué emocionarse. Después de todo, será algo diferente respecto a la alineación de lanzamientos que debutarán en cuestión de semanas a partir de septiembre, y eso siempre se agradece.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.