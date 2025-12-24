Conoce los juegos de Switch que se pueden actualizar gratis y con mejoras en Switch 2

Nintendo confirma una lista de títulos que, sin costo adicional, lucen mejor en la nueva consola híbrida.

La llegada de Nintendo Switch 2 abrió una etapa emocionante para los fans que conservan una gran biblioteca digital. Nintendo prometió compatibilidad completa desde el primer día, pero también reveló algo más atractivo: una larga serie de juegos de Switch que recibieron actualizaciones gratuitas con mejoras visuales, soporte para nuevas funciones y optimizaciones pensadas para esta nueva consola.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

La compañía explicó que estas mejoras aparecen después de conectar Nintendo Switch 2 a Internet. La plataforma descarga las actualizaciones automáticamente y cada título obtiene beneficios distintos. Esto permite disfrutar versiones mejoradas sin pagar un solo peso extra, algo que muchos fans agradecen en esta transición generacional.

A continuación, repasamos los principales juegos first-party con este beneficio y detallamos sus mejoras. Cada título recibe optimizaciones específicas, desde HDR hasta GameShare, pasando por tasas de cuadros más estables y compatibilidad con funciones nuevas del hardware.

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games es una de las mejores colecciones sociales disponibles en Nintendo Switch. Incluye juegos clásicos, propuestas modernas y actividades casuales diseñadas para jugar con cualquiera. Su variedad lo convirtió en un favorito familiar gracias a su accesibilidad y controles simples.

La actualización gratuita añade compatibilidad con GameShare. Hasta 4 personas pueden disfrutar 34 juegos mediante conexión local o internet usando GameChat. Esto facilita sesiones rápidas y divertidas con familiares y amigos de inmediato.

ARMS

ARMS sigue siendo una de las propuestas más creativas de Nintendo. Su sistema de combate basado en brazos extensibles recompensa la estrategia, la lectura del rival y los reflejos afilados. Su escena competitiva apasionada lo mantiene vivo hasta hoy.

La versión mejorada en Nintendo Switch 2 ofrece un aspecto visual más limpio y colores más vivos. El juego recibe optimización de cuadros, incluso con 3 jugadores o más. También añade compatibilidad con HDR para crear un contraste más marcado y espectacular.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Big Brain Academy volvió con una entrega divertida enfocada en pruebas rápidas de agilidad mental. Su estilo visual colorido y su estructura sencilla lo convierten en una excelente opción para competir casualmente con amigos y familia.

La actualización gratuita habilita GameShare para que hasta 4 personas puedan jugar en el modo Fiesta usando conexión local o GameChat. Esto vuelve los duelos mentales más accesibles que nunca.

Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker ofrece niveles llenos de creatividad, acertijos sencillos y encanto visual. Cada etapa presenta una estructura única que exige observar desde todos los ángulos para descubrir secretos ocultos acompañados del simpático personaje.

Su actualización mejora la calidad de imagen en Switch 2, ofreciendo colores vibrantes y mayor nitidez. También añade compatibilidad con HDR y soporte para GameShare, permitiendo que 2 jugadores disfruten todo el contenido mediante conexión local o GameChat.

Game Builder Garage

Game Builder Garage permite aprender programación para crear tu propio videojuego mediante herramientas amigables y ejercicios interactivos. Su enfoque educativo lo hace perfecto para usuarios curiosos que desean crear sin conocer lenguajes complejos. Es una puerta accesible hacia el desarrollo de videojuegos.

La versión de Switch 2 mejora el aspecto visual y añade compatibilidad con el modo ratón de los Joy-Con 2. Esto facilita manipular varias opciones y elementos dentro del editor que facilitarán todas las tareas para parecer todo un pro.

New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe sigue siendo uno de los mejores plataformas 2D de Nintendo. Su diseño de niveles ofrece un gran ritmo, variedad constante y un desafío accesible para todos. La versión Deluxe amplió su valor con nuevos personajes.

La actualización para Switch 2 solamente mejora el aspecto visual. Los colores se ven más sólidos y los bordes lucen más nítidos gracias a la resolución mejorada. Debido a esto, puedes disfrutar esta entrega como nunca.

Pokémon Scarlet & Violet

Pokémon Scarlet & Violet introdujeron un mundo abierto con libertad total para explorar Paldea. Sus ideas fueron ambiciosas, aunque el rendimiento dejó opiniones divididas. La buena noticia es que sigue siendo una entrega popular por su diseño de criaturas y su estructura flexible.

Switch 2 mejora la resolución general y estabiliza la tasa de cuadros, algo que se pidió por mucho tiempo. Las animaciones lucen más fluidas durante las batallas y la exploración, todo ello para ofrecer una experiencia más cómoda.

Splatoon 3

Splatoon 3 mejoró el frenético combate multijugador que caracteriza a la serie. Su estilo visual, armas variadas y ritmo energético lo convirtieron en un gigante competitivo dentro de Switch. La campaña también recibió elogios gracias a su creatividad.

La mejora gratuita optimiza la resolución y la fluidez en Switch 2. La plaza de Tintelia y el recinto del Grand Festival ahora corren de forma más estable gracias a ajustes específicos que notarás de inmediato.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World regresó con una propuesta cooperativa enfocada en niveles rápidos y muy pulidos. Bowser’s Fury añadió una aventura con un mundo semiabierto que sorprendió por su creatividad y ritmo ágil. El paquete completo sigue siendo excelente.

La actualización mejora la resolución y la estabilidad en la propuesta. Además, añade HDR exclusivo para Bowser’s Fury y compatibilidad completa con GameShare. Hasta 4 personas pueden jugar 3D World mediante conexión local o GameChat.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Los 2 juegos de Super Mario Galaxy siguen siendo joyas intocables dentro del catálogo de Nintendo. Sus niveles hermosos, sus físicas envolventes y su banda sonora orquestal los colocan entre los mejores plataformas 3D de la historia.

Switch 2 mejora su aspecto visual con mayor nitidez y colores más definidos. También añade compatibilidad con el modo ratón de los Joy-Con 2 para replicar el puntero del Wii Remote, por lo que el título promete bastante.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey sigue siendo un referente dentro del género. Su creatividad constante, mundos abiertos llenos de retos y controles impecables lo convirtieron en uno de los juegos más celebrados de Switch.

La versión de Switch 2 añade resolución mejorada, compatibilidad con HDR y soporte para GameShare. Además, 2 jugadores pueden disfrutarlo juntos controlando a Mario y Cappy mediante conexión local o GameChat.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Echoes of Wisdom presentó un sistema innovador donde Zelda crea ecos para resolver acertijos y combatir. Su estilo artístico encantador y su diseño creativo lo convirtieron en uno de los lanzamientos más llamativos de su momento.

Switch 2 mejora la calidad de imagen y habilita compatibilidad con HDR, logrando una presentación más vibrante que resalta su estilo visual. Gracias a esto, podrás seguir la aventura de Zelda como siempre la imaginaste.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Link’s Awakening es un remake adorable con estética que recuerda los juegos clásicos. Su cámara fija y sus animaciones suaves lo volvieron inolvidable. Además, su mezcla de nostalgia y frescura lo mantiene muy vigente.

La actualización para Switch 2 mejora la nitidez, los colores y añade compatibilidad con HDR. Esto resalta los materiales y brillos del estilo del título, algo que los más fans de The Legend of Zelda van a apreciar desde el primer momento.

Switch 2 te ofrece la mejor versión de los juegos de Nintendo

Nintendo Switch 2 impulsa una transición muy amigable gracias a mejoras gratuitas que revitalizan juegos recientes y clásicos. Las optimizaciones visuales, la fluidez ampliada y el soporte para GameShare demuestran un compromiso con la comunidad que valora la retrocompatibilidad. Ahora sólo toca cruzar los dedos para que se reciban más actualizaciones similares en el futuro.

¿Ya probaste alguno de estos juegos en Nintendo Switch 2? ¿Qué actualización te emocionó más? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.