Cada año, junio suele convertirse en una temporada muy importante para la industria de los videojuegos. Aunque el E3 desapareció hace tiempo, compañías como Nintendo, Sony y Microsoft todavía aprovechan estas fechas para mostrar sus próximos lanzamientos y sorpresas.

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Ahora, un nuevo rumor volvió a encender las redes sociales. El periodista y podcaster Jeff Grubb comentó recientemente que escuchó información sobre un posible Nintendo Direct programado para mediados de junio.

La declaración llamó la atención de muchos jugadores, sobre todo porque la compañía todavía no confirma oficialmente una transmisión para este verano.

Los rumores llegan justo antes del Summer Game Fest

Según explicó Jeff Grubb, varias fuentes le comentaron que Nintendo tendría una presentación durante junio, algo que encajaría perfectamente con la tradición de la empresa. Desde hace años, la compañía japonesa suele aprovechar este periodo para revelar juegos importantes y actualizar información sobre proyectos esperados.

El comentario también llega en un momento interesante. Actualmente, el único gran evento confirmado es el showcase de Xbox, mientras que el Summer Game Fest comenzará el viernes 5 de junio.

Muchos jugadores creen que sería raro ver a Nintendo ausente durante una temporada tan importante para la industria, especialmente ahora que Nintendo Switch 2 ya está en el mercado y necesita fortalecer su catálogo futuro.

Los fans esperan anuncios importantes para Nintendo Switch 2

Aunque todavía no hay información oficial, los fans ya comenzaron a especular sobre posibles anuncios. Algunos esperan novedades relacionadas con franquicias clásicas como The Legend of Zelda, mientras otros sueñan con actualizaciones de juegos anunciados anteriormente como Fire Emblem: Fortune’s Weave.

También existe curiosidad por conocer qué títulos llegarán durante la segunda mitad de 2026. La nueva consola híbrida todavía tiene varios espacios vacíos en su calendario, así que un Nintendo Direct tendría mucho sentido.

Por ahora, lo mejor será tomar la información como un rumor. Jeff Grubb suele compartir reportes relacionados con la industria, pero Nintendo todavía no confirma algún evento.

¿Crees que Nintendo sí realizará un Direct en junio? ¿Qué juego te gustaría ver anunciado para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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