Super Mario Galaxy: La Película recibió muchas críticas y, ante los ojos de muchos fans, fue una completa decepción; sin embargo, las reseñas negativas no fueron un impedimento para que conquistara la taquilla internacional con una recaudación millonaria. Las personas indecisas por fin podrán verla desde la comodidad de su hogar.

Más de 1 mes después de su estreno en los cines, la cinta animada de Illumination y Nintendo finalmente se lanzó en formato digital en todo el mundo. Su disponibilidad en plataformas varía en función del país, pero afortunadamente ya se puede ver en México y otras regiones.

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¿Cómo ver Super Mario Galaxy: La Película en Prime Video?

Los primeros rumores adelantaban que el largometraje protagonizado por Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Brie Larson, Keegan-Michael Key y Donald Glover tendría su lanzamiento en formato digital a principios de este mes; sin embargo, hubo un cambio de planes y el estreno se movió hasta inicios de esta semana.

Tal como se prometió, Super Mario Galaxy: La Película llegó a plataformas digitales el martes 19 de mayo de 2026. Los fanáticos y curiosos ya pueden verla en PC o cualquier otro dispositivo compatible, aunque es preciso señalar que la cinta aún no está disponible en el catálogo de algún servicio de streaming. En pocas palabras, es necesario comprarla o rentarla.

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El filme distribuido por Universal Pictures llegó a Sky Store, Amazon Prime Video, Apple TV y otras tiendas de entretenimiento, pero en algunos servicios no está disponible en todos los países. Por suerte, los fanáticos de México sí tienen una forma de hacerse con ella.

En específico, Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible para su compra en Prime Video. En la plataforma de Amazon tiene un precio de $349 MXN en nuestro país. Los coleccionistas deben saber que es posible adquirir un paquete especial que también incluye la cinta de 2023 por $448 MXN, aunque en este momento se ofrece con descuento por $399 MXN.

Aunque el filme también aparece en Apple TV en nuestro país, en este momento no hay una forma de adquirirlo o rentarlo. En Estados Unidos, adquirir el largometraje animado cuesta $29.99 USD, mientras que rentarlo por 48 horas supone una inversión de $24.99 USD.

Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible para compra y renta en Prime Video en México

Vale la pena señalar que aquellos que compren la película también recibirán el contenido extra. Universal Pictures reveló que todas las copias dan acceso a más de 1 hora de material adicional, como entrevistas con los actores y creativos, vistazo a los diseños conceptuales, escenas detrás de cámara y mucho más.

Super Mario Galaxy: La Película también llegará a streaming

Por supuesto, los fanáticos se empiezan a preguntar cómo y cuándo ver Super Mario Galaxy: La Película sin cargo adicional mediante una plataforma de streaming. Los responsables del proyecto aún no proporcionan una respuesta oficial, pero podemos usar como referencia el filme anterior para hacer una predicción.

Super Mario Bros. llegó a la plataforma Peacock el 3 de agosto de 2023 en Estados Unidos, aproximadamente 4 meses después de su lanzamiento en plataformas digitales. En caso de que se repita el patrón, la secuela estará disponible para su visualización vía streaming a finales del verano.

De igual forma, la primera entrega de la franquicia se lanzó en Netflix 4 meses después de su llegada a Peacock, lo que podría volver a suceder con la nueva cinta.

Super Mario Galaxy: La Película aún no tiene fecha de estreno para Netflix y otras plataformas de streaming

Lo que ya es oficial es que Super Mario Galaxy: La Película se lanzará en formato físico el próximo 16 de junio de 2026. Los fanáticos podrán comprar versiones en DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD y un paquete de colección. Tal como las copias digitales, estas ediciones incluirán más de 1 hora de contenido extra nunca antes visto.

Pero dinos, ¿planeas ver otra vez el filme? Déjanos leerte en los comentarios.

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