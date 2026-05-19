Creemos que cualquier fanático de los monstruos de bolsillo que vio las aventuras de Ash Ketchum en el anime y probó los videojuegos alguna vez tuvo el sueño de convertirse en un Profesor Pokémon en la vida real. Eso ya es posible gracias a un programa especial, pero Nintendo le negó ese reconocimiento a un fanático.

Ante este veredicto, el hombre en cuestión mostró su inconformidad y optó por tomar medidas extremas. En específico, decidió presentar una demanda formal en contra de las compañías japonesas a cargo de la franquicia por no otorgarle dicho título, a pesar de que completó el programa.

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¿Cómo convertirse en Profesor Pokémon en la vida real?

No, no es una broma. Nintendo y The Pokémon Company lanzaron un programa real que permite a los fanáticos conseguir dicho título y participar en eventos especiales de la marca, como torneos profesionales del juego de cartas. Los interesados deben postularse en el sitio web oficial, cumplir con múltiples requisitos y ser elegidos.

De acuerdo con la página oficial, las personas que reciban el honor y se conviertan en Profesores Pokémon pueden trabajar como asistentes, jueces y embajadores de Play! Pokémon, la iniciativa de torneos y eventos organizados por la compañía.

Los fanáticos que tengan ese título también tienen la oportunidad de conseguir puntos para gastar en una tienda exclusiva, participar en copas con otros profesores y conseguir artículos promocionales únicos. De igual forma, los mejores exponentes pueden recibir invitaciones para asistir a campeonatos regionales e internacionales.

Los fans pueden unirse al programa de Profesores Pokémon para recibir recompensas y participar en eventos

Todo esto suena muy llamativo, por lo que los cupos de esta iniciativa son limitados. Kyle Owens, un hombre del estado de Iowa en Estados Unidos, mostró su interés y mandó su solicitud para formar parte del programa; sin embargo, y pese a que aprobó las pruebas, Nintendo no le dio el visto bueno.

Hombre demanda a Nintendo y The Pokémon Company

De acuerdo con los informes, Kyle Owens, quien reside en Laurens, presentó una demanda en contra de Nintendo of America y su filial Pokémon Company International ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos. En su queja legal, argumenta que las compañías realizaron acciones de antimonopolio que rompen la Ley Sherman.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El hombre de 34 años explica que, el 12 de marzo de 2024, The Pokémon Company se puso en contacto con él y le notificó que, a pesar de que aprobó el examen básico con una puntuación perfecta de 100%, su solicitud fue negada.

La compañía explicó que denegó la postulación de Kyle Owens debido a los resultados de su verificación de antecedentes. Debido a esa situación, la calificación de la prueba bajó hasta 80%, por lo que no cumplió con los requisitos necesarios para obtener el estatus de Profesor Pokémon.

Kyle Owens presentó una demanda contra Nintendo y The Pokémon Company

En su queja legal, el fanático afirmó que se le denegó la certificación por culpa de un “antiguo delito grave de menor gravedad de hace más de 10 años”, pero que el motivo de su rechazo cambió posteriormente a 3 cargos por crímenes que no “mostraron conclusiones de culpabilidad”.

El hombre estadounidense asegura en la demanda que, al impedirle obtener el título de Profesor, Nintendo y su filial reducen la competencia y restringen el acceso de los consumidores al eliminar a un presentador de eventos cualificado del sistema oficial de Pokémon.

La queja legal busca una orden judicial y una medida cautelar que le otorgue a Kyle Owens una suma de $341,000 USD en concepto de perjuicios y daños, además de que, por supuesto, le otorguen el título de Profesor Pokémon y le permitan organizar eventos oficiales de la marca.

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Por ahora, ni The Pokémon Company ni Nintendo se pronunciaron al respecto con una respuesta oficial, por lo que deberemos esperar para descubrir cómo concluye este caso.

Pero dinos, ¿conocías este programa? ¿Crees que Kyle podrá ganar? Déjanos leerte en los comentarios.

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