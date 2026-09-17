Después de más de 20 años, por fin la saga Crazy Taxi regresa a consolas con su nueva entrega Crazy Taxi: World Tour, pero ¿realmente hacía falta otro? Pues eso lo responderemos en 2027 cuando salga el juego; por ahora tuvimos acceso a su prueba beta para sus modos multijugador que pudimos disfrutar y aquí te lo contamos.

¡CRAZY TAXI ESTÁ DE VUELTA!

«Adrenalina pura en multijugador» sería la forma perfecta de describir la experiencia que tuvimos con la prueba de servidores, aunque con solo dos modos de juego disponibles pudimos pasar varias horas de diversión en los mapas que se incluían (que al igual solo eran dos): West Coast, que nos recordó rápidamente a la primera entrega del juego, y Germany Castle, el cual imprime su propia identidad al título.

En cuanto a los vehículos disponibles, contábamos con seis para elegir, y aquí es donde nos sorprendió la variedad de autos, ya que algunos eran para ir más veloz, pero había otros que eran más pesados y cada uno con su funcionalidad específica, en especial para el modo Policías vs. Taxis del cual te contaremos, pero primero hablaremos del modo carrera.

¡POCOS MODOS DE JUEGO, PERO MUCHA DIVERSIÓN!

En el modo carrera se trata de una partida donde hasta seis jugadores competirán por quién llega primero a la meta, pero Crazy Taxi: World Tour imprime su sello propio, ya que deberás recoger a tu pasajero para entregarlo; estos serán los checkpoints que deberás seguir hasta entregar a tu último pasajero y coronarse como ganador.

El segundo modo disponible fue el que nos dio más diversión, ya que es Policías vs. Taxis, donde dos jugadores tendrán vehículos temáticos de la policía y deberán detener y evitar que cumplan su objetivo los taxistas, que son cuatro jugadores. En este modo se cuenta con dos variantes: pasajeros, que es entregar el número de personas asignado, y el de paquetes, donde estarás como repartidor de paquetería y deberás terminar lo más pronto posible sin que te detengan los policías.

Si algún policía te llegara a incapacitar, tienes la opción de volver a la pista, pero tus compañeros deberán salvarte de las rejas; si logran capturar a todos los jugadores, los policías saldrán victoriosos.

Como te comentábamos, fue un periodo de prueba por lo cual encontrar a otros jugadores fue una tarea un poco complicada aun con el crossplay activado, lo cual se volvió algo «molesto», ya que la CPU jugaba de casi forma perfecta en cualquier modo y en especial en el modo carrera.

¡Ya, ya, ya, ya, ya!

El soundtrack es simple y sencillamente épico: aunque contamos solo con un par de canciones, escuchar a The Offspring y Bad Religion me transportó inmediatamente al local donde solía rentar Dreamcast para poder jugar Crazy Taxi.

Otro punto a mencionar y que creemos importante es que el juego no contó con ningún tipo de tutorial: te aventaban al ruedo y eso, aunque me recordó la época en la que compraba un juego y lo empezaba a jugar sin saber qué hacer, también fue un poco frustrante ver cómo la CPU y otros jugadores hacían cosas que aún no me explicaban y que no me iban a explicar.

Sin más que decir al respecto, Crazy Taxi: World Tour pinta para ser una increíble experiencia arcade reviviendo las glorias de sus entregas, y de la cual esperamos con ansias poder jugar el modo de un solo jugador para disfrutar la verdadera experiencia de Crazy Taxi.

Crazy Taxi: World Tour llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con esta franquicia.