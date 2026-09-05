Después de varios rumores, Nintendo hizo oficial el desarrollo del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La noticia me dio tanta emoción, que casi me pongo a llorar en la reacción en vivo que tuve en el canal de YouTube de Level Up.

Fue un golpe tremendo de nostalgia que hizo que me temblara todo (qué bueno que eso no se vio en el live) y estoy seguro de que te pasó algo similar. Es tan sencillo como decir que mi juego favorito, el que marcó gran parte de mi infancia y el que más veces he jugado, volverá mejorado, actualizado y con algunos extras que aún no sé que necesito.

Ahora que lo pienso con la mente un poco más fría, analicé el reto tan cabrón (no puedo decirlo de otra forma) que representa para Nintendo el hecho de regresar a los reflectores esta entrega de The Legend of Zelda.

Ocarina of Time es prácticamente perfecto, y no lo digo yo, lo dicen los números, las calificaciones y millones de jugadores en todo el mundo. Y precisamente ahí está el reto: ¿cómo mejorar algo perfecto?

En una más de mis ocurrencias nintenderas para escribir un artículo, me puse la misión de buscar hasta donde no te imaginas, para identificar cuáles son los puntos que se pueden mejorar de este juego legendario y que vayan más allá de gráficos actualizados. Así que te invito a seguir leyendo para que conozcas los resultados de mi alocada imaginación.

Un Hyrule Field completamente vivo

Seré completamente honesto, y seguramente compartirás lo que estoy por decir. Cuando jugué por primera vez esta entrega y entré en el campo de Hyrule quedé impresionado, todo se veía tan real que me dejó sin palabras. Era espectacular lo que nos mostraba el Nintendo 64 en 1998 con ese mapa que invitaba a la exploración.

Ahora, 28 años después, la tecnología ha avanzado tanto que las nuevas generaciones difícilmente se impresionarían con lo que vimos en ese entonces, sobre todo después de lo presentado en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Y aunque en Ocarina of Time no se requiere un mundo abierto como en esos títulos recientes, sí necesita un Hyrule Field mucho más vivo en cada uno de sus rincones. Imagina salir del Kokiri Forest después de salvar al Gran Árbol Deku y despedirte de Saria, para encontrar un hermoso campo lleno de vegetación, ríos, caravanas viajando, soldados patrullando, enemigos o criaturas que peleen entre sí, cuevas o secretos nuevos y hasta eventos/desafíos aleatorios que se podrían actualizar por medio de una conexión a Internet. Sin duda, estos elementos podrían darle un gran plus a la aventura, incluso aportar más horas de juego entre las pausas de un templo a otro.

Castle Town merece ser una ciudad real

Castle Town es uno de los mejores lugares que recuerdo del mapa de Hyrule y seguramente estarás de acuerdo conmigo cuando digo que era increíble para ese tiempo. A pesar de esto, si lo comparamos con ciudadelas que vimos en otras entregas como The Legend of Zelda: Twilight Princess, queda corta.

La versión original de Castle Town se sentía viva, de eso no hay duda ni queja. No obstante, en esta ocasión, Nintendo debe hacerla de una escala mucho mayor. ¿A qué me refiero? Pues a que incluya más callejones, más tiendas, NPC con una rutina (similar a lo que vimos en The Legend of Zelda: Majora’s Mask), misiones extra, minijuegos nuevos y hasta personajes que recuerden tus acciones.

Mientras más familiar se haga el lugar con los jugadores y mientras más personajes entrañables conozcamos, será más impactante y doloroso cuando la veamos destruida 7 años después por la trama del título.

Incluso, este aspecto puede extenderse a más zonas del mapa para que Hyrule cuente su propia historia. Uno de los aspectos que el remake puede mejorar es la forma en la que todo el reino muestra las consecuencias del dominio de Ganondorf durante los 7 años en los que Link estuvo ausente, y que era difícil transmitir por las limitaciones del Nintendo 64.

Imagina un Kakariko Village con nuevos detalles ambientales y NPC con diálogos que refuercen la situación del lugar, todo ello daría más peso a los jugadores y les mostraría el enorme desafío de devolver la tranquilidad a Hyrule. Con las posibilidades tecnológicas actuales, Nintendo tiene todos los recursos para sorprendernos una vez más.

Un mejor desarrollo para la princesa Zelda

Durante muchos años estuvimos acostumbrados a que Zelda tuviera un rol secundario en las aventuras de la saga, a pesar de que su nombre viene en el nombre de cada entrega. Por suerte, esa situación ha cambiado en los últimos años con juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, donde su participación tuvo más relevancia, y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, donde fue la protagonista.

Este punto también debe mejorarse en el remake de Ocarina of Time. Zelda tiene un rol menor, a pesar de aparecer como la princesa y como Sheik en algunos momentos. La nueva versión del juego podría aprovechar la oportunidad para incluir cinemáticas nuevas en las que se vea más el desarrollo del personaje, tanto de niña como de adulta.

Sería interesante ver instantes desconocidos de Zelda, como cuando estaba preocupada por el contacto de Ganondorf con el rey de Hyrule, algunas conversaciones con Impa, recuerdos de cuando Link estuvo desaparecido durante 7 años y, claro, el momento en el que decide hacerse pasar por Sheik. Sin duda, sería una joya tremenda que enriquecería la experiencia y nos permitiría conocer, por primera vez, algunos detalles de lo que vivió durante esa época oscura.

Ganondorf y Navi también necesitan más presencia

Si me pongo a recordar cómo nos presentaron al villano del juego y cuento los momentos en los que supimos algo de él o lo tuvimos enfrente, creo que me sobrarían varios dedos. Debido a esto, la situación con Ganondorf es algo similar a lo que comento sobre Zelda.

El rey del desierto es un personaje impresionante, pero, tristemente, en Ocarina of Time supimos y vimos muy poco de él. El remake del juego podría mostrar un poco más de su origen en Gerudo Valley, ya que ser el hombre que nace cada 100 años en la zona no es poca cosa. Además, sería épico ver cómo conquista Hyrule, algunas escenas durante los 7 años ya mencionados, cómo gobierna el reino y más. Por supuesto, no estoy pidiendo que cambien la historia del antagonista, solamente que la enriquezcan.

Navi es otro personaje que debe tener más presencia. Sí, seguro ahorita estás pensando que sus “Hey, listen” ya le dieron la presencia suficiente, pero déjame explicarte para que no me mientes la madre (xD).

Si te preguntara quién es Navi, ¿podrías darme una respuesta más allá de “es el hada de Link”? La verdad es que desconocemos bastante de ella y el remake del juego es el momento perfecto para saber más sobre su pasado, lo que pensaba cuando viajaba junto al héroe y hasta más pistas de a dónde se dirige después del final del juego. ¿No te encantaría descubrir todo sobre tu compañera? A mí sí.

Aprovechar el viaje del tiempo de formas más creativas

Todos sabemos que la mecánica de niño y adulto dentro del juego fue revolucionaria. La mala noticia es que, aunque fue sorprendente en su momento, solamente se aprovecharon algunos detalles que siguen siendo muy bien recordados. Por ejemplo, soy uno de los que mantengo muy presente la tremenda paradoja en el origen de Song Of Storms con el señor del molino en Kakariko Village. ¿Quién la creó?

Debido a esto, siento que el remake de Ocarina of Time podría darnos más situaciones así, con misiones o acertijos que necesiten acciones entre las 2 épocas, y en general, que sean mucho más notorias las consecuencias por nuestras acciones entre ambas líneas.

Claro, tenemos el caso de los Magic Beans y pocas cosas más, pero si se explora esta posibilidad de una forma más amplia, estoy seguro de que tendremos varios momentos muy significativos en el remake del clásico que enriquecerían bastante nuestra aventura.

Nuevas misiones secundarias con un valor mucho más importante

Dudo mucho que el remake de Ocarina of Time venga con mucho contenido extra después de lo visto en la nueva entrega de Star Fox. No obstante, estoy seguro de que Nintendo tiene una gran oportunidad para hacer más “grande” la entrega de Hyrule y no sólo “mejorar” lo que ya conocemos.

Debido a esto, entraré en un terreno muy ambicioso y me pondré a fantasear un poco pero, hey, de eso se trata. La regla fundamental es dejar la historia, los calabozos, los templos y el orden para superarlos en paz. Aún así, creo que hay espacios durante el juego que se podrían llenarse con elementos extra como mazmorras secretas y hasta jefes inéditos.

Por supuesto, debemos considerar también las misiones secundarias que sí, son buenas; sin embargo, las que realmente valen nuestro tiempo son pocas. De hecho, conozco a varias personas que se las brincaron porque “daban flojera” y la historia principal no lo requería. Ya sabes, me refiero a las de conseguir todas las botellas vacías, la Biggoron Sword, los 3 hechizos de las diosas (Fuego de Din, Viento de Farore y Amor de Nayru) y las 100 Skulltulas Doradas, entre otras.

Yo como un gran zeldero completé el juego al 100% como 20 veces, y aún así, me gustaría que las misiones tengan una razón de ser y sean interesantes, no sólo intercambiar objetos uno tras otro, tras otro, tras otro y tras otro. La solución es sencilla porque ya lo hicieron en Majora’s Mask con su Bomber’s Notebook.

Si no tienes idea de qué hablo, se trata de un cuaderno que Link consiguió en Termina después de hacerse miembro de los Bombers, un grupo de niños que luchaban por la justicia en el lugar y que buscaban ayudar a todos los habitantes de Clock Town con sus problemas.

Eso es justamente lo que me gustaría que se incluyera en Ocarina of Time con los habitantes de Hyrule. Sería un plus tremendo y agregaría bastantes horas para completar el viaje de nuestro héroe. ¿Te imaginas ayudar a algún Kokiri a cuidar su hada, conseguirle rocas “nutritivas” a un Goron, o hasta ayudarle a regresar al agua a un Zora en aprietos? Sería impresionante.

Controles, cámara e interfaz general con estándares modernos

Uno de los aspectos que más impresionó de Ocarina of Time fue el Z-Targeting, característica que la industria adoptó después. No obstante, esa función ya tiene casi 30 años y con entregas posteriores de la saga se ha ido mejorando poco a poco, por lo que lo mínimo que se espera es ver este avance en el remake para que se sienta a la par de entregas recientes.

Además, podrán aprovecharse los Joy-Con 2 y sus posibilidades. No estoy diciendo que se abuse del control por movimiento o que se incluya el modo mouse sólo para dar más opciones, me refiero a que tendremos un control que cumplirá con funciones básicas actuales que antes no se tuvieron con el control del Nintendo 64. Por ejemplo, ahora, por fin, tendremos 2 sticks analógicos; entonces, espero que con uno controlemos a Link y con el otro podamos mover la cámara libremente. Aún recuerdo que jugar la versión original y tener que cambiar la perspectiva con un botón era demasiado incómodo. Necesitamos esa libertad con la cámara, tal como lo vimos en Breath of The Wild y Tears of the Kingdom.

Por otro lado, deben conseguirse mejores animaciones en los ataques, tal vez más movimientos con los escudos y que los combates se sientan menos rígidos. Me encantaría encontrarme con enemigos mucho más inteligentes que me dieran un gran reto para vencerlos. Claro, no hablo de que el juego se convierta en un Dark Souls, pero incluso poder elegir una dificultad desde el inicio sería un plus muy agradable, sobre todo para los jugadores veteranos.

Y por último, todos sabemos que en el Nintendo 64 sólo había 3 botones para agregar objetos a la pantalla principal y usarlos de forma rápida. Creo que es el momento para que tengamos una opción de acceso rápido para más objetos, una selección de ropa más ágil y hasta un cambio de botas casi instantáneo para no tener que sufrir tanto en diferentes etapas del juego. Sí, hablo del Water Temple.

Un epílogo más amplio y que conecte con Majora’s Mask

El final de Ocarina of Time es uno de los más queridos que tengo. No obstante, para estas fechas, muchos jugadores podrían considerar que es algo simple, breve y que hasta deja muchas preguntas sin respuesta.

Sería interesante ver que los escenarios de todo el mapa mostraran los efectos de la victoria. Yo también soy uno de los jugadores que nunca entendió por qué el Zora’s Domain siguió congelado después de vencer a Dark Link y a Morpha, por ejemplo.

Además, al considerar que las 2 líneas temporales del juego se mantuvieron, me gustaría saber ¿qué pasó con Zelda cuando regresó a Link a su tiempo?, ¿qué sucedió con los sabios después de su breve aparición en la Death Mountain mientras todo el pueblo celebraba? Y por supuesto, una vez que Link de niño vuelve al Templo del Tiempo a dejar la Master Sword y se despide de Navi, ¿qué sucede con ella o hacia dónde va? Hay muchas dudas en el aire.

Si tomo la última pregunta, ahora se podría responder con una escena bastante emotiva al estilo de la despedida de Link y Midna, y hasta ofrecernos una conexión con Majora’s Mask. Esto sin duda sería un gran regalo para los fans.

Un remake con una misión muy complicada

Todos los cambios o extras que mencioné en párrafos anteriores harían una versión mucho más completa, dinámica y moderna de Ocarina of Time, sin duda. Aún así, seguimos hablando de un juego que es considerado como el mejor de la historia. ¿En verdad se puede mejorar algo así, aún con actualizaciones en diferentes aspectos?

La verdad es que lo veo muy complicado, ya que la esencia del juego va más allá de eso y, siendo completamente honesto, siempre habrá detalles técnicos que se deben mejorar.

Debido a esto, la misión de Nintendo con este remake va mucho más allá de que se vea y se sienta actualizado. En lugar de eso, se trata de que logren que todos los jugadores sientan exactamente lo mismo que en su lanzamiento original en 1998, pero con posibilidades tecnológicas actuales.

Faltan seguramente un par de meses para que podamos regresar al Hyrule del Héroe del Tiempo y debemos prepararnos para algunas sorpresas y seguramente para algunas decepciones. De todos modos, me da gusto que Nintendo haya escuchado a su comunidad para traer de vuelta una entrega que marcó nuestra infancia. Con eso, puedo decir que ya ganamos.

Lo mejor de todo es que confirmaremos lo que nos espera el próximo martes 8 de septiembre cuando se realice el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct a las 8:00 AM, hora del centro de México. ¿Emocionado?

¿Crees que el remake de Ocarina of Time podrá igualar o hasta superar la versión original del juego? ¿Qué cambios harías para la nueva entrega de Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

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