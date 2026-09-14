2XKO falló y dejará de recibir contenido. Es un fracaso devastador que se veía venir, y lo peor es que también es el reflejo del estado actual de los juegos de lucha. Efectivamente, en los últimos años hemos visto el tropiezo de nuevas propuestas y la caída de gigantes consolidados. ¿Acaso el género está en crisis?

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2026 se convirtió en un año de pesadilla para los Fighting Games

A pesar de ser un pilar del gaming, los títulos de lucha escasean en comparación con otros géneros. Basta con ver la lista anual de nominados al Mejor Juego de Peleas de cada TGA para notar que hay pocos estrenos al año. Por eso mismo, sentimos mucha emoción cuando vimos que la tendencia sería diferente en 2026, con al menos 4 nuevos videojuegos de alto perfil: 2XKO, Invincible VS, Avatar Legends y Marvel Tōkon. Hoy, sabemos que muchos de esos proyectos enfrentaron polémicas, tuvieron un lanzamiento problemático o simplemente fueron un fracaso. ¿Qué fue lo que pasó?

Sin duda, 2XKO es uno de los tropiezos más grandes de la década. En agosto, Riot confirmó que dejará de producir contenido nuevo para su spin-off de LoL. Esto significa que se acabaron los nuevos personajes y los cambios en las mecánicas, aunque los servidores seguirán activos. Lo más desolador fue el mensaje del estudio: “habríamos continuado con el desarrollo si hubiéramos visto algún futuro viable, pero 2XKO nos cuesta mucho más de lo que nos genera”.

Aunque triste, este fracaso se veía venir. Podemos argumentar que el inicio del fin empezó con la revelación oficial, pues el título de lucha se anunció en 2019 durante los festejos por el 10.° aniversario del MOBA. ¿El problema? El juego, conocido en aquel entonces como Project L, estuvo en desarrollo por mucho, mucho, mucho tiempo.

La espera hizo que los fans perdieran el interés. En una charla con Eurogamer (vía Tarreo), el productor Tom Cannon y el director Shaun Rivera reconocieron el error de haber anunciado el juego demasiado pronto, cuando el proyecto estaba en sus fases iniciales. Tampoco ayudó que experimentó numerosos cambios durante el desarrollo por la mala recepción de las primeras pruebas Alpha.

Al final, ¿la demora valió la pena? En lo absoluto. 2XKO debutó con apenas 11 personajes y ni siquiera tenía modos single-player. Lo peor fue su sistema de monetización, pues la mitad del roster estaba bloqueado y había paquetes de skins de hasta $100 USD. El juego pasó sin pena ni gloria en su debut en PC y consolas debido a la nula publicidad, y el fracaso fue tan grande, que hubo despidos masivos en Riot un mes después del estreno.

Riot Games confirma que 2XKO fue un fracaso y confirma el fin de soporte

2XKO es todo un caso de estudio, y es fácil ver por qué fracasó y terminó como lo hizo. Pero como dijimos, el malogrado spin-off de League of Legends es apenas uno de los tantos tropiezos de los últimos años. Veamos otro ejemplo de esta racha negativa: Invincible VS.

El título se anunció en 2025 y al instante llamó la atención de tanto los seguidores de la serie de Prime Video como de los fans del género. La participación de Omni-Man en Mortal Kombat 1 dejó claro que estos personajes tenían lo necesario para protagonizar su propio juego de lucha, y el hype aumentó cuando se confirmó que devs de Killer Instinct trabajaron en el proyecto.

Tras una breve espera, Invincible VS debutó en abril de 2026 con reseñas mayormente positivas, y en Level Up hablamos muy bien de él en nuestra reseña. Todo parecía ir viento en popa, pues incluso alcanzó el millón de jugadores en menos de 2 semanas.

Pero, ¿qué pasó después? La emoción se desinfló. Los fanáticos comenzaron a quejarse de algunas decisiones de diseño, y la falta de modos single-player empezó a notarse. Quarter Up también demoró mucho en lanzar actualizaciones y más personajes, lo que causó que los jugadores lo abandonaran. El título actualmente tiene problemas para alcanzar los 100 usuarios simultáneos en PC, y aunque es probable que la situación sea mejor en consolas, los tiempos de espera cada vez más largos en el online pintan un futuro oscuro.

Invincible VS quedó en las sombras de otros grandes lanzamientos

Entre julio y agosto, múltiples desarrolladores informaron que fueron despedidos. Un reporte de This Week in Videogames reveló que las ventas estuvieron por debajo de las expectativas, lo que provocó un recorte de personal que afectó a 75% del equipo, y se dice que sólo queda un pequeño grupo que se encargará de dar soporte durante la primera y quizás última temporada. Aún hay muchas dudas sobre este caso, y Quarter Up guarda silencio sobre el tema.

El aparente tropiezo de Avatar Legends es menos escandaloso, pero también vale la pena destacarlo. Si bien es un excelente título que brilla gracias a su profundo sistema de combate, debutó con poquísimo contenido. En pleno 2026, es imperdonable que haya un juego con miras competitivas que llegue a tiendas sin partidas Ranked ni modo espectador. Vamos, ¡era necesario usar Discord para organizar torneos! Tampoco ayudó que algunos personajes, como Ozai y Nightmare Korra, no tuvieran todas sus animaciones. ¡Eso es simplemente ridículo!

Paramount Games ya agregó las partidas clasificatorias, y prometió que próximamente lanzará las funciones faltantes. Pero, ¿ya es demasiado tarde? Si bien Avatar aún mantiene una comunidad saludable, apenas alcanza los 1000 jugadores concurrentes en PC. Sería una pena que un grandísimo juego de peleas muera por culpa de un lanzamiento apresurado, posiblemente motivado por el estreno de la nueva película.

Avatar Legends: The Fighting Game debutó sin mucho contenido importante, como funciones y modos online

Llegó el momento de hablar de uno de los estrenos más caóticos que hemos visto en mucho tiempo dentro de la FGC: Marvel Tōkon: Fighting Souls. Lo nuevo de Arc System Works tenía todo para triunfar: un excelente apartado visual, algunos de los superhéroes más famosos del mundo y el respaldo de PlayStation. Y aunque como experiencia jugable cumple con creces con las expectativas, las polémicas mancharon su lanzamiento.

Empecemos con el hecho de que Sony bloqueó el debut de la versión de Steam en más de 100 países, posiblemente por el requerimiento de la PSN. También hay que recordar que la Beta abierta fue un auténtico desastre en PC, con problemas de rendimiento, lag, uso excesivo del CPU y otros errores. Los devs prometieron que solucionarían los inconvenientes, pero el estreno oficial estuvo plagado de fallas debido a la mala optimización.

Para colmo, Marvel Tōkon también se lanzó en medio de las protestas por el fin del formato físico. Y sí, estas polémicas pasaron factura. El juego debutó con más de 24,000 jugadores en Steam, pero ahora apenas alcanza 3000. Un reporte de Alinea Analytics reveló que vendió más de 400,000 copias en su debut, pero el informe señaló que el juego pudo haber despachado casi 1 millón si no fuese por la controversia. ¿La parte más triste? El título fue un fracaso en Japón, con menos de 3000 ejemplares físicos vendidos en su primera semana en tiendas.

Marvel Tokon: Fighting Souls debutó envuelto en controversia

Arc System Works expresó su compromiso con el proyecto, pero reconoció que recuperar la confianza de los fanáticos será “extremadamente difícil”. Y en efecto, las primeras impresiones lo son todo, especialmente en un género de nicho como lo son los juegos de pelea.

¿Los juegos de lucha viven una crisis?

Como vimos, hay muchas razones por las que esos títulos fracasaron o decepcionaron a los fanáticos: desde falta de contenido hasta errores técnicos. Pero hay una causa más importante: no pudieron o no se interesaron en comprender a su público objetivo.

En efecto, hay una contradicción en la filosofía. Podemos notar que estos juegos están basados en licencias famosas y presentan ayudas para ser accesible para los novatos. Pero con excepción de Avatar, todos tienen un sistema Tag Team, y es bien sabido que las experiencias por equipos son más demandantes que los títulos 1vs1. Además, la falta de modos single-player hizo que muchos fans casuales perdieran el interés y dejaran de jugar.

Estos juegos cometieron el error de creer que una franquicia de renombre sería suficiente para alcanzar el éxito. Sabemos que Dragon Ball FighterZ fue un gran hit en 2018, pero con el debido respeto, Invincible y Avatar están a años luz de la popularidad de la obra de Akira Toriyama. Y aunque LoL y Marvel son titanes del entretenimiento, son notablemente menos queridas en Japón, la capital de los Fighting Games. Y sí, tampoco ayudó que debutaron 3 juegos con mecánicas Tag Team con apenas meses de diferencia.

Era ilógico pensar en que todos esos lanzamientos iban a triunfar, pues tendrían que competir entre sí y contra los gigantes consolidados, como Street Fighter 6.

Con esto tampoco queremos decir que Invincible VS, Avatar, 2XKO o Marvel Tōkon sean malos; todo lo contrario, pues poseen un excelente sistema de combate y mecánicas muy pulidas. Pero debemos recordar que los títulos de peleas aún son experiencias de nicho con un público relativamente pequeño. Riot Games jamás lo entendió, y por eso el spin-off de LoL se considera un fracaso, pese a que tuvo más de 1000 participantes en EVO 2026 y actualmente es el cuarto videojuego con más inscripciones en EVO Francia 2026.

Número de competidores para EVO Francia 2026

La competencia es más reñida que nunca, e incluso series con décadas de historia tienen problemas para cumplir con las expectativas. Recordemos el reciente Dead or Alive 6: Last Round, la “nueva versión” de la entrega de 2019. Koei Tecmo tuvo la osadía de lanzar el mismo juego sin mejoras ni Rollback Netcode, y para colmo vendió otra vez todo el DLC, con un valor de $1000 USD. ¿El resultado? 70% de reseñas negativas y una comunidad en decadencia.

Sólo hemos visto los estrenos de 2026, pero si revisamos más atrás, encontramos otros fracasos. Es imposible olvidar a Hunter x Hunter: Nen Impact, un título 3vs3 que prometía ser el sucesor de Marvel vs. Capcom 3, pero que terminó por ser el hazmerreir de la FGC por sus gráficos pésimos y personajes desbalanceados. Es tan malo que fue uno de los peores juegos de 2025.

Ese mismo año también se confirmó el cierre definitivo de MultiVersus, el ambicioso videojuego tipo Super Smash Bros. del ahora extinto Player First Games. A pesar de que su Beta fue un éxito rotundo en 2022, tuvo problemas para mantener a su comunidad y sus desarrolladores decidieron cerrar los servidores temporalmente hasta el debut oficial en 2024. Tristemente, los fanáticos no regresaron, y el proyecto murió oficialmente en 2025.

MultiVersus, uno de los mayores fracasos del género, cerró sus servidores en 2025

WB Games también sufrió otro revés con Mortal Kombat 1, que dejó de recibir nuevo contenido en apenas 2 años. Catalogarlo como un fracaso sería un error, pues vendió 8 millones de copias, pero es innegable que decepcionó a los fans con su sistema de Kameos y la falta de contenido. Les invitamos a ver nuestros videos previos para conocer el contexto completo. La situación para la serie tampoco mejoró con Legacy Kollection, que recibió muchas críticas negativas por sus problemas de input lag y online deficiente.

Estos casos hablan de una dura realidad: incluso las grandes franquicias pueden fracasar si se duermen en sus laureles, especialmente en una época en la que los Fighting Games son juegos como servicio que deben perdurar con el tiempo. Otro ejemplo claro es TEKKEN 8, que en pocos meses pasó de la gloria a la crisis. El título recibió elogios y vendió 3 millones de copias en su primer año, pero desató la polémica al implementar micropagos justo después del estreno y realizar cambios severos en la jugabilidad.

TEKKEN 8 ya está en una mejor posición, pero la comunidad aún tiene quejas sobre el enfoque agresivo y el balance, además de que se desconoce si habrá más contenido después de la Season 3. Y para colmo, el productor Katsuhiro Harada y el director Kohei Ikeda abandonaron Bandai Namco para trabajar en un juego original en VS Studios, un nuevo equipo de SNK.

TEKKEN 8 enfrentó numerosas polémicas con el lanzamiento de nuevas temporadas

Ya que mencionamos a la casa de The King of Fighters, veamos lo que pasa con Fatal Fury. A pesar de que la nueva entrega presentó a Cristiano Ronaldo como personaje jugable y tuvo una gran campaña de marketing en eventos masivos, parece que sus ventas dejaron mucho que desear. Incluso el jefe de SNK, Kenji Matsubara, dimitió después del estreno. Al menos el juego aún recibe nuevo DLC, pero esa es la ventaja de tener el apoyo de los jeques árabes.

Con todo esto sobre la mesa, parece que Street Fighter 6 es el único exponente del género que se mantiene firme, con una comunidad competitiva saludable y miles de jugadores en Steam. Además, este verano por fin superó las 7 millones de copias vendidas. Todo eso es un logro al considerar que también recibió muchas críticas por el precio elevado de sus micropagos y la falta de cambios en las mecánicas. Lo único que lamentamos es que el modo World Tour ya dejó de recibir contenido narrativo.

¿Los juegos de lucha tienen futuro?

Hay muchas razones por las que los videojuegos de peleas fracasan: desde pocos modos single-player y monetización agresiva hasta problemas técnicos y decisiones de diseño cuestionables. Algunos de los títulos que mencionamos a lo largo de este artículo cometieron uno o varios de esos errores, y por ende fueron incapaces de cumplir con las expectativas.

Todos estos deslices recientes nos hacen creer que los Fighting Games viven una crisis, pero el verdadero problema es que las compañías tienen expectativas erróneas y son incapaces de ver que se necesita mucho más que una franquicia de renombre y sistemas de autocombos para tener éxito y forjar una comunidad en este género de nicho. Esperamos que los títulos que debuten en 2027 y más allá provengan de estudios que comprendan esa realidad.

Afortunadamente, el futuro luce brillante porque hay múltiples proyectos que se asoman por el horizonte: desde Virtua Fighter Crossroads y la secuela de Dead or Alive hasta el nuevo título de NetherRealm Studios. Además, propuestas como Guilty Gear, Granblue Fantasy, SF6 y Under Night aún reciben soporte. Y sí, creemos que hasta TEKKEN 8 y Marvel Tōkon todavía pueden remontar.

Virtua Fighter Crossroads y otros juegos definirán la próxima generación de Fighting Games

Pero basta de nosotros, ¿creen que el género vive una crisis? Dinos en los comentarios.

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