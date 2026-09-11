Dragon Quest son palabras mayores cuando hablamos de videojuegos, pues forma parte de la primera gran ola japonesa que cambió el rumbo de los juegos de rol. La serie principal ha evolucionado de forma constante, pero ha mantenido elementos únicos que han reforzado su identidad, como el legado que nos dejó Akira Toriyama al dar vida a los personajes y monstruos de toda la saga.

A pesar de alcanzar el estatus de leyenda al hablar de JRPG, la franquicia se ha permitido crear spin-offs con ideas muy interesantes y, sobre todo, enfocados en tener una experiencia más relajada y experimentar con otros géneros y narrativas. Este es el caso de Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito, una historia que se desprende de la línea principal para enfocarse en reclutar monstruos y sintetizarlos para conseguir criaturas aún más poderosas. Todo esto mientras conocemos a Bianca y Nera, heroínas que recorrerán el reino de Yermavida para salvar a sus padres.

Tuvimos la oportunidad de probar Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito en una sesión en las oficinas de Square Enix que nos dio una buena idea de lo que veremos en el juego completo. Su fecha de lanzamiento es el 3 de diciembre y estará disponible para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox y PC. Mientras esperamos su llegada, te contamos todo lo que descubrimos en esta aventura.

Dos heroínas y muchos monstruos

Al comenzar a jugar, nos presentan a Bianca y Nera, dos doncellas que son transportadas a Yermavida, una tierra desértica donde pueden encontrar la solución a todos sus problemas. Esto es obra de Pelúdín, una graciosa criatura que apoyará a las pequeñas domadoras de monstruos en este viaje.

Lo primero que tenemos que hacer es elegir entre Bianca y Nera, cada protagonista tiene afinidades distintas, por lo que es importante contemplar estos aspectos más allá de su apariencia y personalidad. El siguiente paso es responder las preguntas que nos hará Peludín; su intención es conocernos para darnos a nuestro primer compañero.

A partir de aquí, la experiencia fue sencilla y muy agradable, porque Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito está diseñado para disfrutar de la experiencia con pocas exigencias. Todo esto mientras conseguimos criaturas cada vez más fuertes. Lo único que tendremos que hacer es abordar a los monstruos que nos encontremos en el mapa y convencerlos al impresionarlos.

Una vez dentro de la batalla, tendremos que seguir las reglas de JRPG por turnos, la diferencia es que tenemos un comando especial para reclutar monstruos. Al elegirlo, nuestra party hará una demostración de fuerza; si logramos obtener un porcentaje alto, el monstruo se unirá a nuestras filas. Si no lo logramos, el enemigo se volverá hostil o huirá de la batalla.

Para aumentar las posibilidades de éxito, podemos reducir el HP del enemigo o causarle algún estado alterado. El primer paso es reclutar un equipo consistente para después enfocarnos en reclutarlos a todos. Lo más interesante viene después porque es posible sintetizar monstruos para conseguir otros nuevos. Esta es la parte divertida porque tendremos que experimentar para conseguir monstruos cada vez más poderosos, pero si elegimos mal, el resultado puede ser desastroso.

En total hay más de 500 tipos de monstruos, así que tendremos que experimentar mucho si queremos conseguirlos a todos. En cuanto al sistema de batalla, aunque al principio tiene cierto grado de sencillez, conforme avanzamos tendremos acceso a nuevas habilidades.

Me refiero a que peca de simple porque solo tendremos un ataque, además de trazar estrategias para que los monstruos se enfoquen en defender, atacar o un seguir esquema más balanceado. Al subir de nivel, las cosas cambian porque obtendremos puntos de talento que podremos canjear por nuevos ataques o mejoras en las estadísticas de cada monstruo.

Al hacer esto tendremos más opciones de donde elegir para atacar, con movimientos más poderosos y efectos de estado que afectan al enemigo. Pero no te asustes, la experiencia se mantiene más amable que de costumbre; digamos que tiene el reto suficiente para que no te aburras, pero tampoco llega a ser frustrante ni te obliga a llenar árboles de habilidades. Solo gasta puntos y elige de una lista, así de fácil.

Otro aspecto a considerar es que los monstruos pueden tener diferentes tamaños; si son grandes, ocupan 2 espacios, los pequeños, solo 1 y puedes tener hasta 4 al mismo tiempo. Esto es importante porque los monstruos grandes. Un ejemplo es el Pteranodon que reclutamos y nos facilitó mucho las cosas por sus poderosos ataques.

Otro aspecto que hay que destacar es la historia, que involucra a las protagonistas en diferentes conflictos, además de agregar un toque de humor que te mantiene entretenido y hace que te encariñes con los personajes más fácilmente.

En cuanto a la calidad gráfica, podemos decir que no impresiona, pero funciona bien, en especial si eres fanático de la saga, ya que reconocerás a las criaturas que han poblado la saga desde sus inicios. Eso también incluye a Bianca y Nera, que seguro reconocerás si has jugado otras entregas.

Una buena opción para comenzar

Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito parece ser una opción ideal para introducirte en el género si no le has dado oportunidad a los JRPG clásicos. En especial si te interesan juegos como Pokémon o si estás familiarizado con los diseños de Akira Toriyama.

Creemos que este spin off está dirigido a los fans de la franquicia que buscan algo más mientras llega el próximo principal, pero también a nuevos públicos que buscan jugar sin complicarse la vida. Más bien, recompensa la curiosidad al experimentar con la síntesis de criaturas y captura tu atención por su historia y personajes.

La pasamos bien y con nuestros niveles de cortisol estables durante toda la sesión, creemos que es bueno crear nuevos caminos con enfoques diferentes que tomen en cuenta a todo tipo de jugadores. Si tienes dudas, que probar Dragon Quest Monsters: El Reino Marchito por cuenta propia; estás de suerte, porque ya está disponible un demo que además te permite transferir tu avance y recibirás un lote de regalos si decides continuar tu aventura en la versión completa. Te recomendamos descargarlo y compartir tu experiencia en los comentarios.