El live-action de Zelda sigue tomando forma, pero aún guarda su mayor misterio

Damos un repaso a todo lo que se sabe y espera de la película cuando falta un año para su estreno.

Durante años, la idea de ver The Legend of Zelda en la pantalla grande parecía un sueño muy lejano. Ahora, es una realidad con una fecha marcada: el 7 de mayo de 2027. A diferencia de otros proyectos de alto perfil, esta película sigue rodeada de misterio. Falta un año para su llegada y ya sabemos quiénes interpretarán a sus protagonistas, pero justamente ahí es donde comienza lo interesante.

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Lejos de ser una desventaja, dicho misterio provoca que los fans comiencen a hacerse preguntas clave. ¿De qué tratará la historia? ¿Se basará en algún juego? ¿Qué tono tendrá? ¿Quién interpretará a Ganondorf? Y quizá la más importante: ¿seguirá el mismo camino que las películas de Mario?

Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora y, sobre todo, lo que podemos deducir con base en decisiones tomadas previamente por Nintendo para proyectos similares. Cada vez hay más piezas del rompecabezas y, aunque no se ha revelado la trama, ya se está dejando ver algo igual de importante: la escala y ambición del proyecto.

Un casting que dice más de lo que parece

Nintendo ya confirmó a sus protagonistas. Bo Bragason interpretará a la princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth dará vida a Link. A primera vista, son nombres que carecen de presencia en Hollywood, y eso es un punto clave.

En Super Mario Bros. La Película hubo actores famosos en el doblaje de la animación, pero al tratarse sólo de sus voces, en ningún momento le robaron protagonismo a los habitantes del Mushroom Kingdom.

En el caso de Zelda, que es un live-action, la elección de actores jóvenes y relativamente desconocidos ayudará a que la comunidad pueda concentrarse en Link y la princesa sin distracciones.

Es precisamente la edad de los actores lo que ha levantado sospechas interesantes, pues los fans creen que esto podría indicar una historia de origen o una adaptación de etapas tempranas de la complicada cronología de la saga.

Como dato extra, una breve actualización en IMDb señaló que la actriz australiana Dichen Lachman podría interpretar a Impa. La información desapareció poco después, por lo que, al igual que otros detalles, debe tomarse con cautela.

¿Adaptación directa o historia original?

Como sabes, la saga de The Legend of Zelda tiene múltiples líneas temporales, versiones de Link y reinterpretaciones de Hyrule. Eso hace difícil elegir sólo un juego como base para la trama de la película.

Debido a esto, las apuestas sobre qué clase de historia se presentará en el live-action están entre 2 opciones: adaptar un clásico o presentar una historia original que respete el lore de la franquicia.

Si consideramos la primera opción, hay 2 candidatos obvios: The Legend of Zelda: Ocarina of Time y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La entrega lanzada originalmente para el Nintendo 64 tiene una narrativa clásica de héroe con un crecimiento, viaje y destino. Además, presenta una versión joven de Link en el inicio de la historia, lo que encajaría con el casting juvenil que conocemos de la cinta.

Por otro lado, el juego para Nintendo Switch ofrece un mundo abierto, tono épico y una historia más cinematográfica. En este sentido, algunas filtraciones visuales apuntan a elementos inspirados en este título.

El problema es que adaptar fielmente cualquiera de estas entregas sería complicado. Son historias largas, con mucho lore y condensarlas en una película podría limitar su impacto.

Además, los rumores de un posible remake de Ocarina of Time para Switch 2 y la recién lanzada versión de Breath of the Wild para la nueva híbrida hacen dudar sobre si Nintendo en verdad querría repetir sus historias en el cine.

Por otro lado, está la opción de una historia original, y es aquí donde entra el precedente más importante: Mario. Super Mario Bros. La Película no adaptó un juego específico. Tomó elementos de varios títulos y construyó su propia narrativa.

Es muy probable que Zelda siga el mismo camino. Una historia original permitiría introducir el mundo de Hyrule desde cero, explicaría la Trifuerza de forma clara y construiría a Link y Zelda como personajes para nuevas audiencias.

Ganondorf: el gran ausente, hasta ahora

Por el momento, Nintendo no ha revelado quién interpretará a Ganondorf en la película y eso ha disparado todo tipo de conversaciones entre fans. Ganondorf es uno de los villanos más icónicos de los videojuegos y su presencia es prácticamente obligatoria en una adaptación. Sería una gran sorpresa y decepción que el líder Gerudo no apareciera en la trama.

Algunos nombres que se han escuchado en rumores incluyen los de actores con presencia imponente y capacidad dramática, lo que podría ayudar a definir el tono de la película.

Un ejemplo es Idris Elba, una gran opción por su presencia física y voz grave, detalles importantes para ser un rey guerrero y el villano del filme. Además, se ha mencionado a Matthias Schoenaerts, Javier Bardem, Winston Duke y Numan Acar.

Nintendo dará detalles del filme poco a poco, tal como lo hizo con las películas de Mario

Para entender lo que nos espera con los anuncios de esta producción de The Legend of Zelda, hay que mirar atrás. El estreno de Super Mario Bros. La Película marcó un antes y un después para Nintendo en el cine. Y su secuela confirmó que esto es parte de una estrategia a largo plazo.

Recordemos que, después del fracaso de la película de Mario de 1993, Nintendo se volvió muy cuidadoso con sus propiedades fuera de los videojuegos y este comportamiento se mantuvo con los largometrajes animados del fontanero.

Esa línea seguirá con la película de Zelda y seguramente la información sobre lo que ofrecerá llegará a cuenta gotas, al menos durante este año. La buena noticia es que el mismo Shigeru Miyamoto está directamente involucrado como productor, lo que garantizará fidelidad al material original.

Entonces, si tomamos todo lo anterior como base y recordamos que Nintendo no revela de golpe todos los detalles de sus proyectos, toca esperar que se muestren los primeros trailers y hasta Nintendo Directs enfocados en esta producción.

¿Cuándo veremos más información? Si seguimos el patrón de Nintendo, lo más probable es que el primer teaser llegue a finales de 2026, seguido de un trailer completo a inicios de 2027 y una campaña fuerte en las semanas previas al estreno.

Una producción que apunta a lo más alto del cine de fantasía

Como seguramente sabes, el director de la película, Wes Ball, ha trabajado en proyectos con tonos más serios y visualmente ambiciosos. Eso sugiere que el filme de Zelda podría inclinarse bastante a lo que muchos fans desean: algo similar a El Señor de los Anillos.

Ya que estamos hablando de las producciones basadas en las novelas de J. R. R. Tolkien, recientemente se dio a conocer una pista muy interesante: la película de The Legend of Zelda fue filmada en la región de Otago, en Nueva Zelanda, incluyendo el pueblo de Glenorchy. Este lugar fue utilizado ampliamente en la famosa trilogía cinematográfica.

Para muchos fans de Frodo y compañía, Glenorchy es sinónimo de paisajes épicos. Sus montañas, lagos y praderas ayudaron a dar vida a la Tierra Media. Que Nintendo haya elegido esta locación es una prueba de su ambición con el proyecto.

¿Cuál es el presente de la producción?

El uso de estos escenarios sugiere una producción que busca transmitir grandeza, exploración y aventura, elementos que encajan perfectamente con el espíritu de Hyrule. También refuerza una idea clave: Nintendo no quiere hacer “otra película de videojuegos”, quiere competir en un terreno más ambicioso.

Otro de los detalles que se dieron a conocer es que el rodaje comenzó en noviembre de 2025 y concluyó el 7 de abril de este año, por lo que se encuentra actualmente en una larga fase de postproducción. Este dato lo confirmó Sony Pictures durante la CinemaCon 2026 y el propio director Wes Ball aseguró que este proceso avanza sin contratiempos.

Un detalle interesante publicado en semanas recientes es que el director de fotografía Gyula Pados compartió en Instagram una imagen de la claqueta para celebrar el fin del rodaje. En ella se aprecia parte del diseño del vestuario de Link, lo que generó especulación entre fans, aunque la publicación se eliminó poco después.

En esa imagen también apareció un posible logo de la película, que muchos han comparado con el de Breath of the Wild porque incluye la flor Princesa de la Calma entre la Z y la E de Zelda, y hasta un nombre clave para la producción: “UMAMI”, término japonés que hace referencia al quinto sabor.

Por otro lado, Benjamin Evan Ainsworth, actor que interpreta a Link, publicó una fotografía desde Nueva Zelanda en la que agradeció la hospitalidad del lugar y confirmó que terminó su trabajo ahí.

La música: una pieza clave que empieza a tomar forma

Un tema que ha comenzado a generar conversación es la banda sonora de la película. Una actualización reciente en IMDb, apunta a que John Paesano estará involucrado en la música de la producción. Aunque falta una confirmación oficial, su perfil encaja con el tipo de producción que se está construyendo.

Cabe mencionar que Paesano ha trabajado en proyectos de acción como Spider-Man, Invincible, Daredevil y El Reino del Planeta de los Simios, y tiene una relación cercana con el director Wes Ball, por lo que su participación en la película suena lógica.

Además, existe la posibilidad de que Koji Kondo, compositor detrás de las melodías más icónicas de Nintendo, participe en el proyecto. Si esto se confirma, estaríamos ante una mezcla muy poderosa entre un sonido cinematográfico moderno y la identidad musical clásica de Zelda. Cabe mencionar que la música siempre ha sido parte esencial de la saga, así que elegir bien en este apartado podría marcar la diferencia entre una buena adaptación y una inolvidable.

El reto más grande: adaptar una leyenda

Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es que adaptar Zelda puede ser más complicado que adaptar el mundo de Mario. Lo del fontanero es simple, directo y hasta cómico, mientras que Zelda es algo mucho más serio y con toques de mitología, todo ello con un protagonista que no habla.

Ese último punto es uno de los mayores retos. ¿Cómo adaptas a Link sin romper su esencia? Nintendo tendrá que encontrar un equilibrio entre darle personalidad y mantener su identidad.

Debido a esto, la película de Zelda será una gran prueba. Si funciona, podría abrir la puerta a un universo cinematográfico de Nintendo mucho más amplio. Si falla, confirmará que hay sagas que es mejor dejarlas en los videojuegos.

¿Qué esperar de la película de Zelda?

La película de The Legend of Zelda está en una posición única. Tiene todo para triunfar, pero también enfrenta expectativas altísimas. Ahora, con locaciones que remiten a lo mejor del cine de fantasía, un rodaje finalizado, la supervisión de personalidades clave como Shigeru Miyamoto y múltiples detalles que se filtran poco a poco, el panorama comienza a aclararse.

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Es posible que estemos ante algo más que una adaptación y nos ofrezcan una película que se convierta en un referente. El verdadero viaje del héroe de Hyrule apenas comienza y sólo queda un año para conocer si Nintendo encontrará la Trifuerza en la pantalla grande.

¿Quieres que el filme utilice la historia de un juego? ¿Prefieres una historia original? Cuéntanos en los comentarios.

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