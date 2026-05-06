Inversionistas presionarían a Nintendo para que suba el precio de Switch 2, pues la consola se vende con pérdidas, según reporte

El próximo reporte financiero de la compañía es inminente y hay incertidumbre sobre lo que sucederá con el costo de su consola

Nintendo Switch 2 no ha aumentado su precio pese a la crisis de memoria, los aranceles y la inflación. Analistas creen que la compañía de Kioto podrá aguantar poco, pues el contexto actual la obligará a subir el costo de su popular consola híbrida. Un reporte reciente indica que incluso los inversionistas están presionando a Nintendo para que esto ocurra más pronto que tarde.

PlayStation 5 y Xbox Series X|S han aumentado varias veces de precio y son mucho más costosos que en su lanzamiento. Nintendo ha hecho lo posible parar evitar que Switch 2 sea más caro; sin embargo, la situación podría cambiar en los próximos meses. Inversionistas quieren que la compañía haga un ajuste de precio, pues la consola aún se vende con pérdidas y sus acciones siguen en picada.

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Nintendo Switch 2 podría ser más caro ante la presión de los inversionistas

A finales de 2025, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, aseguró que no esperaban ajustes en los precios de sus productos a corto plazo. Sin embargo, advirtió que la crisis de memoria y los aranceles eran factores de mucho riesgo para su negocio. Si bien las tarifas de Donald Trump ahora son un tema del pasado, el encarecimiento y la escasez de RAM aún representa un problema para la compañía.

Diversos analistas consideran que Nintendo sólo ha resistido un poco más que PlayStation y Xbox, pero que inevitablemente tendrá que aumentar los costos de su consola. De acuerdo con Bloomberg (vía IGN), ahora los accionistas de la compañía están presionando para que el aumento se haga a corto plazo. Esto debido a que el hardware se vende con pérdidas y, como lo comentamos, las acciones de Nintendo siguen perdiendo valor.

El aumento de precio de Switch 2 sería inevitable

En meses pasados, la compañía hizo aumentos en toda la línea de consolas Switch y en diversos accesorios para Switch 2. Para ser justos, también anunció que sus juegos digitales tendrán un precio menor que sus contrapartes físicas. Sin embargo, los inversionistas creen que Switch 2, el pilar de su negocio en la actualidad, también debe ser más caro ante la crisis económica y tecnológica.

El reporte revela que la versión internacional de Nintendo Switch 2 y su versión japonesa, con bloqueo regional, se venden con pérdidas. Analistas creen que un posible aumento de entre $50 y 100 USD ayudaría a que la consola sea “una carga menor”, pero sin convertirla en una fuente “realmente rentable”.

¿Nintendo aumentará el precio de Switch 2 pronto?

Expertos en la industria coinciden en que Nintendo hará lo posible para evitar que Switch 2 suba de precio. Rhys Elliott, de Alinea Analytic, cree que la compañía mantendrá su estrategia actual de aumentos indirectos. Espera que otros productos de Nintendo suban de precio para equilibrar la balanza y evitar la reacción negativa de sus jugadores.

Por su parte, el analista Joost van Dreunen confía en que Nintendo podrá mantener el costo de Switch 2 a largo plazo. Para muchos, el momento clave será el inicio de la próxima generación y la llegada tanto de Project Helix y PlayStation 6. Bloomberg señala que la mejor estrategia sería encontrar un punto de equilibrio para contentar a los accionistas sin impactar demasiado en el bolsillo de los jugadores.

Pronto podríamos tener más noticias al respecto, pues Nintendo publicará su nuevo informe financiero esta semana. Hasta el pasado 31 de diciembre, Switch 2 ya había vendido 17.37 millones de unidades a nivel mundial, por lo que es considerado un éxito. Hay incertidumbre sobre su futuro, pero se espera que Nintendo rompa pronto el silencio y anuncie un Direct con anuncios que potencien aún más su negocio.

La crisis de memoria y la inflación podrían jugar en contra de Nintendo

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