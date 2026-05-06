Millennials y la Generación Z son los que más compran juegos a precio completo: encuesta revela los cambios en los hábitos de consumo de los jugadores

Los videojuegos se han convertido en uno de los pasatiempos más populares del mundo. Personas de todas las edades los disfrutan para pasar un buen rato, divertirse con amigos y formar parte de una comunidad. La realidad es que cada generación disfruta el entretenimiento interactivo a su manera. Una encuesta reciente reveló detalles muy interesantes sobre cómo jugadores de diversas edades se relacionan con la industria.

El estudio toma en cuenta los hábitos de consumo de los Millennials (personas de entre 30 y 44 años), la Generación Z (entre 14 y 29 años) y la Generación X (entre 46 y 61 años). Lo resultados demuestran que las generaciones más jóvenes son ahora las que suelen comprar más juegos a precio completo.

La encuesta también revela cómo los miembros de estas generaciones buscan nuevos juegos, sus preferencias por títulos para un jugador o multijugador y su relación con las guías de videojuegos.

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Millennials y la Generación Z impulsan las ventas de juegos a precio completo

La Universidad de California, IGN Entertainment y la firma de análisis Kantar publicaron el reporte Generations in Play, donde revelan algunos de los hábitos de consumo regulares de los jugadores de distintas generaciones. La encuesta, realizada en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, revela un dato contundente: los jugadores mayores gastan cada vez menos en juegos a precio completo.

Sólo 20% de los jugadores encuestados de la Generación X se mostraron dispuestos a comprar juegos sin descuentos. Por su parte, 38% de los Millennials y 42% de la Generación Z afirmaron que pagarían el precio completo de los títulos que quieren disfrutar.

Millennials y la Generación Z aún están dispuestos a pagar precios completos por sus juegos

Christopher Dring, de The Games Business cree que hay una explicación a esta tendencia, que probablemente se replique en otros mercados. En declaraciones para VGC, afirmó que los jugadores mayores probablemente tengan más dinero, pero menos tiempo para jugar. Esto ocurre a la inversa entre las generaciones más jóvenes de jugadores, quienes tienen más tiempo que nunca para disfrutar los videojuegos.

El periodista también sospecha que los más jóvenes tiene cada vez menos urgencia por comprar los nuevos lanzamientos, lo que genera una especie de compromiso con los títulos que tienen en sus listas de deseos.

“El mercado ha cambiado. Los consumidores están saturados de opciones para jugar, ver y leer. Además, los juegos suelen lanzarse sin terminar o necesitando alguna actualización. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos 2 factores, ya no existe la misma motivación para comprar un juego el mismo día de su lanzamiento. Lo positivo es que los juegos tienen una vida útil más larga, y no es raro que los grandes títulos se vendan durante años e incluso décadas”.

Los hábitos de consumo de las diversas generaciones de jugadores

La encuesta revela otros datos interesantes sobre cómo los jugadores de diversas generaciones se relacionan con la industria. La Generación X tiene una preferencia sólida por las experiencias para un jugador, mientras que la Generación Z prefiere los títulos multijugador y los juegos como servicio. Por su parte, los Millennials están en medio de las 2 fronteras.

Los jugadores de la Generación X y los Millennials son más propensos a rejugar sus títulos o volver a ellos hasta dominarlos, mientras que la Generación Z prefiere invertir su tiempo en contenido creado por la comunidad y en las opciones de personalización que ofrecen los juegos.

El estudio también revela que la Generación X prefiere encontrar nuevos juegos por medio de búsquedas de Google, mientras que las otras generaciones lo hacen directamente en plataformas como YouTube y las redes sociales. Por último, los jugadores mayores prefieren videos con consejos generales cuando se trata del uso de guías, mientras que los Millenials y la Generación Z prefieren las herramientas con mapas y las guías sobre construcción, respectivamente.

Cada generación disfruta los videojuegos a su manera

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