Insider afirma que el remake de Zelda: Ocarina of Time es real y que otro juego 2D de la saga de Nintendo viene en camino

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una de las obras maestras de Nintendo y uno de los mejores juegos de la historia. Por ello, los rumores sobre un supuesto remake del clásico para N64 elevaron al máximo el hype de muchos jugadores. Hay posibilidades de que el ansiado proyecto no exista; sin embargo, un insider insiste en que es real y que llegará este año.

Nash Weedle habló sobre los grandes juegos que Nintendo está preparando para 2026. Aseguró que uno de ellos es el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 y compartió detalles interesantes sobre el proyecto. Por si fuera poco, reveló que existe otra entrega de la franquicia en 2D que también ya viene en camino.

Video relacionado: Iceberg de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Lo que sabemos del supuesto remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

A finales de marzo, NateTheHate captó la atención de todos los fans de Nintendo, pues afirmó que la compañía no se ha olvidado de las celebraciones por el 40.° aniversario de The Legend of Zelda. Según sus fuentes, lo festejará con un remake de Ocarina of Time que, a pesar de los años, es considerada por muchos la mejor entrega de la saga.

Supuestamente, esta versión renovada del clásico llegará a Nintendo Switch 2 en la segunda mitad de este año, con un lanzamiento cercano a la temporada de fiestas navideñas. El reporte de NateTheHate fue puesto en duda, pues supuestamente Nintendo propagó información falsa para identificar a filtradores internos.

La obra maestra del N64 regresaría con un remake para Switch 2

Ahora, Nash Weedle se unió a la conversación y afirmó que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es real. En declaraciones para el podcast Attack The Backlog (vía Wccftech), el insider dijo que escuchó por primera vez del proyecto en 2022, cuando Nintendo estaba buscando personal para su desarrollo.

Supuestamente, la nueva versión del juego estará hecha desde 0, así que los creativos han tenido oportunidad de experimentar con el estilo de arte. Nash Weedle añadió que el remake es un proyecto de alto presupuesto y que probablemente Monolith Soft esté involucrado en su desarrollo. En caso de que no lo sepas, dicho estudio trabajó en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom como equipo de soporte.

En cuanto a su revelación, el insider sugirió que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time será el anunció principal del próximo Nintendo Direct, evento en el que se confirmaría una ventana de lanzamiento para 2026.

¿Una nueva aventura de 2D de Link viene en camino?

El regreso del clásico de N64 no sería la única sorpresa de Nintendo para sus jugadores. Nash Weedle reveló que la compañía también está preparando una nueva entrega 2D de la franquicia. Supuestamente, usará el motor de Echoes of Wisdom, mismo que sirvió para hacer el remake de Link’s Awakening.

Dicho proyecto también formaría parte de las celebraciones por el 40.° aniversario de la saga, junto con la película live-action protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth (Link) y Bo Bragason (Zelda). Por ahora, el único proyecto oficial es la adaptación para la pantalla grande, pues Nintendo no ha confirmado nuevos títulos de la saga para Switch 2.

Otra aventura 2D de la saga estaría en desarrollo para Switch 2

En esta página están todas las noticias relacionadas con The Legend of Zelda.

Video relacionado: La historia detrás de The Legend of Zelda: Ocarina of Time