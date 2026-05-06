Star Fox llega a Nintendo Switch 2 con un nuevo videojuego

De manera repentina y sorpresiva, Nintendo anunció un Direct enfocado en Star Fox. Una vez comenzó el Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto salió a anunciar que Fox McCloud y compañía recibirá un nuevo videojuego completamente nuevo para Nintendo Switch 2.

Miyamoto, acompañado de Yoshiaki Koizumi, anunciaron Star Fox, el nuevo videojuego de la legendaria saga protagonizada por Fox McCloud llegará a Nintendo Switch 2. En el Direct presentaron información acerca de qué tratará el título, su jugabilidad, personajes e historia/campaña.

Como siempre, el nuevo título de Star Fox contará con el icónico equipo espacial liderado por Fox: Falco Lombardi, Slippy Toad y Peppy Har, quienes deberán salvar al Sistema Espacial Lylat de una enorme amenaza.

Volveremos a pilotar el Arwing en Star Fox: Do a barrel roll!

En Star Fox, deberemos pilotar a la icónica nave espacial Arwing, con la cual podremos disparar láseres, un disparo cargado e incluso bombas contra objetivos que nos estorben o amenacen. Podremos frenar, avanzar más rápidamente, trucos como el somersault y el legendario barrel roll con la nave de Fox.

Además del Arwing, Fox y compañía podrán pilotar o manejar 2 tipos de naves más: primero, un tanque terrestre llamado Landmaster. Esto nos confirma que habrán niveles en el juego que no serán necesariamente espaciales, podremos estar dentro de un planeta y usar al Landmaster para continuar con la campaña y los siguientes niveles del juego.

Adicionalmente, también estará el Blue-Marine, un submarino que nos permitirá sumergirnos en entornos acuáticos para seguir explorando los distintos mundos y niveles a los cuales Fox y compañía desciendan. Esto supone una gran noticia, ya que añadir niveles terrenales y submarinos al juego de Star Fox quita el limitante de solo navegar por el espacio.

Star Fox contará con una nueva campaña

El nuevo título de Star Fox contará con un nuevo modo historia en el cual, junto a Fox McCloud y el resto del equipo, deberemos adentrarnos en el Sistema Espacial Lylat para salvarlo de una amenaza inminente. Dentro, podremos explorar una amplia diversidad de mundos como Corneira, el cual parece ser un planeta tropical. Fichina, un mundo cubierto de hielo y nieve.

En el otro lado de la moneda se encuentra Solar, la 2.a estrella del Sistema Solar de Lylat, lo mejor de todo es que podremos visitarla y surfear olas de plasma. Zoness es otro planeta el cual se encuentra inundado y lleno de contaminación el cual parece que ya agotó sus recursos naturales.

La ruta cambiará dependiendo de tus logros o derrotas

Un aspecto muy interesante que se mostró en el Direct es que, dependiendo del número de objetivos que completes, la cantidad de enemigos que derrotes y otros factores la ruta que tomemos a través del sistema solar cambiará. Eso quiere decir que nuestra aventura podrá ser diferente con cada partida que juguemos.

El juego contará con 3 niveles de dificultad: fácil, normal y experto. Cada uno cambiará la cantidad de barra de salud y la cantidad de enemigos que deberán enfrentarse en pantalla.

Challenge Mode

En el nuevo modo batalla podremos rejugar los niveles y entornos que ya hayamos visitado en el modo historia. Los niveles contarán con una variedad de objetivos adicionales los cuales le brindarán un mayor reto y rejugabilidad. Estos retos podrán jugarse solo en los niveles de dificultad normal o experto.

Battle Mode

El modo batalla de Star Fox podrá albergar hasta 8 jugadores simultáneos en una batalla de 4v4, el equipo Star Fox (Fox, Falco, Peppy y Slippy) en contra del equipo Star Wolf (Wolf, Leon, Pigma y Andrew). Los equipos deberán competir para obtener la mayor cantidad de puntos al completar diversas misiones y derrotar a sus adversarios, además de controlar las diversas torres de satélite en el mapa.

En battle mode estarán disponibles 3 mapas de lanzamiento para que los jugadores puedan elegir en dónde enfrentarse contra otro equipo. Además, cada mapa tendrá su propio modo de juego. En Fichina, los jugadores deberán recolectar la mayor cantidad de cristales de energía mientras evitan una lluvia de meteoritos.

En Sector-Y, los equipos deberán rescatar y escoltar un cargamento que deberán llevar a su base.

Star Fox tendrá GameShare

Una increíble noticia junto con el anuncio del modo batalla de Star Fox es que el juego contará con gameshare. Es decir, solo será necesario que un jugador posea el juego para que otros 3 se puedan unir al modo multijugador de batalla.

Screenshot Screenshot

Podremos usar el Joy-Con como mouse

Otro añadido interesante en Star Fox es que podremos cambiar el tipo de control que queramos usar dentro del juego. Por ejemplo, podremos usar el modo mouse del Joy-Con del Nintendo Switch 2 para apuntar de manera más precisa durante los combates. Además, 2 jugadores podrán controlar de manera simultánea la nave de Fox, uno como piloto y el otro disparando el arma.

Star Fox llegará este verano a Nintendo Switch 2

Para cerrar el anuncio con broche de oro, Yoshiaki Koizumi reveló que el nuevo juego de Star Fox llegará este 25 de junio de manera exclusiva para Nintendo Switch 2.

Finalmente, Nintendo compartió un breve vistazo al prólogo del nuevo Star Fox. Aquí te lo dejamos para que lo puedas ver.

¿Qué opinas? ¿Te emocionó el anuncio del nuevo Star Fox para Nintendo Switch 2? ¿Lo comprarás cuando salga? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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