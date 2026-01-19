En 2026 estas franquicias icónicas celebran grandes aniversarios

La llegada de 2026 significa que Call of Duty: Black Ops 2 ya se ambienta en el pasado, y que habrá muchísimas celebraciones importantes relacionadas con el gaming. Tenemos aniversarios de franquicias y desarrolladoras que cumplen 25, 30 y hasta 40 años, y sentimos la necesidad de mencionarlos y hypearlos.

Estos aniversarios son de sagas muy populares, unas que han estado más bien inactivas últimamente y una que otra compañía, así que comencemos con el pachangón.

25 años

Halo

En 2001, entró en la justa contra Nintendo y Sony un nuevo competidor para intentar ser la mejor consola: Xbox. Para lograrlo, necesitaba un título que atrajera la atención de todos, y cumplió con honores con Halo. Aunque los FPS llevaban varios años siendo uno de los géneros más llamativos, Halo llegó para sentar algunas bases que aún son relevantes.

El juego introdujo al icónico Master Chief, que se convirtió en el personaje más reconocido de Xbox y uno de los más populares de los videojuegos. Después, el uso de los 2 joysticks del control hizo que jugar un FPS en consola se sintiera mejor que nunca. La entrega tenía una buena variedad de armas únicas, contó una historia épica, y nos ubicó en locaciones memorables; además, mejoró con cada entrega que le siguió… al menos hasta el 4.

Devil May Cry

Un par de aspectos icónicos de la primera década de los 2000 fueron los hack ‘n’ slash y lo edgy, y el maestro de ambas disciplinas fue Devil May Cry. Se considera que este juego es el pionero del género y llevó a la creación de otras obras maestras como God of War y Bayonetta. Para los fans de los beat ‘em up, fue como ver una coquita bien fría en medio del desierto, pues esos juegos llevaban una rachita más que mala.

Los beat ‘em up dejaron de ser relevantes para finales de los 90, pero la reinvención que significó Devil May Cry les dio un segundo aire magnífico, aunque cambió una parte de su esencia. Esto derivó en un sistema de recompensas más satisfactorio, cadenas de combos más largas y violentas, un mucho mejor movimiento en espacios 3D y más aspectos. Uno de los componentes que la hace una franquicia icónica es Dante, su protagonista: el carisma personificado.

Animal Crossing

Nintedo tuvo un 2001 destacable gracias al lanzamiento del GameCube, plataforma que introdujo franquicias nuevas y que son vitales para la compañía hasta la fecha. Una de ellas es Animal Crossing, que en teoría salió para el Nintendo 64 en Japón, y en el resto del mundo lo disfrutamos en el cubo. Este simulador aprovechó por completo el reloj interno de la consola, que sincronizaba sus eventos con lo que ocurría en la vida real.

Esta característica hizo que las estaciones, las celebraciones y hasta los cumpleaños tuvieran un impacto masivo en la jugabilidad. En Animal Crossing no hay acción, balazos, combos ni muertes; aquí llegamos a un pueblo, nos hacemos amigos de los residentes, les ayudamos en sus deberes, decoramos nuestra casa y realizamos mil actividades mundanas más. Su encanto, calidez y personalidad hizo todo esto sumamente divertido, incluso casi 3 décadas después.

30 años

Quake

Si Halo fue fundamental para los FPS, lo que hizo Quake es inconmensurable. Fue más que una continuación de DOOM, porque resultó en una revolución para el género, los gráficos en los videojuegos, el movimiento 3D y los multijugadores. Quake fue el primer shooter que realmente usó locaciones en 3 dimensiones, en lugar de ilusiones ópticas, por lo que su jugabilidad es mucho más vertical que la de cualquiera de sus antecesores.

Eso también ayudó a que la ambientación nos volara la cabeza, porque se sentía como si realmente recorriéramos cada una de las habitaciones en las que entrábamos. Su motor gráfico empujó los límites de los videojuegos que conocíamos en 1996, por lo que todos los estudios tomaron notas e inspiración de sus logros. Por todo esto, es posible que tu franquicia favorita esté influenciada por esta leyenda treintona.

Diablo

Otro género que tuvo una reinvención en 1996 es el de los RPG gracias a Diablo, que en lugar de tener un combate por turnos, presentó uno en tiempo real que hizo que añadió dinamismo y emoción a la jugabilidad. También perfeccionó el sistema de loot introduciendo aleatoriedad, para que cada recompensa se sintiera sumamente útil, y provocó que pasáramos cientos de horas fascinados con él.

Lo mejor es que podíamos vivirlo acompañados de nuestros mejores amigos y con jugadores de todo el mundo, pues su online fue una chulada y un aspecto muy adelantado a su época. Esto le dio una capa de socialización que aportó a que jamás nos cansáramos de él, porque siempre había algo nuevo o diferente. Sus secuelas mejoraron cada uno de estos aspectos, lo mismo que la ambientación, el lore y añadieron incontables mecánicas innovadoras, así que la franquicia merece cada adulación que recibe.

Pokémon

El GameBoy es la consola portátil más importante de la historia, y su biblioteca es más que completa. Si debemos destacar una de sus franquicias elegimos a Pokémon, que apareció de la nada y marcó a la industria para siempre. Fue ideal para que mucha gente le entrara a los JRPG, pues combina accesibilidad e innovación de forma sublime.

Todo en la primera generación se volvió icónico instantáneamente: que haya varias versiones ( Yellow, Red y Blue), tener la opción de elegir entre 3 criaturas al inicio, el diseño de los monstruos, los gimnasios Pokémon, las regiones del mundo y más. Esta combinación magistral derivó en secuelas que siempre buscan evolucionar la fórmula, un anime sumamente famoso, mercancía que se agota como pan caliente y, próximamente, parques de diversiones.

Resident Evil

En 1996, hubo muchas revoluciones en diversos géneros, pero casi ninguna se compara con lo que Resident Evil significó para los juegos de terror. De hecho, es el juego que definió las características de un survival horror. Aunque algunas entregas anteriores intentaron dar miedo, nadie lo había hecho tan bien. Los zombies, la ambientación y la administración de nuestros recursos jugaron un papel fundamental para alcanzar este objetivo.

A eso se añadieron aspectos como exploración, resolución de acertijos y acción. Cada segundo en el primer Resident Evil se sentía extremadamente importante, emocionante y tenso. El gran recibimiento de este clásico derivó en secuelas que mejoraron en absolutamente todo; incluso cuando pensamos que la franquicia se había estancado, Capcom encontró la manera de que el presente de la saga siga siendo brillante.

Valve

1996 fue tan emblemático, que en ese periodo nacieron compañías como Valve. Hace 30 años vimos el nacimiento de una empresa que llegó para cambiar al PC gaming para siempre. Gabe Newell y Mike Harrington, 2 extrabajadores de Microsoft, fundaron Valve, y sabían muy bien lo que hacían. Tardamos 2 años en palpar su impacto, pues en 1998 nos dieron Half-Life, uno de los mejores videojuegos de la historia.

Otras de sus franquicias icónicas son gigantes como Portal, Left 4 Dead, Dota, Counter-Strike y Team Fortress, todas ellas un éxito tanto comercial como con la crítica. El impacto de Valve va más allá de sus juegos, pues también crearon de Steam, una plataforma que cambió la manera de distribuir títulos en computadoras y con influencia incluso en las consolas modernas. Valve ha destacado en todos los campos en los que ha incursionado.

40 años

The Legend of Zelda

Ahora sí entramos en territorio más viejo que Estados Unidos invadiendo países por su petróleo. Quitemos a la franquicia más popular del camino: The Legend of Zelda. Nacido de los recuerdos de la infancia de Shigeru Miyamoto, a quien le gustaba explorar cuevas cercanas a su hogar, esta entrega nos llevó a un mundo que ni el cine ni cualquier otra forma de entretenimiento había podido crear.

Con una frase tan sencilla como: “It’s dangerous to go alone! Take this” comienza una odisea que ni la imaginación del niño más soñador hubiera pensado. Con la menor cantidad de información, emprendemos un viaje por bosques, montañas, varias mazmorras y un sinfín de enemigos y secretos, en donde el resultado es convertirnos en leyenda. Entrega tras entrega, Nintendo ha sabido mantener intacta e incluso mejorar la magia de The Legend of Zelda.

Metroid

El NES estuvo repleto de franquicias formidables, y una de las más innovadoras fue Metroid. Una de las razones por las que más se le recuerda es por la sorpresa de introducir a una mujer protagonista en un videojuego. Además, fue la primera piedra que se colocó para construir lo que hoy conocemos como los metroidvanias, y lo logró de manera impecable con todo y sus limitaciones.

Para 1986, la norma de los plataformeros era avanzar siempre a la derecha. Pero aquí también podíamos progresar hacia la izquierda e incluso arriba y abajo. Entre esto, el backtracking, sus secretos y varias batallas inolvidables, Metroid se convirtió en un imperdible de la primera consola de Nintendo. Posteriormente, perfeccionó su ADN, y sus creadores nos regalaron otras bellezas como Super Metroid, Metroid Prime y Metroid Dread.

Castlevania

La otra franquicia que ayudó a definir a los metroidvanias es Castlevania, aunque lo hizo un poco más adelante en su historia. Comencemos con el primero, que elevó la jugabilidad promedio de un side scroller; aquí, la acción era un poco más calculada pero recompensable. Igualmente logró introducir de manera soberbia la estética gótica, por lo que sus monstruos y jefes eran reconocibles y muy memorables.

Por esto, cuando alguien menciona a Drácula, muchos pensamos en Castlevania antes que en el libro o las películas, y qué decir de lo icónicos que son los Belmont. Conforme se desarrollaron secuelas, cada una fue más ambiciosa, por lo que es complicado pensar en una sola era dorada para la saga. Así como destacaron los del SNES, también los hicieron los del Game Boy Advance, los del DS y hasta los primeros.

Dragon Quest

Los JRPG jamás pasarán de moda. Podrán haber tenido épocas un poco oscuras, pero siempre están presentes, y eso se lo debemos, principalmente, a Dragon Quest, que nació de la mente de Yuji Horii y fue posible gracias a Enix. Horii tomó la fórmula de Calabozos y Dragones, así como de algunos RPG occidentales, la simplificó y le agregó su toque especialy revolucionario.

Sumado al increíble arte obra de Akira Toriyama, tenemos una franquicia que, desde el día 1, fue un éxito masivo en Japón. En América y Europa tardó un poco más en despegar, porque se le conocía con otro nombre y tenía otra apariencia, pero eventualmente llegó a la cima, y desde entonces nos ha regalado un sinfín de aventuras destacadas. En el presente, está más viva que nunca, y parece que así seguirá.

Bethesda

Otra compañía que celebra un aniversario importante en 2026 es Bethesda. Fundada en la mesa de la cocina de Christopher Weaver, desde el inicio su meta fue elevar el gaming en las PC, y lo demostró con Gridiron!, su primer título. Posteriormente, trabajaron en entregas como The Terminator y The Elder Scrolls, que se volvió su gallina de los huevos de oro durante los siguientes años.

Nunca habíamos visto un RPG de esa magnitud y que además nos permitiera aventurarnos de manera tan libre. Otra de sus grandes obras es Fallout, que hizo algo muy similar a The Elder Scrolls en cuanto a la libertad para el jugador. Con el paso del tiempo, Bethesda nos ha dado algunos de los single players más inmersivos, grandiosos y legendarios de la historia. Esperamos que eso siga durante mucho tiempo más.

