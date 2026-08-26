CoD: Modern Warfare 4 tiene que demostrar que el fracaso de Black Ops 7 del año pasado fue sólo un pequeño tropiezo y no el inicio de una nueva era oscura para la franquicia. Tras formar parte del Call of Duty: NEXT y dedicarle su buena cantidad de horas a la Beta multijugador, ya tenemos una idea general de lo que ofrecerá el modo online.

¿La nueva entrega es la revolución que la saga necesita? A continuación, detallaremos las principales novedades del apartado competitivo e intentaremos resolver la pregunta del millón: ¿el nuevo Call of Duty tiene lo necesario para triunfar?

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¿El multijugador de Modern Warfare 4 es lo mismo de siempre?

La nueva entrega prometió elevar el apartado visual con gráficos renovados y una nueva tecnología, pues es el primer juego de la serie que abandona al XBOX One y PS4. Pero, ¿de verdad se percibe como la siguiente evolución de la saga? Aunque el cambio es evidente, está lejos de ser tan impresionante como muchos esperábamos.

Lo diremos claro para evitar confusiones: CoD: Modern Warfare 4 luce muy bien. Se nota que Infinity Ward puso mucha atención en cada detalle, pues siempre sentimos que estamos ante una experiencia AAA de alto presupuesto. La mejora salta a la vista desde que iniciamos el juego y vemos el menú, pues por fin se dejó a un lado la espantosa interfaz tipo Netflix.

El menú principal de CoD: Modern Warfare 4 es muy limpio

Nos fascina que las armas giren de forma realista cuando nos acercamos a una esquina, que los personajes se muevan de manera natural en el suelo y que los escenarios estén llenos de detalles; sin embargo, el salto gráfico con respecto a la entrega anterior está lejos de ser día y noche. Eso sí, nos encantó que una vez más se apostara por una ambientación más aterrizada, lejos del futurismo exagerado de Black Ops 7. Sólo esperamos que los skins que lleguen después del lanzamiento mantengan esa estética.

Donde más brilla el apartado visual del modo multijugador es en los mapas, que están llenos de elementos que le dotan de vida y enriquecen el contexto. Aquel que nos lleva a un barrio de Corea del Sur fue nuestro favorito, pues incluso tiene un cibercafé con posters de Starcraft y Overwatch; no obstante, ¿eso que vemos es una imagen hecha con IA? Esperamos que sólo sea un dibujo con un estilo bastante genérico.

¿Acaso la Beta de CoD: Modern Warfare 4 incluye arte generado por IA?

Ya que mencionamos las arenas de batalla, nos agradaron la mayoría. En la Beta, tuvimos acceso a 5 mapas en las modalidades de 6vs6: Cachette, Lotus, Rooftops, Silkworm y Transit 213. Los primeros 3 nos parecieron competentes, mientras que el resto fueron los más memorables. Ninguno presenta una novedad ni cuenta con una mecánica única, así que hay malas noticias para quienes esperaban un gimmick. Nuestro favorito fue Silkworm, el cual tiene múltiples tiendas y callejones que favorecen diferentes estilos de juego. Y sí, Transit puede convertirse en un clásico gracias a su tamaño pequeño que da pie a partidas caóticas.

El movimiento es otro apartado muy polémico que siempre da de qué hablar, y creemos que Infinity Ward por fin dio en el clavo. Los personajes son muy ágiles y pueden deslizarse, hacer el clásico Dolphin Dive, escalar estructuras pequeñas, colgarse por pendientes para atacar con una pistola e incluso subir por tuberías. Todo esto sin abandonar el estilo realista que caracteriza a la serie. La movilidad de Modern Warfare 4 nos pareció una mezcla perfecta de las entregas de 2019 y 2023, muy lejos del criticado desplazamiento pesado del MWII de 2022.

Y sí, el divertido pero divisivo Omnimovement que debutó en Black Ops 6, así como los saltos por la pared que vimos en la secuela, están completamente ausentes en esta ocasión. En una nota aparte, lamentamos que los mapas desaprovechen las opciones avanzadas de movimiento, las cuales son anecdóticas en lugar de una parte central de la experiencia.

El movimiento de Call of Duty: Modern Warfare 4 es sumamente fluido

Call of Duty: Modern Warfare 4 tampoco se complicó la vida en lo que se refiere al sistema de clases. Aquí, encontraremos la misma estructura de siempre y podremos elegir un arma principal, una serie de equipamientos letales y tácticos, una mejora de campo, una pistola secundaria y 3 ventajas. La única novedad en este frente es que ahora podemos asignar un operador a cada conjunto y establecer las rachas de forma individual, en lugar de compartirlas entre todas las clases. Es una mejora de calidad de vida muy bienvenida, pero poco más.

Ya que mencionamos el armamento, en la Beta tuvimos acceso a una cantidad respetable de rifles de asalto, subfusiles, ametralladoras ligeras, fusiles tácticos y snipers. Hay pocas sorpresas, y nos decepcionó que durante la prueba sólo hubiera una escopeta y apenas 2 pistolas. Eso sí, y tal como ya es tradición en la franquicia, muchas armas tienen proyectos adicionales que incluyen su propia serie de accesorios.

En esa línea, el Gunsmith, que permite personalizar el arsenal a nuestro gusto con miras, cañones, culatas y otros complementos, también volvió sin grandes novedades o cambios. Es una pena, pues es un apartado que ya se siente estancado. Eso sí, nos alegró que los Apex Attachments estén de regreso, pues son los accesorios más alocados. Pensemos en cosas como un aditamento que permite guardar cuchillos arrojadizos o un disparo explosivo.

En lo que se refiere al equipamiento, uno de los nuevos añadidos que más nos gustaron fue la pistola desechable. Como su nombre indica, es un arma de un solo uso que es perfecta para disparar a un rival en espacios cerrados o al recargar. Nos pareció una idea bastante original, y ojalá hubiera más cosas como esa. ¿Y las rachas? Nada que destaque, pues encontraremos las opciones típicas: desde un dron bomba hasta aviones que acribillan todo a su paso. Lo bueno es que los Killstreaks son muy efectivos y recompensan a los jugadores más habilidosos. Y sí, la Nuke está de vuelta.

El ya clásico Gunsmith está de regreso en el nuevo Call of Duty, pero sin cambios o novedades importantes

En lo que respecta a los modos de juego, tampoco hay mucho que comentar. Durante la Beta, tuvimos acceso a viejos conocidos como Duelo por Equipos, Buscar y Destruir, Baja Confirmada, Dominio y Punto Caliente. La única novedad fue Inflación, en el que debemos recolectar bolsas con efectivo para sumar puntos; al final, gana el equipo que tenga la mayor cantidad de dinero. Es una adición divertida, pero hace poco para cambiar el flujo de las partidas. El título también presentará Secuestro, una modalidad inédita muy parecida a Uplink en el que hay que controlar un dispositivo y llevarlo hasta la base enemiga; y Venta de Armas, que toma la base de Buscar y Destruir y le da un giro interesante; sin embargo, no tuvimos la oportunidad de explorarlos durante la prueba.

La carta fuerte de Modern Warfare 4 es Kill Block, la nueva variante de Tiroteo que se caracteriza por presentar un mapa que evoluciona durante la partida. Según Activision, la arena presenta más de 500 combinaciones únicas, lo que hace que cada ronda se sienta diferente. Creemos que esta es la incorporación más interesante e innovadora, pues las posibilidades son casi infinitas y estamos seguros de que aquí estarán las partidas más tensas y competitivas.

Nada de lo que hemos visto hasta ahora grita “esta es la siguiente evolución de Call of Duty”. ¿Eso es algo negativo? En lo absoluto, pero quienes esperaban un cambio radical quedarán muy decepcionados ante la falta de novedades que cambien radicalmente la experiencia. También vale la pena destacar que durante la sesión de prueba experimentamos pequeños errores: desde caídas de frames en Rooftops hasta respawns inconsistentes. Nada grave, pero esperamos que Infinity Ward los solucione de cara a la versión final.

Kill Block es una de las principales novedades de MW4

¿La campaña de Modern Warfare 4 pinta para ser un desastre como la de Black Ops 7?

Por primera vez, la Beta también nos permitió explorar el modo historia. La única misión disponible nos pone en los zapatos de Park, un soldado surcoreano que, junto a su pelotón, debe llegar hasta una central eléctrica para evitar que los enemigos se apoderen de ella.

Este nivel sigue el ABC de los modos single-player de Call of Duty: iniciamos con un enfrentamiento a gran escala, luego nos escabullimos por las trincheras, después avanzamos con un vehículo mientras derrotamos a oleadas de militares y finalmente entramos en una base nuclear. Todo esto adornado con algunos momentos cinematográficos que sacan a relucir el apartado visual renovado de la nueva entrega.

Estos elementos resultan muy familiares para los fanáticos de antaño, pues básicamente son los mismos que dan forma a todas las campañas clásicas de la serie. En ese sentido, la misión disponible en la Beta hizo poco para sorprendernos, aunque mentiríamos si dijéramos que la pasamos mal. Solamente que hizo falta algo que nos hiciera decir “Wow”.

Deberemos esperar hasta la versión final para tener una idea más amplia del contexto y descubrir si el hilo argumental está a la altura de las mejores historias de la serie. Lo que ya podemos asegurar es que luce mucho mejor que el desastroso modo narrativo de Black Ops 7.

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 es muy tradicional, y eso está bien

¿El nuevo Call of Duty tiene potencial?

A pesar de la falta de novedades significativas, realmente disfrutamos nuestro tiempo en las partidas multijugador. Esto es gracias al excelente gunplay de la franquicia que nunca decepciona. Todo el arsenal se siente contundente, y siempre es satisfactorio acertar un disparo con el sniper. Modern Warfare 4 también es el primer juego de la serie que carece de Bloom, lo que significa que las balas van exactamente donde se apunta, sin factores aleatorios. En general, jugar se siente fenomenal y creemos que esa excelente base es la que sustenta un juego que, aunque funcional, carece del factor sorpresa que hizo que la entrega de 2019 fuese una de las más importantes de la nueva era.

La Beta es un mal lugar para sacar conclusiones sobre el matchmaking; al final, los jugadores más apasionados y fieles que reservaron el juego son los que invaden las partidas online, así que es complicado saber cómo serán las salas durante y después del estreno. Lo que podemos decir es que tuvimos una experiencia agradable, sin partidas demasiado fáciles o difíciles.

Easter Egg de Overwatch en Call of Duty: Modern Warfare 4

En conclusión, el mayor pecado de la Beta de Modern Warfare 4 fue su incapacidad de asombrar. ¿Eso es algo malo? No necesariamente, pues creemos que esta entrega tiene el movimiento más satisfactorio de toda la subserie y un excelente gunplay que se siente arcade y realista al mismo tiempo. El problema es que la falta de nuevas características y cambios sustanciales nos impide sentir emoción, aunque también es cierto que sólo probamos una pequeña parte y aún falta explorar el resto de modos de juego, el DMZ, el nuevo mapa de Warzone y la campaña. ¿La versión final logrará convencernos? Sólo el tiempo lo dirá.

Pero basta de nosotros, ¿disfrutaron la Beta? Dígannos en los comentarios.

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