La fiesta más grande de la industria está por iniciar y queremos que formes parte de ella. Como cada año, en LEVEL UP tendremos la mejor cobertura de la próxima temporada de anuncios. Por ello, preparamos una guía para que no te pierdas el Summer Game Fest 2026 y ninguno de los otros eventos que están a la vuelta de la esquina, pues prometen muchos videojuegos, sorpresas y, por supuesto, varios bombazazazos.

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La cobertura más completa del Summer Game Fest 2026 y más eventos estará en LEVEL UP

Todo el staff de LEVEL UP está listo y emocionado por la llegada de la mejor temporada del año. Como un medio especializado con voces expertas, tenemos preparada una cobertura que estará a la altura de tus expectativas.

Para empezar, en nuestro sitio verás las noticias al momento con todos los detalles de los anuncios más destacados. También tendremos resúmenes de las conferencias más importantes con el característico estilo del SPEEDRUN.

Por si fuera poco, podrás disfrutar la temporada de anuncios con nosotros en YouTube. Haremos nuestras clásicas transmisiones en vivo con traducción simultánea al español y opiniones críticas sobre las presentaciones. No está de más recordarte que la cobertura también se extenderá a nuestra cuentas de Facebook y X y Discord, así que no dudes en unirte a la comunidad más feliz del mundo.

State of Play ― 2 de junio

PlayStation tiene varias sorpresas bajo la manga y las revelará en el próximo State of Play. El evento nos ofrecerá un vistazo a los títulos más destacados que llegarán a PS5 en los próximos meses. Uno de los protagonistas será Marvel’s Wolverine, el esperado título de Insomniac Games que debutará el próximo 15 de septiembre.

Todo indica que habrá más sorpresas por parte de PlayStation Studios. Rumores sugieren que Santa Monica estará presente y muchos sueñan con un nuevo vistazo de Intergalactic: The Heretic Prophet, aunque por ahora no están confirmados para el evento. Lo que sí es un hecho es que tendremos anuncios de estudios importantes de todo el mundo.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 2:00 PM

Ciudad de México ― 3:00 PM

Lima, Perú ― 4:00 PM

Bogotá, Colombia ― 4:00 PM

Santiago de Chile ― 5:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 5:00 PM

Caracas, Venezuela ― 5:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 5:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 6:00 PM

Shacknews E4 Indie Game Showcase 2026 ― 3 de junio

Los juegos independientes son uno de los motores de la industria y, por supuesto, hay muchos eventos que los convierten en los protagonistas de la temporada de anuncios. El Shacknews E4 Indie Game Showcase 2026 promete un buen número de trailers y revelaciones de nuevas propuestas por parte de creadores de varias regiones.

Dónde ver la transmisión: YouTube, Twitch y X

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 2:30 PM

Ciudad de México ― 3:30 PM

Lima, Perú ― 4:30 PM

Bogotá, Colombia ― 4:30 PM

Santiago de Chile ― 5:30 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 5:30 PM

Caracas, Venezuela ― 5:30 PM

San Juan, Puerto Rico ― 5:30 PM

Buenos Aires, Argentina ― 6:30 PM

Latin American Games Showcase 2026 ― 4 de junio

Los estudios y desarrolladores de Latinoamérica nuevamente se vestirán de gala para mostrar sus propuestas a todo el mundo en el Latin American Games Showcase 2026. El evento reunirá al talento de México y demás países de nuestra región para dar a conocer sus proyectos más recientes, que tienen el respaldo de New Blood, Raw Fury, ID Xbox, 2 Wedges, Halberd Studios, Annapurna Interactive y Goldpact Goblin, los presentadores de esta transmisión.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos, aproximadamente

Horarios:

California, Estados Unidos ― 2:00 PM

Ciudad de México ― 3:00 PM

Lima, Perú ― 4:00 PM

Bogotá, Colombia ― 4:00 PM

Santiago de Chile ― 5:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 5:00 PM

Caracas, Venezuela ― 5:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 5:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 6:00 PM

Women-Led Games 2026 ― 4 de junio

El Women-Led Games es un evento anual que celebra y promueve la participación de las mujeres en la industria. La edición de este año reunirá otro atractivo conjunto de juegos desarrollados por mujeres o por estudios liderados por creativas con gran talento. Como en ediciones anteriores, habrá revelaciones con fechas de lanzamiento, anuncios exclusivos y entrevistas con desarrolladoras.

Dónde ver la transmisión: YouTube

Duración aproximada: entre 30 y 45 minutos

Horarios:

California, Estados Unidos ― 4:00 PM

Ciudad de México ― 5:00 PM

Lima, Perú ― 6:00 PM

Bogotá, Colombia ― 6:00 PM

Santiago de Chile ― 7:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 7:00 PM

Caracas, Venezuela ― 7:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 7:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 8:00 PM

Access-Ability Summer Showcase 2026 ― 5 de junio

Por 4.º año consecutivo, el Access-Ability Summer Showcase regresará para recordarnos que los videojuegos son para todos y lo importante que es la accesibilidad en la industria. La edición de este año será la más grande y completa hasta ahora, así que estará repleta de juegos que ofrecen opciones de todo tipo para que cualquier persona pueda disfrutarlos.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: entre 40 minutos y 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 8:00 AM

Ciudad de México ― 9:00 AM

Lima, Perú ― 10:00 AM

Bogotá, Colombia ― 10:00 AM

Santiago de Chile ― 11:00 AM

Nueva York, Estados Unidos ― 11:00 AM

Caracas, Venezuela ― 11:00 AM

San Juan, Puerto Rico ― 11:00 AM

Buenos Aires, Argentina ― 12:00 PM

Summer Game Fest 2026 ― 5 de junio

El plato fuerte de la temporada de anuncios será el Summer Game Fest 2026, evento de Geoff Keighley que tomó el lugar del E3. La edición de este año se celebrará en el Dolby Theatre en Hollywood, California, la nueva sede desde donde se harán revelaciones mundiales y anuncios por parte de los estudios más reconocidos de la industria.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 2 horas

Horarios:

California, Estados Unidos ― 2:00 PM

Ciudad de México ― 3:00 PM

Lima, Perú ― 4:00 PM

Bogotá, Colombia ― 4:00 PM

Santiago de Chile ― 5:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 5:00 PM

Caracas, Venezuela ― 5:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 5:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 6:00 PM

Day of the Devs 2026 ― 5 de junio

Day of the Devs se ha convertido en un evento obligado para los fanáticos de los juegos independientes. Este año promete sorprendernos con un enorme y variado abanico de propuestas por parte de creadores de todas las regiones. Además de trailers, habrá entrevistas con desarrolladores y gameplay de los juegos que prometen llevar aire fresco a la industria.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 4:00 PM

Ciudad de México ― 5:00 PM

Lima, Perú ― 6:00 PM

Bogotá, Colombia ― 6:00 PM

Santiago de Chile ― 7:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 7:00 PM

Caracas, Venezuela ― 7:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 7:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 8:00 PM

Southeast Asian Games Showcase 2026 ― 6 de junio

El sudeste asiático también tiene mucho talento que quiere brillar en la industria de los videojuegos. Por ello, el Southeast Asian Games Showcase volverá con anuncios por parte de creativos de Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Vietnam y otros países. Algunos de los juegos que veremos en esta transmisión son Lost & Found, WORK WORK WORK, Puni The Florist, HOA 2 y Scarlet Record.

Dónde ver la transmisión: YouTube

Duración aproximada: 50 minutos

Horarios:

California, Estados Unidos ― 8:00 AM

Ciudad de México ― 9:00 AM

Lima, Perú ― 10:00 AM

Bogotá, Colombia ― 10:00 AM

Santiago de Chile ― 11:00 AM

Nueva York, Estados Unidos ― 11:00 AM

Caracas, Venezuela ― 11:00 AM

San Juan, Puerto Rico ― 11:00 AM

Buenos Aires, Argentina ― 12:00 PM

Wholesome Direct 2026 ― 6 de junio

Los videojuegos wholesome han ganado una enorme popularidad, pues nos relajan y ayudan a sentirnos bien. Por ello, es normal saber que existe un evento dedicado a este tipo de experiencias. El Wholesome Direct 2026 nos ofrecerá un vistazo a más de 50 juegos de estudios como Frontier Developments, NPC Studio, Stray Fawn Studio, Spry Fox y más.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 9:00 AM

Ciudad de México ― 10:00 AM

Lima, Perú ― 11:00 AM

Bogotá, Colombia ― 11:00 AM

Santiago de Chile ― 12:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 12:00 PM

Caracas, Venezuela ― 12:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 12:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 1:00 PM

Story-Rich Showcase 2026 ― 6 de junio

La narrativa es uno de los componentes básicos de los videojuegos, así que este año habrá un nuevo evento dedicado a producciones indie donde la historia es lo más relevante. El Story-Rich Showcase 2026 presentará entre 20 y 25 juegos que debutarán en los próximos meses y ofrecerán una fuerte carga narrativa.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: por confirmar

Horarios:

California, Estados Unidos ― 10:00 AM

Ciudad de México ― 11:00 AM

Lima, Perú ― 12:00 PM

Bogotá, Colombia ― 12:00 PM

Santiago de Chile ― 1:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 1:00 PM

Caracas, Venezuela ― 1:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 1:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 2:00 PM

Green Games Showcase 2026 ― 6 de junio

El Green Games Showcase 2026 tiene una importante misión: recordarnos lo relevante que es cuidar el medioambiente e impulsar videojuegos con un mensaje positivo. El evento es presentado por PlanetPlay, una plataforma sin ánimo de lucro que, con el apoyo de desarrolladores, impulsa iniciativas a favor del planeta.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 11:00 AM

Ciudad de México ― 12:00 PM

Lima, Perú ― 1:00 PM

Bogotá, Colombia ― 1:00 PM

Santiago de Chile ― 2:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 2:00 PM

Caracas, Venezuela ― 2:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 2:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 3:00 PM

Future Games Show Summer Showcase 2026 ― 6 de junio

El Future Games Show Summer Showcase también forma parte de la alineación de eventos anuales de la industria. Su próxima edición será presentada por Troy Baker y Alix Wilton Regan, reconocidos actores de la industria. Habrá nuevos vistazos a EXODUS, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, The Lift y más títulos, así como revelaciones mundiales.

Dónde ver la transmisión: YouTube

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 12:00 PM

Ciudad de México ― 1:00 PM

Lima, Perú ― 2:00 PM

Bogotá, Colombia ― 2:00 PM

Santiago de Chile ― 3:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 3:00 PM

Caracas, Venezuela ― 3:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 3:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 4:00 PM

Gayming’s Pride Parade 2026 ― 6 de junio

La industria busca constantemente ser un lugar más inclusivo con eventos como Gayming’s Pride Parade 2026, que hará protagonistas a los juegos creados por desarrolladores de la comunidad LGBTQ+. Habrá anuncios exclusivos, revelaciones y avances de juegos como Cute Patoots, Art of Solitaire, Neon Death Drop y más.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: por confirmar

Horarios:

California, Estados Unidos ― 12:00 PM

Ciudad de México ― 1:00 PM

Lima, Perú ― 2:00 PM

Bogotá, Colombia ― 2:00 PM

Santiago de Chile ― 3:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 3:00 PM

Caracas, Venezuela ― 3:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 3:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 4:00 PM

Frosty Games Fest 2026 ― 6 de junio

El Frosty Games Fest es un evento para que desarrolladores de Australia y Nueva Zelanda puedan dar a conocer sus nuevos juegos que vienen en camino. El show de este año tendrá decenas de títulos independientes para todas las plataformas.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: por confirmar

Horarios:

California, Estados Unidos ― 3:00 PM

Ciudad de México ― 4:00 PM

Lima, Perú ― 5:00 PM

Bogotá, Colombia ― 5:00 PM

Santiago de Chile ― 6:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 6:00 PM

Caracas, Venezuela ― 6:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 6:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 7:00 PM

Ñ3 2026 ― 7 de junio

Por 3.er año consecutivo, el Ñ3 formará parte de la temporada de anuncios y llegará cargado de anuncios. Por si no lo sabes, este evento está dedicado a los videojuegos de habla hispana, por lo que incluye revelaciones por parte de desarrolladores de España y Latinoamérica.

Dónde ver la transmisión: Twitch

Duración aproximada: 45 minutos

Horarios:

California, Estados Unidos ― 8:30 AM

Ciudad de México ― 9:30 AM

Lima, Perú ― 10:30 AM

Bogotá, Colombia ― 10:30 AM

Santiago de Chile ― 11:30 AM

Nueva York, Estados Unidos ― 11:30 AM

Caracas, Venezuela ― 11:30 AM

San Juan, Puerto Rico ― 11:30 AM

Buenos Aires, Argentina ― 12:30 PM

Xbox Games Showcase 2026 y Gears of War: E-Day Direct ― 7 de junio

El Xbox Games Showcase 2026 es unas de las conferencias más esperadas del año, pues la marca tiene mucho que demostrar. Se esperan sorpresas por parte de Xbox Game Studios, Bethesda y Activision Blizzard King. Además de anuncios para Xbox Game Pass y revelaciones de terceros, el evento principal se complementará con el Gears of War: E-Day Direct, que dará un vistazo profundo al nuevo juego de The Coalition, que debutará este año.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: 2 horas

Horarios:

California, Estados Unidos ― 10:00 AM

Ciudad de México ― 11:00 AM

Lima, Perú ― 12:00 PM

Bogotá, Colombia ― 12:00 PM

Santiago de Chile ― 1:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 1:00 PM

Caracas, Venezuela ― 1:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 1:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 2:00 PM

PC Gaming Show 2026 ― 7 de junio

Inmediatamente después del evento de Xbox, arrancará el clásico PC Gaming Show con más de 50 anuncios y su peculiar sentido del humor. Habrá avances de juegos ya anunciados, revelaciones de expansiones y varias sorpresas para los amantes del PC gaming.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: más de 2 horas

Horarios:

California, Estados Unidos ― 12:00 PM

Ciudad de México ― 1:00 PM

Lima, Perú ― 2:00 PM

Bogotá, Colombia ― 2:00 PM

Santiago de Chile ― 3:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 3:00 PM

Caracas, Venezuela ― 3:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 3:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 4:00 PM

India Games Showcase 2026 ― 8 de junio

Por primera vez, se celebrará el India Games Showcase, un evento que dará a conocer los videojuegos y desarrolladores más destacados de dicho país. Su programación incluirá más de 40 títulos independientes y un evento especial en Steam.

Dónde ver la transmisión: YouTube y Twitch

Duración aproximada: por confirmar

Horarios:

California, Estados Unidos ― 10:00 AM

Ciudad de México ― 11:00 AM

Lima, Perú ― 12:00 PM

Bogotá, Colombia ― 12:00 PM

Santiago de Chile ― 1:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 1:00 PM

Caracas, Venezuela ― 1:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 1:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 2:00 PM

UploadVR Summer Showcase 2026 ― 12 de junio

La realidad virtual se niega a morir y el UploadVR Summer Showcase 2026 mostrará el potencia que aún tiene. La presentación estará repleta de juegos que aprovechan dicha tecnología y la realidad aumentada para ofrecer experiencias divertidas.

Dónde ver la transmisión: YouTube

Duración aproximada: 1 hora

Horarios:

California, Estados Unidos ― 10:00 AM

Ciudad de México ― 11:00 AM

Lima, Perú ― 12:00 PM

Bogotá, Colombia ― 12:00 PM

Santiago de Chile ― 1:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ― 1:00 PM

Caracas, Venezuela ― 1:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 1:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 2:00 PM

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