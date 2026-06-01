Por primera vez desde 1998, el videojuego de fútbol de Electronic Arts no tendrá de forma oficial la Copa del Mundo de la FIFA.

La esperanza murió al último y a días de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, EA Sports lanzó su nueva actualización inspirada en el torneo de selecciones nacionales más importante.

El contenido no tendrá la licencia oficial de FIFA, por lo que no tendrá gran parte del realismo de la competencia en cuanto a imagen, ambiente, marcas, etc. Sin embargo, hay suficiente como para entretener a los jugadores y que sientan el espíritu mundialista.

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Estas son algunas de las selecciones que están en el nuevo modo mundialista de FC 26

¿Qué clase de Copa del Mundo llegó a EA Sports FC 26?

Hace unos días, EA Sports lanzó la actualización The World’s Game para FC 26. Tal como lo piensas, se trata del contenido relacionado con la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Sin embargo, ya que la compañía de videojuegos y la federación de futbol no llegaron a un acuerdo, el título carece de la licencia oficial del torneo, así que ofreció lo que está a su alcance.

En ese sentido, se anunció que a partir del 4 de junio se podrá jugar el modo de torneo internacional inspirado en el Mundial.

Para esta opción se incluyeron más de 50 selecciones nacionales con licencia completa y jugadores reales. También se añadieron estadios nuevos, algunos de los cuales serán sede en las próximas semanas.

Al respecto, EA Sports reveló:

"Junto con los cambios en los estilos de juego y más actualizaciones de jugabilidad basadas en tus comentarios, podrás llevar a tu nación a la gloria en un nuevo modo torneo internacional de 48 equipos que comienza el 4 de junio, con 53 selecciones nacionales totalmente licenciadas y jugables, incluyendo 41 compitiendo durante el verano“.

The World's Game update is coming.



🏆 The World's Game tournament mode

👕 40+ authentic international teams

🎉 Festival of Football

🇧🇷 Claim and build your own Pelé



Learn more: https://t.co/94MSqNf8Il — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 27, 2026

¿Qué novedades habrá en los otros modos de juego de FC 26?

FC Ultimate Team tendrá ambiente mundialista a partir del 4 de junio con el inicio del Festival de Fútbol, un evento que busca darle más opciones a los jugadores para crear su plantilla ideal durante el verano.

Entre las novedades más importantes destacan los cambios en las Evoluciones, nuevas campañas temáticas semanales y un Centro de Eventos especial que estará enfocado en competencias internacionales. Además, EA Sports confirmó que los usuarios podrán conseguir recompensas especiales relacionadas con distintos países y jugadores históricos.

Uno de los anuncios más llamativos es la llegada de un ICON Pelé con media de 93 OVR que estará disponible simplemente iniciando sesión durante el evento.

Los jugadores también podrán elegir entre distintas rutas de evolución inspiradas en momentos históricos de la carrera del brasileño. A esto se suma la nueva función “Evo Undo”, que permitirá reiniciar Evoluciones y recuperar cartas intercambiables a su estado original, una opción muy solicitada por la comunidad para experimentar con mayor libertad dentro del mercado y la construcción de equipos.

El Festival de Fútbol también introducirá un nuevo sistema de Fichas que cambiará la forma de obtener recompensas en FUT. Estas monedas especiales podrán conseguirse jugando modos como Rivals, Squad Battles, Rush y Eventos en Vivo, y luego gastarse en una tienda dedicada con sobres, jugadores, Evoluciones y objetos de personalización.

Durante toda la temporada habrá campañas especiales como Path to Glory, Greats of the Game y Summer Stars, además de la incorporación de más de 100 futbolistas internacionales y dos nuevos ICONS: Rivellino y Mario Kempes.

Habrá Mundial en FC 26, pero no como lo esperas

¿Cuántos videojuegos de la Copa del Mundo tuvo EA Sports?

Tras la ruptura entre EA Sports y la FIFA se puso fin a una racha de lanzamientos mundialistas que data desde 1998.

La primera entrega oficial de la franquicia fue FIFA: Road to World Cup 98. Esta entrega incluye el juego base con todas las ligas y equipos de aquel entonces, pero se añadió un modo para la Copa del Mundo Francia 98 con todas las selecciones.

FIFA Road To World Cup 98

Para las ediciones 2002, 2006, 2010 y 2014 de la justa mundialista, EA Sports lanzó un juego dedicado exclusivamente al Mundial.

Para Rusia 2018 y aprovechando la tecnología de ese entonces, EA Sports lanzó un modo de juego del Mundial como DLC. En Catar 2022 se repitió la historia, pero en aquella ocasión ya se había hecho oficial la ruptura entre ambas entidades, por lo que se considera el último juego oficial de la Copa del Mundo en manos de la compañía norteamericana.

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