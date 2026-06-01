SNK se caracteriza por combinar sus universos con total libertad, pero en Fatal Fury; City of the Wolves se ha roto cualquier límite. Desde que supimos que Cristiano Ronaldo y el DJ Salvatore Ganacci serían parte del plantel de personajes, nos quedó claro que todo era posible.

El anuncio de personajes de otro universo como Ken y Chun-Li abrió la puerta a toda posibilidad, y lo llevaron al extremo con la llegada de Kenshiro de The First of The North Star en un futuro cercano.

Para continuar con la tradición, SNK nos sorprendió con un personaje bastante original, porque aunque el origen de Mr. Karate parte de Art of Fighting, el equipo creativo logró darle un giro diferente al personaje clásico que todos conocemos. A continuación te contamos todo lo que debes saber de este nuevo personaje.

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Vamos a comenzar con los cambios de diseño que ha sufrido Mr. Karate en su versión para Fatal Fury: City of the Wolves. Lo primero que notamos es que Takuma, el maestro del estilo Kyokugenryu, ha cedido su puesto a Robert García, quien tomó la máscara de Tengu con orgullo.

Por esta razón, Mr. Karate tiene toda la elegancia del tigre italiano que, a diferencia de los Sakazaki, usa un vestuario más sofisticado que un karate gi. Además de su camisa y pantalón libre de arrugas, Mr. Karate usa un elegante abrigo a modo de capa que le da un toque único y diferente al acostumbrado.

Es curioso que, aunque Fatal Fury: City of the Wolves, tuviera ya un representante del estilo Kyokugenryu con Marco Rodríguez. este nuevo peleador aprovecha como base los ataques de Robert García y algunos movimientos únicos para marcar diferencias claras entre ambos peleadores. En especial las mecánicas que provienen directamente de Art of Fighting.

El arte del Haoh ShouKou Ken

Mr. Karate se caracteriza por ser una versión de Takuma Sakazaki mucho más poderosa, y con Robert García ocurre similar. En Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate mantiene los ataques clásicos de Robert, con la posibilidad de cargar algunos ataques especiales y hacerlos aún más fuertes. Por ejemplo, el Ryuuga, que es el equivalente al Shoryuken de Ryu, puede dar tres golpes si es cargado. En el caso de su proyectil, se convertirá en un Haoh Shoukou Ken, como ocurría con la versión de Takuma.

Por otro lado, podríamos decir que esta es la versión definitiva de Mr. Karate o al menos una versión mejorada, si tomamos en cuenta la versión The King of Fighters XIII, que es extremadamente fuerte. Esto lo decimos porque en Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate tiene mejoras como la posibilidad de rebotar en la pared o una patada invertida al estilo de Iori en The King of Fighters para tomar por sorpresa al rival cuando saltemos. También es posible hacer una burla que aumenta la barra de overdrive del oponente o hacer la carga de espíritu como en Art of Fighting, que disminuye los niveles de nuestra barra. Esto es una gran ventaja, ya que Mr. Karate es el único personaje que puede hacer esto en el juego.

Pero no es todo, porque Mr. Karate tiene más sopresas. Dragon Burst es una de las novedades de Mr. Karate, este nuevo movimiento le permite hacer un dash que además cancela ciertos ataques especiales. Esto abre la puerta a combos más extensos o para tener algunos cuadros de ventaja en la próxima interacción. Por otro lado, tenemos a Drago Supremo, un movimiento nuevo a modo de pose que además es un counter, es decir, cuando Mr. Karate entra en este estado, puede responder golpes y además elegir de 4 opciones disponibles. Por ejemplo, hacer un dash hacia atrás, lanzarse al oponente, golpear con rodillazos, dar una patada por arriba o cancelar la pose.

Este tipo de ataques aumenta la complejidad del personaje, pero también da más opciones de donde elegir. Por esta razón, el oponente debe estar atento ante la posibilidad de un reset que puede aumentar el daño en un instante. Otra ventaja de la pose es que, si se usa en el instante en que el oponente lance un proyectil, Mr. Karate podrá regresar ese ataque de forma inmediata. Si hacemos esto con un ataque físico, la recompensa será que, en lugar de un counter normal, Mr. Karate responderá con una serie de golpes.

Como puedes ver, Mr. Karate es un personaje muy completo y con cambios suficientes para adaptarse al juego neutral y frenético de Fatal Fury: City of the Wolves. Creemos que es un peleador sólido y muy fuerte, con altas posibilidades de convertirse en uno de los favoritos a nivel competitivo.

Recuerda que Mr. Karate ya está disponible como DLC y forma parte del Season Pass 2 de Fatal Fury: City of the Wolves. ¿Qué opinas de las habilidades de Mr. Karate? ¿Estás conforme con lo que ha hecho SNK o te gustaría ver a algún otro peleador como DLC? No olvides dejarnos tus respuestas en los comentarios.

Si quieres saber más sobre Fatal Fury: City of The Wolves, sigue este enlace.

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