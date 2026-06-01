Las ofertas especiales siempre son una buena opción para obtener juegos de la más alta calidad a precios de locura, sobre todo en estos tiempos en que el gaming se volvió más caro.

Una de las plataformas que más beneficia a los jugadores gracias a sus promociones y descuentos es Xbox y hoy estás de suerte.

Lo que pasa es que hay un paquete que incluye 2 juegazos inspirados en el universo de El Señor de los Anillos y pueden ser tuyos por menos de $140 pesos. Sí, leíste bien, 2 AAA entre los mejores en su tipo por tan poco dinero.

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La Tierra Media: Sombras de Mordor

Llévate los 2 juegos de la Tierra Media con descuento y a precio de locura en Xbox

La tienda de Xbox siempre tiene ofertas y una de sus ventajas es que tiene precio localizado para nuestro país.

Esto resulta en un sin fin de promociones y por lo general hay grandes videojuegos en espera de nuevo público o de que por fin los tengas si en su momento no los adquiriste.

Esta vez, la plataforma de Microsoft tiene las 2 entregas de La Tierra Media en un solo paquete y a muy buen precio.

Desde hoy hasta el próximo 9 de junio puedes llevarte La Tierra Media: Sombras de Mordor y La Tierra Media: Sombras de Guerra por tan solo $139.90 pesos mexicanos.

La Tierra Media: Sombras de Guerra

¿Qué incluye este paquete además de los juegos base?

Otra buena noticia es que no se trata solo de las 2 entregas de la franquicia. También vienen con expansiones y contenido adicional.

Primero, obtendrás el juego completo La Tierra Media: Sombras de Mordor que viene en su edición estándar.

Luego está la edición definitiva de La Tierra Media: Sombras de Guerra con contenido adicional. En este caso, se incluye el pase de expansión para que juegues las historias: La Espada de Galadriel y La Desolación de Mordor. También incluye las expansiones del sistema Némesis con tribu carnicera y tribu criminal.

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