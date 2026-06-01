Si a los jugadores de la década de los 90 les hubieran dicho que en el futuro Mario y Sonic serían “amigos” y Nintendo y SEGA socios, no lo creerían.

Las compañías japonesas protagonizaron una de las guerras comerciales más grandes en la industria del entretenimiento. SEGA no tenía temor en presentarse como una marca con más actitud y rebelde, por lo que tundía a Nintendo y sus productos en sus campañas publicitarias.

Sin embargo, todo terminó de la peor manera para la casa del Genesis y el Dreamcast fue su última consola. Recientemente, un exdirectivo que estuvo ahí durante la caída reveló una anécdota sobre la manera tan agradable en que ambas compañías hicieron las paces.

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En los 90, SEGA y Nintendo se enfrascaron en una guerra comercial

La guerra de consolas de los 90 terminó con un abrazo entre Mario y Sonic

Durante una entrevista con el medio Sega 16, Mike Fischer, ex vicepresidente de marketing de entretenimiento en Sega of America, reveló una anécdota sobre el final de la guerra entre Nintendo y SEGA.

Tras la caída del Dreamcast, SEGA anunció que saldría del mercado de consolas y se convertiría en editor y desarrollador third-party.

En ese entonces, sorprendió que entre sus anuncios se encontraran juegos para el Nintendo GameCube y el Game Boy Advance.

De acuerdo con el directivo, la nueva relación entre Nintendo y SEGA comenzó de la forma más amistosa posible. Al tratarse de un hecho histórico, los representantes de SEGA llegaron a las oficinas de Nintendo of America con un empleado dentro de una botarga de Sonic. Por su parte, los anfitriones hicieron lo mismo con una de Super Mario:

"Lo más dulce fue que trajimos al personaje mascota de Sonic the Hedgehog a Nintendo, y el personaje mascota de Mario estaba en la puerta de Nintendo of America, le dio un abrazo y le dio la bienvenida. Creo que Arakawa-san de Nintendo of America estaba allí. No voy a mentir, se me saltaron los ojos un poco cuando vi que pasó eso. Fue realmente dulce“.

SEGA no tenía límites para tundir al SNES

¿Por qué SEGA abandonó el mercado de consolas?

La noticia cimbró al mundo de los videojuegos en 2001. Tras décadas de una prolífica carrera en el sector de hardware, SEGA anunció su salida tras el fracaso del Dreamcast.

La última consola de la compañía japonesa se volvió de culto por su tecnología adelantada a su tiempo y por su catálogo de juegos de la más alta calidad.

Sin embargo, las diferencias de estrategia entre las oficinas de SEGA en América y Japón afectaron los procesos de fabricación y comercialización. En algún punto, el Dreamcast fue la consola del momento e incluso los grupos de moda a finales de los 90, como Limp Bizkit, la promocionaban.

La falta se stock sepultó el momento comercial y la inminente llegada del PlayStation 2 fue el tiro de gracia. Esto llevó a la compañía japonesa, que tan solo 8 años antes se batía contra Nintendo en una guerra entre el SNES y Genesis, a decir adiós al sector de hardware y nunca más regresó.

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