Los shooters de extracción quieren ser el próximo Fortnite, pero fracasarán

Los Battle Royale dejaron de ser la gallina de los huevos de oro, y ahora la pregunta del millón es: ¿cuál será la siguiente gran moda? Las compañías apostarán por los shooters de extracción, pero podrían estar por cometer un grave error. Aunque tiene potencial, ese género dista de tener tanta popularidad como muchos creen; sin embargo, la industria está desesperada por encontrar al próximo Fortnite.

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La burbuja de los shooters de extracción

Con 14 millones de copias vendidas hasta la fecha y un récord de casi 500,000 jugadores concurrentes en PC, Arc Raiders fue un fenómeno inesperado que sacudió a la industria en 2025. ¿Qué sucede cuando un proyecto relativamente pequeño la rompe? Así es, las grandes compañías intentan replicar su éxito, pero a menudo es demasiado tarde, además de que las implementaciones son malas.

Epic Games, que hace una década se colgó del auge de PUBG y los Battle Royale para rescatar a Fortnite del fracaso, ahora querría seguir los pasos de Embark Studios e incursionar en un género aparentemente en auge: los shooters de extracción.

Recordemos que Disney invirtió $1500 millones de dólares 一una suma enorme一 en la compañía de Tim Sweeney como parte de su plan para crear un universo persistente conectado al Battle Royale y otras producciones. Ahora que Fortnite va en caída libre, tal como discutimos en videos y artículos anteriores, este acuerdo podría ir hacia otra dirección.

Bloomberg reveló que uno de los grandes títulos que nacerá de este trato es un shooter de extracción al estilo de Arc Raiders, pero con el atractivo de que los protagonistas serán los personajes de la casa del ratón. El informe revela que ni siquiera los desarrolladores están entusiasmados por este proyecto porque lo consideran poco original.

Epic Games trabajaría en un shooter de extracción con personajes de Disney

El informe carece de confirmación oficial, e incluso un representante de Epic Games aseguró que los rumores “no reflejan las ambiciones de la colaboración con Disney”, pero bien dicen que, cuando el río suena, agua lleva. Y es que cuando la compañía detrás del juego como servicio más exitoso de la década empieza a mirar con atención otras tendencias, es una señal de que se avecina un cambio en el mercado. En efecto, parece que más empresas AAA también apostarán por este género emergente.

Uno de los juegos que probará suerte es FairGames$, que actualmente se perfila para ser un fracaso peor que Concord, y los últimos reportes sólo aumentan el pesimismo. Un artículo reciente de Insider Gaming revela que el juego de atracos desarrollado por Haven Studios añadió de último minuto un modo de extracción.

¿Eso será suficiente para salvar un proyecto que supuestamente se cae a pedazos? En lo absoluto, pues otro reporte de Tom Henderson indica que el título de PlayStation recibió críticas muy negativas de los jugadores que participaron en la última sesión de prueba. Esto demuestra que el extraction shooter está lejos de ser una varita mágica o un atajo al éxito, y también creemos que será una lección que la industria deberá aprender por las malas.

Sabemos que incluso las grandes franquicias tendrán problemas para irrumpir en el mercado. Un reportaje reveló que el rumoreado Battle Royale de Halo Infinite mutó a un shooter de extracción en 2023. Aunque se desconoce el estado del proyecto, se cree que sigue en desarrollo y que podría tratarse de un spin-off o una experiencia vinculada con la nueva entrega. De cualquier forma, este caso demuestra que los largos ciclos de desarrollo impiden a la industria AAA capitalizar nuevas modas. Hace 3 años había menos competencia, pero ahora el panorama es distinto. Halo Studios llegará tarde a la fiesta, y más compañías también lo harán.

Halo también incursionaría en el género de los extraction shooters

Resulta irónico que PUBG, el pionero del Battle Royale contemporáneo, también intentará encontrar su lugar en este género con un nuevo spin-off llamado Black Budget que, además de competir contra Escape From Tarkov y otros exponentes ya establecidos, deberá superar a Den of Wolves y otros lanzamientos próximos.

Cementerio de los shooters de extracción

Este tipo de juegos tiene un concepto sencillo: entrar en un mapa, conseguir loot, completar misiones y escapar con vida. La idea es simple, y lo que la hace especial son los sistemas interconectados y el factor de alto riesgo y recompensa. Y es que, en la mayoría de los casos, morir supone perder todo el botín y echar por la borda horas de progreso.

El género alcanzó su punto de popularidad más alto gracias al éxito de Arc Raiders, pero no nació el año pasado ni es un fenómeno nuevo. Podríamos argumentar que el máximo exponente es Escape From Tarkov, un FPS que se convirtió en una sensación de nicho tras su estreno en acceso anticipado en 2016. Hunt: Showdown 1896 también se consolidó como uno de los pilares, y muchos estudios intentaron replicar ambos éxitos.

En Level Up, hablamos recientemente sobre cómo el Battle Royale se transformó en un cementerio de proyectos fallidos que cerraron sus servidores o perdieron soporte. La situación es incluso peor con los shooters de extracción, pues abundan los títulos muertos y los juegos que siguen en pie se cuentan con los dedos de una mano.

Un montón de shooters de extracción fracasaron en años recientes

Scavengers, Badlanders, The Cycle Frontier, Marauders, Hawked, Level Zero: Extraction, Seekers of Skyveil, Dungeonborne, Vigor, Synduality: Echo of Ada, Dark and Darker y The Forever Winter son apenas algunos de los lanzamientos recientes que fallaron en generar un impacto; varios apenas sobreviven con comunidades cada vez más pequeñas, mientras que otros cerraron sus servidores después de sus estrenos o ni siquiera vieron la luz.

Incluso entre los fracasos hay casos que sobresalen por las razones equivocadas. Es imposible olvidar a DEADROP, el shooter de extracción desarrollado por el estudio del streamer DrDisrespect. Este proyecto fue particularmente infame por subirse a la moda olvidada de los NFT y, al final, se canceló tras los escándalos de su creador. También es digno de mención el caso reciente de The Cube: Save Us, que, a pesar de tener uno de los demos más populares en Steam Next Fest 2025, anunció su cierre de servidores 3 semanas después de su estreno.

Otro título que demostró lo difícil que es irrumpir en este mercado fue Hyenas, el FPS de SEGA que detuvo su producción en 2023. Reportes dicen que tuvo un presupuesto de más de $70 millones de dólares, el más grande en la historia de la compañía. En paralelo, otro informe reveló que un spin-off cancelado de Titanfall era un extraction shooter.

Hyenas de SEGA fue un enorme fracaso, y ni siquiera llegó al mercado

En retrospectiva, la industria AAA tuvo muchas oportunidades para capitalizar este género emergente, pero las dejó pasar y permitió que las escenas AA e independiente tomaran la delantera. Un caso antiguo es el de The División de 2016, que introdujo la famosa Zona Oscura, un área del mapa que esconde loot raro que se pierde al morir. ¿Suena familiar? En efecto, es un concepto muy similar a lo que hoy vemos en muchos extraction shooter. Cuando Ubisoft finalmente intentó apostar de lleno por la fórmula con The Division Heartland, era tarde y el proyecto se canceló en 2024.

Es un patrón que vemos con otras grandes franquicias. Recordemos el caso de Hazard Zone de Battlefield 2042, que comparte muchos elementos de los shooters de extracción actuales. EA falló en explotar el máximo potencial de este modo de juego y dejó ir una oportunidad de oro. Algo similar ocurrió con el DMZ de Call of Duty, que perdió relevancia casi al instante después del estreno en 2022 debido a su falta de profundidad y a tener ciclos repetitivos. Es posible que Activision quiera volver a incursionar en el género en futuras entregas, tal como vimos el año pasado con Endgame de Black Ops 7, pero será muy tarde porque habrá más competencia que nunca.

¿Por qué fracasaron estos y otros proyectos? Hay muchas razones. En el caso de la industria AAA, es fácil notar que las compañías subestimaron la valía del género y únicamente lo vieron con un modo complementario para sus sagas estrella. En el terreno indie y AA, muchos estudios fueron incapaces de entender por qué Escape From Tarkov y Hunt: Showdown crearon un nicho.

Call of Duty DMZ y Battlefield 2042: Hazard Zone se quedaron a la mitad del camino

Ahora que las cartas están sobre la mesa y Arc Raiders demostró que hay un gran público interesado en este tipo de experiencias, debemos hacernos una pregunta:

¿Los shooters de extracción serán el próximo Fortnite del gaming?

Imaginemos un nuevo juego como servicio que intenta abrirse paso dentro de un mercado saturado y que, para colmo, fue el encargado de cerrar una ceremonia de The Game Awards. Muchos quizá pensaron en el infame Highguard, pero hablamos de Arc Raiders. Así es, el proyecto de Embark Studios la rompió en contra de todos los pronósticos y se consolidó como una de las grandes sorpresas del año pasado, pero ¿por qué este shooter de extracción y no otro conquistó a las masas?

Este proyecto priorizó el contenido PvE e hizo menos inmisericorde el PvP, en comparación con Escape From Tarkov y otros exponentes hardcore. Sus sistemas de loot y misiones también son accesibles y gratificantes, mientras que la IA enemiga propicia momentos caóticos y tensos. En pocas palabras, encontró un equilibrio difícil de conseguir y, más importante aún, de replicar. Y sí, nos preocupa que la industria aprenda las lecciones equivocadas de este caso.

El éxito de Arc Raiders es engañoso, porque da la idea de que el género es una nueva mina de oro; nada más lejos de la realidad. Basta con ver el ejemplo reciente de Marathon, que, pese a recibir buenas calificaciones y ser del agrado de quienes lo compraron, enfrenta dificultades para ser un éxito de ventas y mantener una comunidad saludable.

Marathon es un gran fracaso para PlayStation

Historias como la del FPS de Bungie serán la norma, mientras que ejemplos como los del título de Embark Studios serán la excepción por un simple motivo: los shooters de extracción aún son un nicho pequeño en comparación con otras experiencias online.

El siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana lo dijo claro en octubre de 2025: “el interés general de los consumidores por los extraction shooters se encuentra entre los más bajos de todos los géneros”. En abril de este año, el experto también reaccionó a los rumores de Epic Games y su conclusión fue muy pesimista: “¿acaso todo el mundo hace shooters de extracción porque no saben qué más hacer? Claro, hubo un par de éxitos. Pero el género es demasiado de nicho como para tener tantos juegos”.

Y en efecto, este tipo de títulos también debe competir contra los Battle Royale, hero shooters, gachas y un sinfín de propuestas online que acaparan el tiempo de los jugadores. Incluso Arc Raiders, que posiblemente es el exponente más popular y exitoso en la actualidad, perdió alrededor de 80% de su base de jugadores en Steam en 4 meses.

Sí, el género ha visto un crecimiento en años recientes, pero ¿es suficiente para convertirse en la próxima gran moda de la industria? Un estudio de NewZoo reveló que el promedio de usuarios activos mensuales en 2024 fue sólo 6% superior al de 2022. Claro que es un análisis antiguo que ignora estrenos recientes como Arc Raiders, Marathon, la versión 1.0 de Escape From Tarkov y el título meme Escape From Duckov, pero ¿realmente habrá una gran diferencia? A juzgar por las cifras de Steam, hay tipos de experiencias más prominentes.

Incluso Arc Raiders, el juego más popular del género, enfrenta dificultades para mantener a su comunidad

Recordemos que los shooters de extracción suelen ser aventuras complejas y poco amigables que exigen compromiso y mucha paciencia. Escape From Tarkov es la prueba de esto, pues presenta mecánicas realistas, diferentes tipos de munición y otros sistemas que ponen de rodillas a muchos novatos. Más importante aún, morir tiene consecuencias graves que van más allá de perder una partida.

Son experiencias poco amigables, e incluso exponentes más accesibles como Arc Raiders y Marathon resultan más difíciles e intimidantes que Fortnite y muchos otros Battle Royale. Es fácil ver por qué una gran parte del público prefiere ver streams en Twitch que jugar por su cuenta. Con esto en mente, es difícil imaginar que el género se convierta en la próxima gran tendencia de la industria, especialmente en el mundo AAA.

Tampoco queremos decir que es imposible, pues en años recientes hemos visto que numerosos títulos encontraron su lugar en la comunidad, como Delta Force y Arena Breakout: Infinite. Pero, una vez más, son éxitos dentro de su nicho y están lejos de ser los fenómenos culturales que en su momento fueron Fortnite, PUBG y Apex Legends.

Veamos el caso de Helldivers 2. Muchos argumentan que no pertenece al género, pero es una muestra de que es posible triunfar con la incorporación de elementos para darle un giro original. Otro enfoque interesante es el de Black Ops 7, que incursiona en los shooters de extracción con Endgame. Se trata de un modo extra que atrae a un público de nicho sin sacrificar los apartados tradicionales que los jugadores más casuales de Call of Duty prefieren y disfrutan. Pero, ¿cuántos proyectos podrán darse el lujo de ofrecer alternativas?

La industria está desesperada por hacer que los shooters de extracción sean la siguiente gran moda de los videojuegos

Al final, la industria AAA está en una fiebre del oro. En su desesperación por encontrar al “nuevo Fortnite”, las compañías están saturando un género que, por su naturaleza, nunca fue masivo. Y cuando todos lleguen tarde a la fiesta y el mercado sea más competitivo que nunca, la burbuja explotará y surgirá un nuevo cementerio de juegos como servicio; sucedió con los MOBA, hero shooters, Battle Royale y un sinfín de otras modas, y nos preocupa que vuelva a ocurrir.

Pero dinos, ¿eres optimista y crees que los extraction shooters serán la próxima gran moda de la industria? Déjanos leerte en los comentarios.

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