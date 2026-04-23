Halo abandonó su modo Battle Royale para crear un nuevo shooter de extracción, según reconocido filtrador

Según el usuario Rebs Gaming, la popular franquicia de Xbox podría incursionar en el género con una propuesta PvE

Halo es un pilar de la marca Xbox, y es por eso que resulta desconcertante que, pese a su inmensa popularidad y gran legado, actualmente se encuentre en un lugar complicado. Mientras su futuro se pone en duda, un nuevo rumor adelanta que la franquicia podría tener algún tipo de modo de juego inspirado en un shooter de extracción.

El último título de la franquicia llegó en 2021 envuelto en polémica. Aunque sus mecánicas de mundo abierto presentaron un nuevo abanico de posibilidades, la historia y otros aspectos no terminaron por convencer a la comunidad. Tampoco ayudó el hecho de que su multijugador free-to-play enfrentó numerosos problemas.

343 Industries, ahora conocido como Halo Studios, ya trabaja de lleno en sus próximos proyectos. Parece que uno de ellos es un shooter de extracción, aunque es un misterio si será un título separado o un modo que se incluirá en la próxima entrega principal.

Video relacionado: La debacle de Halo Infinite: ¿qué pasa con 343 Industries?

Halo canceló su Battle Royale

Esta información proviene del reconocido youtuber y filtrador Rebs Gaming, quien ya demostró ser una fuente de fiar. En un video reciente, compartió nuevos detalles sobre el extraction shooter que, supuestamente, estuvo en desarrollo hace un par de años y cuyo estado actual es desconocido.

Rumores previos señalaron que Halo Infinite tendría un Battle Royale, y en aquel entonces se indicó que dicho modo incluirá mapas basados en arenas clásicas de la franquicia como Blood Gulch y Valhalla; sin embargo, el proyecto finalmente se abandonó por diversas razones.

El reporte señala que, si bien algunos elementos funcionaron bastante bien, el concepto general no convenció a los desarrolladores de la franquicia de Xbox. Además, aparentemente el estudio creyó que el mercado de los Battle Royale ya estaba demasiado saturado.

El Battle Royale de Halo Infinite se canceló y nunca vio la luz

Este apartado se hizo en el motor Slipspace y tuvo el apoyo del estudio Certaint Affinity. De acuerdo con las fuentes de Rebs Gaming, el desarrollo de dicho modo de juego se detuvo plenamente en 2022, aunque parece que el equipo aprovechó algunos aspectos para llevar el proyecto a otra dirección.

La franquicia de Xbox incursionará en el mercado de los shooters de extracción

Las fuentes revelan que, después de que el desarrollo se detuvo tan solo un año después de la última entrega de Halo, el proyecto se convirtió en Project Eker y se trasladó a Unreal Engine, el motor gráfico que actualmente utiliza el estudio en el remake del primer título de la franquicia.

Según Rebs Gaming, Project Eke es un shooter de extracción con mecánicas PvE. Es aquí donde empieza la incertidumbre, pues hay informes contradictorios sobre esta producción.

Según algunos reportes, el extraction shooter de Halo será una experiencia independiente que se lanzará en algún momento del futuro. En cambio, otras pistas señalan que dicho modo de juego estará incluido en el próximo lanzamiento principal de la saga.

Halo tendría un shooter de extracción PvE, posiblemente más parecido a Helldivers 2 que a Arc Raiders

Eso sí, es posible que el título ni siquiera siga en pie. El informante señala que la última actualización sobre el desarrollo data de finales de 2023, y revela que muchas de sus fuentes ya fueron despedidas. De cualquier forma, lo último que se supo es que Halo Studios tenía la intención de que el supuesto shooter de extracción sea el próximo proyecto multijugador de la franquicia.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que la franquicia incursione en este género? ¿Crees que el mercado ya está saturado? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Halo si visitas esta página.

Video relacionado: El rescate de Halo: Xbox toma medidas drásticas, ¿pero es muy tarde?

Fuente