Epic Games quiere competir con Arc Raiders: estudio de Fortnite lanzará un shooter de extracción con personajes de Disney, según reporte

Las compañías unirían fuerzas en un proyecto que estaría listo para finales de este año

Fortnite no está en su mejor momento, pero la relación entre Epic Games y Disney es cada vez más fuerte. En febrero de 2024, la compañía detrás de Pixar, Marvel y demás productoras invirtió $1500 millones de dólares en los desarrolladores del Battle Royale. Todo indica que esta alianza por fin rendirá frutos importantes este año, pues un reporte asegura que las empresas lanzará un shooter de extracción.

Supuestamente, su meta es competir con juegos como Arc Raiders, título de Embark Studios y Nexon que fue una de las grandes sorpresas de finales del año pasado. La propuesta de Epic Games buscaría aprovechar la popularidad de las franquicias de Disney, pues su shooter de extracción sería protagonizado por algunos de sus personajes más icónicos.

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Epic Games y Disney lanzarían un shooter de extracción este año

Juegos como Marathon, Escape from Tarkov y el ya mencionado Arc Raiders han demostrado el potencial que tienen los shooter de extracción. Muchos lo consideran la nueva tendencia que le quitará poco a poco cada vez más terreno a los Battle Royale. Así que es normal saber que el título de Embark Studios fue especialmente exitoso y se convirtió en la sensación de muchos fanáticos del género.

De acuerdo con Bloomberg, Epic Games y Disney reforzarán su alianza con el desarrollo de varios juegos. El primero de ellos sería un shooter al más puro estilo de Arc Raiders. Su diferenciador principal serían sus protagonistas: los personajes más icónicos de Disney. El título respetaría el concepto de los shooter de extracción y debutaría en noviembre de 2026.

El título combinaría un género muy popular con las IP más reconocidas de Disney

Supuestamente, el rumoreado proyecto ha generado preocupaciones en Epic Games. Algunos desarrolladores lo ven como una apuesta arriesgada, pues calca una fórmula y carece realmente de originalidad, salvo por el enfoque de tener a los personajes de Disney en la pantalla. Sin embargo, también hay empleados que confían en el juego, pues creen que “Epic lo perfeccionará para la fecha de lanzamiento”.

El reporte también revela que Disney no está muy contento con el cronograma planeado por Epic Games. Liz Markman, directora sénior de comunicaciones globales del estudio, reaccionó a la información y aseguró que “no refleja las ambiciones de la colaboración con Disney”. Reafirmó que están creando un universo de juegos y entretenimiento con experiencias de Disney; sin embargo, se negó a hablar de los rumores sobre el shooter de extracción.

Un portavoz de Disney también respondió a las declaraciones de Bloomberg. Señaló que su colaboración con Epic Games continuará a largo plazo y que su misión no ha cambiado: “nuestro trabajo para construir un universo de juegos y entretenimiento transformador permanece inalterado”.

¿Disney comprará el estudio de Fortnite?

Epic Games atraviesa por una situación complicada luego de los despidos masivos y los problemas para mantener el interés de los jugadores en Fortnite. Ante esto, han surgido reportes sobre una posible inversión de Disney para comprar el estudio de Tim Sweeney. Kevin Mayer, exdirectivo del gigante del entretenimiento, está convencido de que Disney invertirá más en videojuegos en el futuro y que Epic Games sería una buena inversión.

En una entrevista reciente, el ejecutivo propuso que Disney compre Epic Games. De esta forma, conseguiría con el control de Fortnite, que ha usado como plataforma de entretenimiento para impulsar la popularidad de sus franquicias. También se convertiría en el dueño de Unreal Engine, motor de desarrollo de videojuegos que tiene aplicaciones en la industria cinematográfica.

Todo indica que la alianza entre las empresas continuará con independencia. Epic Games confía en que su situación mejorará para finales de este año, pero también hay que tener en cuenta que Disney quiere incrementar su presencia en el mercado de los videojuegos.

Una posible compra del estudio es una posibilidad a largo plazo

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