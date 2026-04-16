Fairgame$ probará suerte como shooter de extracción: el nuevo juego como servicio de PlayStation “no es divertido” según las pruebas internas

La estrategia de juegos como servicio de PlayStation es un desastre y pocos son los proyectos que se mantienen con vida. Actualmente, Marathon de Bungie ya está en el mercado, pero se debate según sus ingresos y el panorama no luce alentador. Por su parte, Haven Studios desarrolla Fairgame$, pero los avances y las previas no han enganchado a los jugadores y podría estar en la cuerda floja.

Hasta hoy, este proyecto no se ha cancelado, pero tal vez podría jugar su última moneda. De acuerdo con un reporte de fuentes confiables, se tomó la decisión de añadir un modo de extracción, ahora que este tipo de experiencia se ha vuelto popular.

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Fairgame$ es el siguiente juego como servicio de PlayStation

Fairgame$ tendrá un modo de extracción para tratar de ser divertido

La incertidumbre comienza a cubrir al próximo juego como servicio de PlayStation: Fairgame$. De acuerdo con un reporte exclusivo de Insider-Gaming, Haven Studios añadió de último momento un modo de extracción.

Según fuentes confiables, la prueba que se llevará a cabo esta semana mostrará a los jugadores un nuevo modo. Se trata de una experiencia de extracción, algo como lo que proponen Marathon y Escape from Tarkov.

Por si no lo sabes, un shooter de extracción se basa en una experiencia PvPvE. El objetivo principal es entrar en un mapa, recoger botín de alto valor y escapar. Sin embargo, el factor tensión aparece pues en caso de morir pierdes todo tu equipo y botín. Existe la posibilidad de recuperarlo, pero tendrás que jugar en tu mejor versión para recuperar el terreno perdido y salir con vida y con lo que ganaste.

Aunque se trata de algo atractivo, no es, precisamente, el concepto general de Fairgame$. Desde su presentación, se reveló como un shooter de atracos. El detalle es que por más que se realizan pruebas internas y mejoras que se ponen a disposición de un grupo selecto de jugadores, el resultado es el mismo.

Reportes indican que el juego es considerado, hasta ahora, como “no divertido” de forma interna. Por supuesto que esto supone un riesgo de cancelación pues Sony no querrá repetir el fracaso de Concord. Es ahí donde una propuesta de shooter de extracción podría generar ese cambio en la percepción, pero parece que se trata de una medida desesperada. Además, hay otro detalle a considerar.

El siguiente juego como servicio de PlayStation tiene miedo de un título con una propuesta similar

Por si no fuera suficiente, el accidentado proceso de desarrollo de Fairgame$ se encuentra con un rival inesperado que ya sembró el miedo en los desarrolladores.

De acuerdo con el reporte, hay preocupación en Haven Studios por Den of Wolves, shooter de atraco de 10 Chambers cuyas pruebas internas han sido exitosas. Aquellos que ya probaron el juego señalan que es muy divertido y su propuesta es atractiva.

Al tratarse de un shooter de atraco, compartiría mercado con Fairgame$ y el estudio de PlayStation no está feliz con esa noticia. Esto podría explicar la razón por la que se añade un modo de extracción a fin de aportar diversidad a la oferta de juego. Sin embargo, se menciona que el fantasma de que el juego “no es divertido” ha estado presente durante todo su desarrollo.

Den of Wolves de 10 Chambers le quita el sueño a Haven Studios

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