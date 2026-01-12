My Hero Academia: All’s Justice es más dinámico, más grande y más heroico

Hace poco, Deku terminó su misión como héroe y, para celebrar su legado, Bandai Namco nos invitó a probar My Hero Academia: All’s Justice de forma anticipada. En esta sesión de prueba tuvimos la oportunidad de explorar algunos modos y conocer todas la novedades que se implentaron para este lanzamiento. Después de jugarlo, puedo adelantar que My Hero Academia: All’s Justice es el juego más completo inspirado en el manga de Kohei Horikoshi.

Explorar la ciudad al lado del joven Midoriya es sólo el principio de una larga lista de cambios y mejoras que ofrece este nuevo lanzamiento. A continuación, te comparto mi experiencia jugando My Hero Academia: All’s Justice y te explico por qué deberías estar emocionado de ver a All Might y los estudiantes de la Academia U. A.

Convierte en héroe y acaba con All for One

¿Héroe o villano?

Una de los puntos fuertes de My Hero Academia es la variedad de héroes y villanos dentro y fuera de la U. A., porque enriquece la selección de personajes con diferentes estilos de ataque y habilidades, gracias a sus quirk. Me parece una gran idea que algunos peleadores exploten al máximo esta característica con mecánicas únicas que marcan la diferencia en el campo de batalla.

Estas peculiaridades se notan más en personajes como Lady Nagant, una francotiradora que se especializa en atacar a distancia. Lo interesante es que sus ataques más poderosos son los disparos cargados y puede hacer su autocombo para enlazar sus proyectiles. Esto puede ser molesto para los rivales que se especializan en ataques cuerpo a cuerpo, y resulta ideal tenerla en el equipo para que pueda lidiar con el spam de proyectiles.

Otro quirk particular es el de Himiko Toga, que copia los ataques de sus rivales y los de su equipo, mientras que Uraraka puede usar escombro para sumar golpes a sus combos y Muscular se transforma para golpear con más fuerza y generar más daño. Podremos elegir entre 68 personajes, lo que incluye diferentes versiones de personajes como Deku y las transformaciones de All for One. Se agradece que Bandai Namco haya aprovechado el final del anime para agregar nuevos participantes como Armored All Might.

Es probable que el día del lanzamiento el número de personajes se mantenga en 68, pero en el futuro se sumarán otros como DLC, según lo anunció Bandai Namco. Es difícil saber cuáles son los personajes restantes, pero es probable que se trate de la saga My Hero Academia: Vigilantes, algo muy bueno porque serían totalmente nuevos.

Arma tu equipo de ensueño, hay más de 60 personajes disponibles

Cambios importantes

Algunos de los cambios en My Hero Academia: All’s Justice saltan a la vista y otros se notan al entrar en el campo de batalla. Primero, quiero hablar de la calidad gráfica, que dio un salto importante. En general, el apartado gráfico es uno de los puntos fuertes de los juegos de anime, y la verdad es que My Hero One’s Justice se estaba quedando algo estancado en este sentido.

En My Hero Academia All’s Justice se reciclan algunas animaciones y los modelos mantienen su estructura original, pero hay más detalle en iluminación y elementos como el cabello y la ropa. Además, las animaciones son mucho más fluidas, hay más y mejores efectos de partículas, más elementos destruibles en los escenarios y un ritmo más dinámico. Esto permite que todo luzca mucho mejor, pero sobre todo, que sea más rápido y rompa los límites de las entregas anteriores. Lograr todo eso significó hacer algunos sacrificios por el bien de las batallas, pues ahora los ataques especiales son menos cinemáticos.

Es cierto que juegos como Dragon Ball:Sparking! Zero funcionan bien con este sistema que suma dramatismo a las peleas, pero en el caso de My Hero Academia One’s Justice 2, las batallas se hacían más lentas de lo esperado. En All’s Justice decidieron añadir rapidez y dinamismo a los ataques Plus Ultra, algo muy bueno porque en ocasiones habrá pausas breves, por ejemplo, con la nueva mecánica Rising.

Las batallas son igual de explosivas que en el anime

Este despertar hace que todos los personajes saquen su máximo potencial y cambien sus ataques; en algunos casos, se transforman para tener acceso a ataques devastadores. Estas mejoras permiten que pases más tiempo jugando en lugar de soltar el control para ver animaciones espectaculares pero innecesariamente largas. También hay mecánicas defensivas que debes dominar para ganar; una de las más importantes es el counter, que sirve para que te quites de encima al enemigo y cambies por completo el rumbo de la batalla.

Noté que ahora el sistema de juego se siente como un juego tag en toda regla. All’s Justice conserva el formato de 3 personajes, pero ahora todos participan en la batalla y es posible intercambiarlos en cualquier momento. También se agregó un combo en conjunto que permite enlazar ataques de los integrantes del equipo y, si tienes suficiente barra de ataque especial, es posible hacer los Plus Ultra de cada peleador en el mismo combo.

Como dije, las nuevas implementaciones al control, sumadas a las mejoras gráficas y a la decisión de recortar algunas animaciones generan un buen balance entre lo espectacular y la velocidad en las batallas.

Usa a todos tus personas y sus quirks

Es difícil ser un héroe

Una de la principales razones para jugar My Hero Academia: All’s Justice es el modo historia, porque lleva a vivir de primera mano algunas de las mejores batallas del anime a través del control. En esta ocasión, el formato es tradicional y te parecerá familiar si has jugado la saga Naruto Ultimate Ninja Storm. A lo que me refiero es a que todo se presenta por líneas del tiempo que se conectan entre personajes, lo que abre otras líneas temporales y las conecta.

Para esta prueba pudimos jugar con Bakugo justamente en uno de los momentos icónicos de la última temporada del anime, cuando después de caer ante Shigaraki, tiene un segundo aire y usa todas sus fuerzas para pelear con All for One. Ese segmento comienza con imágenes dinámicas muy sencillas, que son escenas sacadas del anime. Este detalle se agradece, en especial cuando tenemos juegos como Jujutsu Kaisen: Cursed Clash donde todo se explica con imágenes fijas y texto por montones.

Las escenas animadas ayudan a sumergirte en la historia

Por otro lado, algo que disfruto mucho como fan de la serie son los diálogos en medio de la batalla. Esto ya es típico en los Battle Arena de anime, y motiva a tratar de dar todo para vencer al rival. Un detalle curioso de esta batalla es que, al iniciar la prueba, entré de lleno en este modo y fui destruido de forma terrible porque no me acostumbraba al sistema de counter, pero entonces se abrió una pelea adicional que se suma a la línea del tiempo. Al ganar la batalla, la recompensa fue una cinemática donde Bakugo usa el poder de sus explosiones para poner fin al encuentro. Esta animación me dejó más que satisfecho y reinterpreta fielmente lo que ocurre en la historia original. Me gustaría que haya más videos de este tipo porque son fan service buena calidad e invitan a jugar hasta el final para verlos todos.

Y hablando de fan service, otro de los modos que probé fue Hero’s Diary, donde se juegan minihistorias de cada personaje. Esto le da un plus a quienes sean seguidores de la franquicia porque son una especie de spin off que no se alcanza a ver en el anime. Son recuerdos y experiencias de los héroes que pueden funcionar para conocerlos mejor.

Estas historias cortas se presentan como recuerdos en 3 capítulos y son diferentes para cada personaje. Por ejemplo, la primera misión de Mina Ashido consiste en buscar gatitos en un parque, y para Eijiro Kirishima el objetivo es poner a prueba sus poderes de endurecimiento en contra de Fat Gum. Este modo es muy corto y sencillo, pero hay muchos personajes disponibles para mantenernos entretenidos por un rato.

Podrás explorar el lado b de la vida de un héroe

De paseo por la ciudad

También pude probar un par de Team Up Mission, donde hay que cumplir misiones a lo largo de la ciudad. Todas tienen diferentes características que cambian las condiciones para cumplir los objetivos o los personajes que podremos usar durante nuestras labores como héroes.

En la primera misión teníamos libertad para escoger algunos personajes que acompañen a Deku; elegí a Shoto Todoroki y Fumikage Tokoyami. Al entrar en la misión me dieron a elegir entre explorar o ir directo a los objetivos en el mapa. Un detalle curioso es que es posible usar los quirks de los personajes en el traslado; en el caso de Deku pude balancearme por las calles con su látigo negro. Esto hace las cosas más rápidas y, de paso, añade personalidad a cada personaje, aunque te adelanto que no todos son igual de útiles.

Quiero aclarar es que este modo se enfoca en cumplir las misiones y no te permite entrar en diferentes lugares ni conocer civiles, sólo pasar a la farmacia para curar a los héroes y visitar otros puntos marcados en el mapa con diferentes funciones. El modo misiones es sencillo y va al punto: cumple tus objetivos y pasa a la siguiente misión.

Explora la ciudad y cumple con tu deber

En mi primera misión el objetivo era acudir a los puntos marcados en el mapa y vencer a los enemigos. Todo esto mientras los personajes platican y se cuenta una historia sencilla. Las batallas tienen el formato tradicional, pero los villanos tienen secuaces genéricos en apariencia muy débiles, pero si los subestimas pueden acabar contigo en segundos.

En la segunda misión debía encontrar a todos los compañeros de clase de Deku repartidos por la ciudad. Parecía sencillo: ubicar al personaje, vencerlo y acabar con sus secuaces para después reclutarlo en mi equipo, pero tuve algunos problemas, porque aunque el señalamiento en el mapa era muy claro, al llegar al lugar había que dar vueltas para dar con él. El rango del punto señalado era más amplio de lo que parecía y en ocasiones pasé minutos danto vueltas hasta que lograba encontrar al personaje en cuestión debajo de un puente. Esto me pareció un poco molesto porque me ocurrió varias veces y resulta innecesario; creo que los personajes deben estar más expuestos o añadir una señalización especial cuando estén cerca.

Este modo cumple su objetivo, porque es adicional y lo que trata es de darnos más horas de juego después de completar el modo historia o nos aburramos de pelear. Por otro lado, creo que la exploración y la construcción de la ciudad peca de simple: hay pocos elementos que llamen la atención. Tal vez algunos minijuegos o situaciones caóticas ayuden a hacerlo más entretenido. Puede ser que en la versión final esto cambie o que por el tiempo no los haya notado, pero me gustaría ver una ciudad con más vida o, por lo menos, más distractores que nos hagan desviarnos de las misiones principales.

Encontrar algunos objetivos en el modo Team Up Mission puede ser frustrante

Todo está bien… ¡porque estoy aquí!

Después de jugar My Hero Academia: All’s Justice puedo decir que Bandai Namco ha puesto atención en todas las áreas de oportunidad que podía mejorar. Este lanzamiento celebra el fin de la historia de Deku y la U.A. con un paquete que mantiene lo mejor del pasado y agrega muchas mejoras que refuerzan los cimientos de la franquicia.

Los cambios se reflejan por todos todos lados: desde los menús hasta el control y la calidad gráfica; además, reboza de nuevo contenido especialmente dirigido a los fans de Izuku Midoriya y sus amigos. My Hero Academia: All’s Justice deja claro que no busca cambiar la fórmula de los Battle Arena inspirados en anime y que su objetivo es entregarnos el mejor juego de My Hero Academia.

Recuerda que podrás jugar My Hero Academia: All’s Justice a partir del 6 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Confía en All Might y todo estará bien

¿Qué opinas? ¿Crees que este lanzamiento cumpla con las expectativas de los fans? No olvides dejar tus respuestas en los comentarios.

