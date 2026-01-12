Así es la primera colección de LEGO Pokémon: 3 sets confirmados. ¿Cuánto cuestan y cuándo salen?

Era cuestión de tiempo para que 2 de las marcas de entretenimiento más importantes del mundo unieran fuerzas. Hablamos de LEGO y Pokémon. Tal como lo puedes imaginar, hoy es un día de fiesta para los fans y coleccionistas de la franquicia de The Pokémon Company pues se reveló la primera colección de LEGO. Lo mejor es que falta poco tiempo para que salga al mercado y ya tenemos detalles, imágenes, precio y fecha de lanzamiento de cada set.

Pokémon tendrá su primera colección de sets de LEGO y uno de ellos está inspirado en una escena icónica

Por medio de un comunicado de prensa, LEGO y The Pokémon Company International anunciaron su primera colección de LEGO, la cual consta de 3 sets.

De acuerdo con la información oficial, esto solo es el inicio de la colaboración, por lo que son los primeros sets de varios por venir. Todos ellos representan momentos, personajes y criaturas que ya forman parte de la historia de la franquicia, pero esta vez los fans podrán darles nueva vida un bloque a la vez.

Al respecto, Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo LEGO, declaró:

“Dar vida al mundo de Pokémon en bricks de LEGO es tanto una oportunidad emocionante como una gran responsabilidad. Hemos trabajado para combinar ambos mundos de una manera que realmente celebre la creatividad, la aventura y el asombro que Pokémon representa. Esta colaboración abre un nuevo abanico de posibilidades tanto para los entrenadores como para los constructores, y estamos ansiosos por que los fans experimenten estos nuevos sets de LEGO Pokémon”.

Por su parte, Gaku Susai, director ejecutivo de producto y experiencia en The Pokémon Company International, señaló:

“Pokémon siempre ha inspirado el descubrimiento y la conexión, y asociarnos con el Grupo LEGO reúne esas cualidades con creatividad e imaginación en una nueva forma. Al combinar el sentido de aventura de Pokémon con el diseño cuidadoso y la atención al detalle del Grupo LEGO, estamos brindando a los fans la oportunidad de construir, jugar y contar sus propias historias de maneras que nunca antes habían experimentado, algo que nos emociona ver hecho realidad”.

Welcome to the world of LEGO Pokémon! ⚡ Are you ready to catch & build them all? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon pic.twitter.com/pX4bUBrVYj — Pokémon @ Lumiose City 🥐 (@Pokemon) January 12, 2026

LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola

El primer set representa un momento icónico de la franquicia. Muestra a Pikachu saliendo de la Pokébola listo para la primera batalla. Estas son sus características, precio y fecha de lanzamiento:

Edad: 18+

18+ Precio: $4799 MXN

$4799 MXN Piezas: 2050

2050 SKU: 72152

72152 Dimensiones: 35 cm de alto, 26 cm de ancho y 39 cm de profundidad

35 cm de alto, 26 cm de ancho y 39 cm de profundidad Disponibilidad: 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 Preventa: 12 de enero de 2026

LEGO Pokémon Eevee

Si estás en busca de una figura adorable, el set de Eevee es para ti. Su diseño en bloques representa adecuadamente la versión original de esta criatura tipo normal en su forma base:

Edad: 18+

18+ Precio: $1399 MXN

$1399 MXN Piezas: 587

587 SKU: 72151

72151 Dimensiones: 19 cm de alto, 15 cm de ancho y 21 cm de profundidad

19 cm de alto, 15 cm de ancho y 21 cm de profundidad Disponibilidad: 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 Preventa: 12 de enero de 2026

LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise

La joya de la corona, hasta el momento. Este impresionante set cuenta con 3 de las criaturas más representativas de la franquicia y consta de miles de piezas. Armarlo será un reto, pero el resultado final vale mucho la pena:

Edad: 18+

18+ Precio: $14,999 MXN

$14,999 MXN Piezas: 6838

6838 Número de Producto: 72153

72153 Dimensiones: 50 cm de alto, 54 cm de ancho y 36 cm de largo

50 cm de alto, 54 cm de ancho y 36 cm de largo Disponibilidad: 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 Preventa: 12 de enero de 2026

