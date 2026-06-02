Para nadie es secreto que Ubisoft está pasando un mal momento, pero eso no significa que la compañía francesa no tenga un as bajo la manga. Es en los periodos de crisis cuando vale la pena voltear hacia atrás, y es ahí donde aparece Rayman. El adorable personaje y protagonista de algunos de los mejores plataformeros está de regreso con un proyecto que apuesta a lo seguro: te presentamos Rayman Legends Retold.

El plataformero que no sabías que necesitabas

¿Qué es Rayman Legends Retold?

Hace unos días, tuvimos la oportunidad de participar en una sesión de prueba del nuevo juego de la franquicia.

Se trata de Rayman Legends Retold: un remake y algo más, de la entrega que debutó en 2013 para Wii U, PS3, Xbox One y se considera una de las mejores de la saga gracias a la combinación de variedad de contenido, diseño de plataformas, mecánicas, arte y música.

Nuestro primer contacto con este juego nos dejó claro que se trata de algo que va más allá de un remake. Algo positivo en la industria en años recientes es que parece haber un estándar cuando se trata de remakes de grandes videojuegos.

Para muchos estudios es más que simplemente hacer una mejora visual y remasterizar el audio. La mayoría de los equipos que se dedican a estos proyectos asumen un compromiso para llevar la propuesta original a un nuevo nivel sin que pierda la esencia. Además, aprovechan la ocasión para expandir en aquellas áreas donde sea posible, pero conservando la coherencia para evitar romper con la idea original, de manera que resulte atractivo para los jugadores de antaño y para las nuevas generaciones.

El caso de Rayman Legends Retold no es la excepción. Ubisoft Montpellier es responsable del proyecto, pero también cuentan con el apoyo de Ubisoft Milán, los creadores de Mario + Rabbids. Ambos equipos toman la obra base con el mayor respeto posible.

En el ambicioso proyecto también participa Grant Kirkhope, el reconocido compositor de bandas sonoras de videojuegos y a quien seguramente conoces desde hace décadas por su espléndido y memorable trabajo en la saga Donkey Kong Country. Esto nos emociona mucho, pues las composiciones de este artista pegan con fuerza y estamos seguros de que, en unos meses, integrarás este soundtrack a tu playlist para escucharlo cuando quieras.

Un cover de un clásico de Grant Kirkhope en los 90:

A estas alturas, ya sabes los detalles sobre la fecha de lanzamiento: el adorable Rayman y su remake llegarán el próximo 1 de octubre consolas y PC. Ahora sí, es momento de contarte qué nos pareció tras probarlo por algunas horas.

¿Estamos ante el mejor Rayman en muchos años?

Durante nuestra sesión de juego tuvimos la oportunidad de jugar los primeros niveles de este remake con esteroides y, desde una perspectiva general, podemos decir lo siguiente:

El primer acercamiento resultó positivo en términos del concepto, pues conserva la esencia del plataformero de 2013, pero mejora y renueva apartados importantes, como la jugabilidad, el arte, la banda sonora y el reto.

Este choque entre lo antiguo y lo nuevo sale bien librado en esta primera prueba, porque nos hizo sentir el inevitable golpe de nostalgia al mismo tiempo que nos emocionó por las novedades. El estilo 2.5D luce increíble y cumple con el colorido que esperas de un juego de esta franquicia. El mundo de Rayman es tan adorable como alocado y tenebroso; esto se traduce en que, fiel a la idea de la entrega original, ofrece contenido y detalles por montones.

El mundo de Rayman es tan adorable, como alocado y tenebroso

Las primeras horas de juego nos ofrecieron una experiencia más pulida en términos de jugabilidad, diseño, mecánicas y cámara, en comparación con el título de hace más de una década. La respuesta del control fue excelente, y eso que jugamos una versión de prueba que está a unos pasos de llegar a la edición de lanzamiento.

El retoque de los escenarios, junto con algunos cambios y mejoras dan frescura a una propuesta que era muy buena en su momento. A lo largo de la sesión encontramos motivación suficiente para explorar cada rincón, descubrir secretos, liberar a los Teensies, analizar patrones de enemigos y disfrutar la variedad que ofrece cada sección.

No exageramos al decir que esa síntesis de todo lo mejor que puede ofrecer un plataformero que distinguió a Rayman Legends se mantiene intacta. Cada nivel es una invitación a poner en práctica la diversidad de movimientos y habilidades especiales, lo cual resulta en una experiencia diversa y con suficientes variantes para que jamás te aburras.

Algo que nos dio mucho gusto es que todo indica que se mantendrá un elemento esencial de Rayman Legends, y que lo ubicó como uno de los mejores: la curva de aprendizaje y de dificultad se experimentan de la manera más orgánica posible. En el juego original era común iniciar con los movimientos básicos y unas horas después, sin darte cuenta ni cuestionar, dominabas la mayoría de los movimientos de los personajes y estabas listo para enfrentar niveles, enemigos y jefes cada vez más complejos.

Pues bien, durante las primeras horas de Rayman Legends Retold experimentamos lo mismo. Sólo habían pasado unos minutos cuando ya estábamos aprovechando las mecánicas y al diseño de los escenarios para abrirnos paso y sentir esa agradable tensión y diversión que te da un buen plataformero. Esto nos permitió anticipar que lo que amas de la franquicia y del género se encuentra aquí.

A partir de la noción de que esto es más que un remake, Ubisoft reveló que hay una pizca de reinvención respecto al juego original. No podemos dar detalles porque serían spoilers y, en realidad, sólo tuvimos un acercamiento breve a lo que pinta para ser un plataformero enorme y con mucho contenido.

Según los equipos de desarrollo, veremos novedades en la historia y el conflicto que da origen al juego. Esto tendrá impacto en el mundo entero de Rayman, incluyendo los escenarios y la manera en que se presentan, pero no tengas miedo, tampoco se trata de una locura carente de sentido. Lo que vimos nos dio confianza y puedes dar por hecho que se mantendrá lo que viviste con Rayman, Murfy, Globox, Bárbara y demás personajes y que tendrá suficientes novedades para sorprenderte, como si lo jugaras por primera vez.

Aventura, diversión y mucho más en este remake

Por supuesto, no todo es perfecto y, teniendo claro que se trata de una versión de prueba de un juego que está en desarrollo, nos llamó la atención y hasta nos preocupó un poco que en algunas partes la saturación de detalles, enemigos, plataformas, objetos en movimiento y colores provocan que Rayman aparezca desenfocado y es posible perder la noción de donde se encuentra. Son secciones en las que la cámara se aleja por esas mismas razones. No es algo catastrófico, pero pensamos que podría dar algunos dolores de cabeza, si no lo arreglan.

Por otra parte, es casi seguro que te preguntes qué pasará con el multijugador. Hay buenas noticias: Ubisoft confirmó que, de inicio, habrá juego cooperativo local hasta para 4 jugadores, y enfatizó que creen en las experiencias tradicionales. Entonces, a reserva de lo que pase en cuanto a las opciones en línea, es un hecho que podrás reunir a la familia o a los amigos para jugar en la comodidad de tu casa.

Solo o en cooperativo, Rayman Legends Retold apela al pasado, pero se posa firme en el presente

No podemos esperar y ya queremos que salga

Rayman Legends es una joya atemporal y por supuesto que hay incertidumbre sobre lo que pasará con un remake; sin embargo, lo que jugamos hasta el momento nos dejó tranquilos y emocionados, sobre todo por lo nuevo (que lamentablemente no podemos contarte en este momento) y la manera en que encaja bien con el concepto original.

Rayman Legends Retold se perfila para ser una luz de esperanza para Ubisoft y qué mejor que hacerlo con el regreso de una de sus franquicias más importantes.

Hasta ahora, te aseguramos que el buen amigo Rayman está en buenas manos y no podemos esperar hasta octubre para jugarlo y experimentar lo que hay de nuevo después de tanto tiempo.

Ahora que el juego es oficial y ya tienes los primeros detalles cuéntanos: ¿qué esperas de este remake? ¿Jugaste el original? ¿Tienes confianza en que sea un buen juego? ¿Cuál es tu Rayman favorito?

No olvides participar en los comentarios y sigue con nosotros, en LEVEL UP.