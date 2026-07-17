El Mundial de la FIFA 2026 dice adiós y la fiebre futbolera bajará sus niveles. La buena noticia es que los más fieles a este deporte mantendrán esa chispa encendida, ya que para ellos y para mí, el gusto por el futbol va más allá de un evento de temporada: se trata de experiencias divertidas y emocionantes con familiares y amigos.

Así como patear un balón en los partidos callejeros o en el parque más cercano es toda una aventura, también hay videojuegos que nos dieron grandes momentos y nos ayudaron a apasionarnos por el futbol.

Cada uno de estos títulos representa algo distinto: algunos apostaron por el realismo cuando la tecnología apenas daba sus primeros pasos y otros prefirieron la diversión sin límites. Todos dejaron buenos recuerdos y aquí te hablaré de algunos que siguen manteniendo nuestro espíritu futbolero al máximo.

Cuando el futbol mostró un rostro diferente

Antes de que los simuladores buscaran replicar cada detalle de un partido, Nintendo World Cup demostró que el balón también podía ser una excusa para el caos. El juego llegó en 1990, y aunque no pude jugarlo en su tiempo, lo probé más adelante para confirmar que el trabajo de Technos Japan para el NES es digno de mención.

La entrega tomaba personajes de la saga Kunio-kun para ofrecer partidos llenos de caos, donde los tiros especiales cruzaban media cancha y los jugadores salían disparados por el aire. Era una propuesta exagerada que nunca intentó parecerse al futbol real y tal vez por eso era muy divertida.

Cuando lo probé, me costó un poco entenderle por ser tan diferente al futbol real, pero también me quedó claro que los videojuegos podían incluso ampliar y diversificar este deporte en el mundo virtual. ¿Alguna vez lo jugaste?

El juego que convirtió a Konami en un referente

Con la llegada de los 16 bits, los jugadores comenzaron a pedir experiencias más cercanas al deporte real, y en 1995 apareció International Superstar Soccer Deluxe.

Yo era muy chico como para disfrutarlo, pero encontré una voz que seguramente se te hará conocida y dará un ejemplo muy claro de lo que fue esta entrega de Konami.

El buen e incomparable Oferthanos me comentó su experiencia con el título y quiero compartirla contigo:

“Prender el SNES, poner el cartucho de Super International International Star Soccer y escuchar al presentador decir esas palabras tan icónicas era magia pura. Usar a tu selección favorita para ganar un torneo o jugar con tus amigos de la cuadra no tenía comparación, y si a esto le sumamos introducir el Código Konami para desbloquear al equipo legendario con stats perfectas o divertirnos transformando al árbitro en un perro, sí, leíste bien, un perro, era diversión garantizada”.

Como dice Ofer, lo que hizo inolvidable al juego fueron las tardes de competencia. Muchos recuerdan que siempre aparecía alguien dispuesto a organizar un torneo, discutir cuál selección era la mejor o intentar repetir esa jugada casi imposible.

Cuando el Nintendo 64 nos hizo sentir en el estadio

International Superstar Soccer Deluxe puso la vara muy alta, pero International Superstar Soccer 64 confirmó que Konami todavía tenía mucho más para ofrecer con un juego que se convirtió en mi favorito de futbol.

El salto a las 3 dimensiones permitió disfrutar estadios más detallados, mejores animaciones y repeticiones que hacían sentir cada partido como una auténtica transmisión deportiva. Aún recuerdo las retas con mi hermano mayor: él escogía a Brasil y yo a Alemania, y nunca podía ganarle.

Muchas veces tuve que ponerme a entrenar para tratar de hacerle frente, pero nunca pude ganar. Lo bueno es que me desquitaba con mis amigos y primos en partidos muy intensos y divertidos.

Lo más complicado era dominar los pases filtrados, los centros y los disparos colocados, sobre todo con el control de Nintendo 64. Las retas duraban toda una tarde entre desempates, bromas y muchas bolsas de papas. Todo era completamente hermoso cuando el narrador en inglés, que sí le echaba ganas, gritaba un gol de una forma que aún retumba en mi cabeza. Sin duda, de mis mejores experiencias en los videojuegos.

El FIFA que hizo soñar con el camino al Mundial

Otra entrega que hizo mucho ruido en su momento y sigue trayendo buenos recuerdos es FIFA 98: Road to World Cup.

El juego llegó en 1997 y me permitió jugar las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Francia 1998 con una enorme cantidad de selecciones, mi Alemania incluida. Por supuesto, clasificar al Mundial era tan emocionante como jugar el torneo, algo que pocos títulos habían conseguido. De hecho, muchas veces califiqué a la copa con equipos desconocidos en esas instancias y hasta los hice protagonistas. Digamos que logré muchos casos similares a lo de Cabo Verde en este Mundial.

Y claro, tampoco puedo olvidar el menú del juego acompañado por “Song 2” de Blur (ya sabes, la de “Woo-hoo”). Todo lo que ofreció este juego fue muy divertido para esos fines de semana con amigos.

Antes de PES existió una leyenda

Hablar de Winning Eleven es hablar del nacimiento de una de las franquicias más importantes del futbol en en el mundo de los videojuegos. Sí, había pocas licencias oficiales, pero para un niño como yo que sólo quería escuchar el silbatazo inicial, patear el balón y encontrar la manera de meter gol, eso no importaba.

La primera vez que probé esta entrega me costó más trabajo de lo normal, porque cada ataque debía construirse con mucha estrategia, encontrar espacios y esperar el momento indicado para tirar a gol.

Esa filosofía convirtió a Winning Eleven en el favorito de los que buscábamos una experiencia más táctica y una de las que nos hacía ponernos en “modo serio” y sentarnos en la orilla del sillón frente al televisor. Recuerdo que mis primos y yo estábamos tan concentrados en el partido, que siempre que alguna mamá se acercaba nos preguntaba el típico “¿por qué tan calladitos?”.

Cuando EA Sports encontró su identidad

Durante mi niñez y adolescencia, y probablemente en las tuyas, existió un debate que parecía no tener fin: ¿FIFA o PES? Ambas franquicias tenían pros y contras, pero el FIFA 12 tiene un lugar especial en mi memoria (¿te acuerdas de esa portada con Rafa Marquez?).

El juego me sorprendió por la llegada del Impact Engine y del Ultimate Team, pero el recuerdo más relevante de esta entrega va más allá de su tecnología o extras; lo mejor para muchos, igual que para mí, eran las incontables horas de retas. Era común prometer “un último partido” y terminar disputando un torneo completo con mis amigos. De hecho, el título es culpable de muchas desveladas en las que metía gol y evitaba hacer gritos de celebración para no despertar a todos en la casa.

El juego con el que pudimos revivir un Mundial

Ya que estamos despidiéndonos del Mundial de la FIFA 2026, hay otras Copas del Mundo que permanecen en nuestra memoria, y la de Sudáfrica 2010 es una de ellas. EA Sports logró capturar esa emoción con 2010 FIFA World Cup South Africa.

El juego recreó el ambiente del torneo con estadios llenos, celebraciones memorables y las inolvidables vuvuzelas, un sonido que hoy es imposible separar de aquel evento y que aún me da escalofríos. Además, permitía cambiar la historia al llevar a cualquier selección hasta la final y evitar esas decepciones que tantos aficionados recordamos.

Aún recuerdo que cuando terminaban las transmisiones por televisión, encendía mi consola para vengar a México de ese 3-1 contra Argentina.

Nintendo demostró que el futbol también puede estar loco

Mientras EA Sports y Konami competían por tener el simulador más completo, Nintendo decidió hacer algo completamente diferente para demostrar que el futbol y la locura hacen un gran mix.

En Super Mario Strikers, las reglas importaban muy poco. Lo emocionante era conectar ataques y lanzar un caparazón en el momento perfecto para cambiar el rumbo del partido. El resultado era un juego tan caótico como divertido.

Lo mejor fue compartirlo: muchas veces jugué con amigos para pasar horas de risas, gritos y discusiones por ese gol de último minuto que, como en Mario Party, acababa temporalmente con las amistades. Sigo jugándolo (y no te imaginas los bailes que me ponen) en el catálogo de GameCube en Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Cuando el barrio era el estadio más importante

Si el futbol profesional es emocionante, el callejero tiene una personalidad incomparable. Eso fue precisamente lo que ofreció FIFA Street (2012).

En lugar de estadios repletos, el juego nos llevaba a canchas improvisadas donde el espectáculo era tan importante como el marcador. Los túneles, sombreritos y regates se convirtieron en mi reto diario y las retas con mis amigos siempre estuvieron presentes.

Recuerdo esa época por los comerciales del juego en televisión, enfocados en la cultura urbana, el estilo libre y el famoso lema “Libera tu juego”. Algunos incluso los protagonizaron astros como Lionel Messi. Todos siguen presentes en mi memoria.

Los gráficos cambian, los pixeles evolucionan y la nostalgia se queda para siempre

Estos clásicos representan aquellas tardes en las que discutíamos quién elegiría la selección más poderosa del momento, celebrábamos un gol impresionante y decíamos el típico “un partido más”, “que sean 2 de 3” o hasta la de “gol gana”.

Mientras el Mundial de la FIFA 2026 se despide, estos videojuegos nos recuerdan que algunas de nuestras mejores finales ocurrieron en la sala de casa y nos hicieron descubrir la pasión por el futbol.

Cuéntanos cuál de estos juegos marcó una etapa o momento importante de tu vida. ¿Qué otro clásico agregarías a la lista? Cuéntanos en los comentarios.

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