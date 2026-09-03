Final Fantasy creó los cimientos de los JRPG desde hace más de 30 años. Este legado se ha transformado en diferentes historias que combinan la magia, el balance entre el bien y el mal y personajes entrañables. Square Enix está al tanto de lo mucho que queremos a los héroes y villanos, por esta razón, decidió compactarlos en Final Fantasy: Brave Exvius, un juego para dispositivos móviles que se convirtió en un crossover de ensueño.

El legado de Brave Exvius abrió una puerta a un universo que no se podía extinguir después de una entrega, fue así que Square Enix decidió transformar su exitoso gacha en una aventura original. Reconstruir sería la palabra que mejor describe cómo fue que un proyecto extinto y lleno de potencial se transformó en Final Fantasy Resonance.

Este RPG en 2D-HD cumplirá la fantasía de crear un equipo de ensueño al lado de nuevos héroes y lo mejor es que no tendremos que esperar mucho tiempo porque llegará el 22 de octubre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Para sumergirnos en este crossover, tuvimos la oportunidad de jugar una versión preliminar de Final Fantasy Resonance nos demostró que los RPG por turnos aún siguen vigentes. En esta sesión de juego pudimos jugar el primer capítulo y conocer algunos elementos importantes como el papel de las visiones y el sistema de batalla, además de disfrutar su excelente dirección artística. A continuación te cuento todos los detalles de nuestra experiencia con Final Fantasy Resonance.

Renovación, renacimiento y resonancia

Square Enix se ha convertido en un especialista en el uso del HD-2D y nos sorprende que haya tardado tanto en exprimir este estilo con un juego de Final Fantasy. En especial porque existen antecedentes muy exitosos como Octopath Traveler, que han recibido buena aceptación por parte de los fans.

La forma fácil de decirlo es definir a Final Fantasy Resonance como un manjar visual, porque es espectacular y se disfruta desde el primer momento. No importa si estás fuera o dentro de una batalla, el diseño de escenarios, personajes y, sobre todo, el despliegue de habilidades de los personajes aprovecha la belleza de los sprites en alta definición para darnos todo un espectáculo.

Detrás de este sentimiento retro que nos sorprende con explosiones y las impresionantes animaciones llenas de partículas al momento de activar las visiones, existe un trabajo impecable del equipo de desarrollo. Un ejemplo claro son los limit break, en donde los protagonistas hacen un verdadero despliegue de poder.

En general, la línea de diseño apuesta por jugar con diferentes ángulos, acercamientos y cambios de cámara que agregan dramatismo a las situaciones que hacen brillar el diseño pixel art desde diferentes perspectivas, dentro y fuera de las batallas.

Además de esto, hay animaciones especiales que son traídas directamente de Final Fantasy: Brave Exvius al momento de activar las resonancias o invocar los espers. Esto marca un contraste con los diseños de todo el juego, pero funcionan bien porque las animaciones son breves, pero muy detalladas y, sobre todo, fluyen con el ritmo de la batalla.

La parte estética es una de las fortalezas más evidentes de Final Fantasy Resonance, pero eso es solo el cascarón de un paquete que condensa muchas virtudes. Otro caso excepcional es la música que, como debes imaginar, nos entrega piezas sublimes al contemplar la saga completa. A pesar de lo contentos que estamos con su presentación, sin duda la mejor parte la encontramos en las batallas y la preparación que retoma varios elementos tradicionales de Final Fantasy.

Preparativos antes de la batalla

Final Fantasy Resonance es un RPG por turnos que mantiene muchos elementos tradicionales, por ejemplo, la posibilidad de personalizar tu party a tu gusto y necesidades. Esto quiere decir que podemos equipar accesorios y diferentes ítems para mejorar el ataque, defensa, magia y otros valores importantes, pero también es posible elegir las habilidades de cada personaje. En la versión que jugamos, tuvimos acceso a nuevos ataques mientras nuestros personajes subían de nivel, esto nos permitió decidir si teníamos más personajes con magias de apoyo como cura o nos enfocaríamos en tener más fuerza de ataque.

Aquí es donde entra otro factor importante, las visiones. Esta especie de invocaciones suma a los héroes legendarios de la franquicia a nuestra party a modo de extensiones de cada personaje principal. Esto quiere decir que las resonancias no tienen HP y MP de forma independiente, están ahí para que podamos usar sus habilidades. Las visiones son un elemento importante porque podemos tomar prestados diferentes ataques de personajes como Cloud, Terra, Noctis, Zidane, Squall y otros personajes icónicos de Final Fantasy.

Si bien la presencia de los personajes más queridos de Square Enix es un golpe directo de pura nostalgia, su presencia juega un papel importante en las batallas. Por esta razón es importante tratar de encontrar un balance entre la visión y el personaje al que se lo equipemos. En especial porque Final Fantasy Resonance pone mucho énfasis en las afinidades elementales.

Sobre esto debo ser honesto, en la versión de prueba se mencionó que las visiones se asignaron a los personajes para ofrecer un desempeño óptimo de nuestra party, sin embargo, decidimos guiarnos por el corazón y elegimos los personajes que más me gustaron. No tuvimos problemas durante nuestra partida, pero es probable que las cosas hubieran sido más sencillas si hubiéramos sacado provecho de las afinidades.

En cuanto a la exploración, podemos decir que no hay tantas sorpresas. En nuestra sesión de juego solo tuvimos tiempo de caminar en el overworld y un calabozo. Aquí tuvimos que subir por algunas plataformas para llegar a la batalla con el jefe. Nos gustó que en diferentes ocasiones se aproveche el efecto 2.5D para introducir plataformas en 3D con efectos de iluminación que al mismo tiempo se integren de forma natural con los personajes.

Los RPG por turnos no pasan de moda

Ya en el campo de batalla notamos al curioso, y es que en todo momento veremos 8 personajes en pantalla. En Final Fantasy: Brave Exvius ocurría algo similar, pero con 6 guerreros en total, la diferencia es que ahora, al tener más espacio, ya no están obligados a estar amontonados.

Esto se aprovecha de buena forma porque podremos enfrentar a múltiples enemigos al mismo tiempo y, en el caso de los jefes, veremos sprites más grandes y detallados sin la necesidad de compactarlos.

Ahora sí, vamos a contarte cómo son las batallas en Final Fantasy Resonance. Como te dijimos, al tratarse de un RPG por turnos, todo ocurre de forma tradicional y en este caso se usa una línea de tiempo. Este recurso nos permite saber el orden que se nos ha asignado para atacar, pero también incluye a nuestros enemigos. Esta línea del tiempo se puede alterar, ya que podemos robar turnos si cumplimos con algunos requisitos.

Lo más importante son las afinidades elementales, esto quiere decir que, si aprovechamos las debilidades del oponente, será posible aturdir a los enemigos si agotamos una barra especial. Al cumplir este objetivo, tendremos un turno extra que puede cambiar el rumbo de la batalla.

La idea es que, a pesar de tener varias acciones, podamos aprovechar bien nuestros recursos para interrumpir los turnos del enemigo. De esta forma siempre estaremos en ventaja. Para ello necesitaremos experimentar con magias o habilidades para conocer las resistencias de los enemigos.

En nuestra partida, al llegar a la batalla contra el jefe del calabozo, notamos que las batallas pueden ser más largas de lo esperado. Todo depende de diferentes factores, por ejemplo, llevar personajes con afinidades correctas, la resistencia de nuestros personajes al elemento del enemigo o los buffs y debuffs de nuestras unidades de apoyo.

Todo suma, aunque si estás preparado, las cosas serán más sencillas. Esto lo digo porque en nuestra partida teníamos equipada a Siren como una esphere, al invocarla, notamos que sus ataques eran del elemento viento, por esta razón, el daño a los enemigos era menor al esperado. En el caso de los esphere son invocaciones que actúan de forma independiente y con poca duración, al terminarse el tiempo, la invocación realizará un ataque especial y desaparecerá.

Al vencer al jefe, nos dimos cuenta de que, aunque el juego ofrece cierta profundidad, no parece ser tan exigente al tener tantos ataques disponibles. Lo menciono porque durante la batalla tuvimos tiempo de probar las visiones y disfrutar de las resonancias, limit breaks y otros ataques especiales sin arriesgarnos de más. Esto fue posible porque llevábamos ítems de recuperación y un par de nuestros personajes tenían magias como cura.

Con esto nos referimos a que, las batallas no son un paseo en chocobo ya que tienen cierta profundidad, pero creemos que manejan un nivel de dificultad adecuado, sin llegar a niveles altos de frustración. Aunque, conociendo a Square Enix, es muy probable que encontremos algunos jefes secretos que nos hagan sufrir.

Otro detalle interesante es la historia, que rescata personajes y situaciones importantes de otras entregas para construir algo nuevo. De esta forma, podrás encontrar detalles que tendrán más valor si jugaste algunos títulos de la saga, pero al mismo tiempo, podrás disfrutar de la historia sin necesidad de tener algún contexto previo.

Una fantasía cumplida

Final Fantasy Resonance es una carta de amor a los fans que nos hizo esperar más de la cuenta. Anteriormente hemos visto este tipo de crossovers con Dissidia, pero esta nueva entrega transmite algo más elaborado y condensa la esencia de Final Fantasy como siempre hemos querido.

Creemos que Square Enix ha hecho lo correcto al rescatar un gacha que aprovechaba la nostalgia para exprimir nuestra cartera en un RPG de alto valor que recicla elementos probados en un producto nuevo, con una excelente presentación y con una fórmula que aprovecha lo que nos encanta del pasado, pero agrega las bondades de los juegos modernos.

Si te gustan los Final Fantasy clásicos y estás harto de los mundos abiertos y elementos de acción, te recomendamos seguirle la pista a Final Fantasy Resonance. Si estás emocionado y no puedes esperar hasta su lanzamiento, te recomendamos descargar el demo que ya está disponible.