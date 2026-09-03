Mientras el mundo del gaming arde por las intenciones de eliminar el formato físico lideradas por Sony y PlayStation, Microsoft y XBOX quieren demostrar que no todo es negro o blanco. Hay matices y la compañía norteamericana piensa que puede existir un punto medio que satisfaga a los jugadores que prefieren discos en cuanto al respaldo y vigencia de aquello por lo que pagaron. El rumorado programa Disc to Digital de XBOX es una realidad y aquí te contamos de qué se trata.

¿Qué es XBOX Disc to Digital?

El pasado 26 de agosto, Jason Ronald, vicepresidente de la siguiente generación de XBOX, hizo oficial el programa Disc to Digtal, el cual otorga el goce de una licencia digital para aquel usuario que cuente con una copia física de un juego para las consolas recientes de Microsoft,

De inicio, este programa inició su fase de prueba a partir del 31 de agosto y solo estará disponible, por el momento, para los miembros del programa XBOX Insider.

¿Cómo funciona? Según la información oficial es sencillo, o al menos eso es lo que deja ver antes de que haya más detalles y especificaciones. Básicamente, necesitas tener una copia física de un juego de XBOX One o XBOX Series X. Al insertarla en la consola, el sistema vinculará esa copia con tu cuenta de usuario y te dará el goce, no la propiedad ni posesión, de una copia digital. A la par, podrás disfrutar de otras funciones como Play Anywhere y Cloud Gaming siempre y cuando estén habilitadas para ese título.

¿Qué implica este proceso? Por un lado, podrás regresar la copia a su respectiva caja y disfrutar la copia digital en cualquier consola o dispositivo que tenga tu cuenta. Sin duda esto representa un avance notable respecto a la experiencia de usuario pues una copia en disco te garantizará el goce de la licencia digital sin costo adicional y sin estar atado a una suscripción de Game Pass.

De acuerdo con el comunicado oficial, la mayoría de los videojuegos de XBOX One y XBOX Series X están cubiertos en el programa Disc to Digital, aunque, como siempre, habrá algunas excepciones.

Ahora bien, es importante señalar que esto solo aplica a las copias de XBOX One y XBOX Series X. Los juegos del primer XBOX y XBX 360 no forman parte de esto y aunque puedas jugarlos vía el sistema de retrocompatibilidad, no tendrás una copia digital.

Hasta ahora, Microsoft no ha detallado el funcionamiento específico y los límites, es por eso que vale la pena revisar los reportes previos de fuentes confiables. En ese caso, se indica que el goce de la licencia digital no será perpetuo y el usuario lo perderá una vez que el juego físico se vincule con otra cuenta de usuario.

Hagamos una suposición: digamos que tienes tu copia física de Gears of War: E-Day y por ende ya cuentas con la licencia de la versión digital y la disfrutas en el ecosistema de XBOX, pero si en algún momento vendes esa copia, la prestas o la pierdes y hay un nuevo usuario que la vincule con su cuenta, perderás de inmediato el acceso a la licencia digital. En esta situación, el goce de la copia digital pasará al nuevo usuario. Te recordamos que esto es suposición a partir de reportes de fuentes relevantes, y XBOX tendrá que especificar el funcionamiento pleno de este programa.

Your physical game library is more than a collection of discs. It holds years of memories and stories worth preserving. Starting next week, XBOX Insiders can unlock a digital entitlement for supported physical games. We’ll start with thousands of titles and add more as we can. pic.twitter.com/XATsa8sjBt — ASHA (@asha_shar) August 26, 2026

¿Solución o placebo?

Ya que la industria ha demostrado en años recientes sus intenciones de llevarnos hacia sus terrenos digitales y mandar al diablo el formato físico, es inevitable que revisemos el contexto, las letras pequeñas y aquello que rodea el anuncio y lanzamiento de Disc to Digital.

Las letras pequeñas en el anuncio oficial indican que se otorga el goce de una licencia digital por disco, o sea que de una sola copia no puede haber acceso para más de un jugador. Asimismo, se advierte que la elegibilidad de la licencia puede variar y está sujeta a términos y condiciones y puede cambiar en cualquier momento.

Esto es un punto importante a considerar, pues Microsoft y XBOX, por mucho dinero y poder que tengan, también tienen límites y son los mismos que pone el negocio de los videojuegos a nivel legal. ¿Recuerdas FPS Boost? Esta increíble función mejoraba la tasa de cuadros por segundo de juegos de XBOX 360 y XBOX One y todo ese trabajo lo realizaba el equipo de ingeniería de Microsoft. Pues bien, todo se detuvo cuando se hizo pública la necesidad de meter mano en el código de un juego y, al final, la última palabra quedó en manos de los editores.

No todos son CD Projekt RED que sin problemas y gratis actualiza The Witcher: Wild Hunt y te regala las 2 expansiones. Cada editor, como dueño del juego, decide qué hacer con él y es ahí donde XBOX topa con pared. De inmediato surgen las dudas sobre la manera en que Microsoft solventará económicamente esta decisión, pues un editor prefiere que pagues por la copia física y que pagues por la copia digital, no que una te de acceso a la otra y sin dinero de por medio.

A lo que vamos es que la intención de XBOX es genial, luce muy bien, pero no es la primera vez que anuncian algo con bombo, platillo y cohetes para después ver que no alcanzó pleno potencial debido a todo aquello que la marca no controla. Esperamos que este dicho de que la mayoría de juegos de XBOX One y XBOX Series X están cubiertos por Disc to Digital se mantenga por mucho tiempo.

Ahora bien, sabemos que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno y pensamos que Disc to Digital es un justo punto medio que ofrece solución a la crisis que se viene para el formato físico, pero no es algo que cambie el juego a mediano y largo plazo.

174 Games Work With Xbox “Disc-to-Digital” Program



Here's the list so far:

• 007 First Light

• Adventure Time: Finn and Jake Investigations

• Airoheart

• Alan Wake 2

• Alien: Isolation

• Aliens: Fireteam Elite

• Among Us

• Anthem

• Atari 50: The Anniversary Celebration… pic.twitter.com/xjAWoj0koH — Idle Sloth (@IdleSloth84_) September 1, 2026

En días recientes, comenzaron a llegar correos de Microsoft con una actualización de su Contrato de Servicios para que sea más claro en cuanto a sus términos; ese mismo que aceptas al dar click cuando solo tienes ganas de jugar o usar un producto de la compañía de inmediato y que muy pocos se dan a la tarea de leer.

Esta vez, Microsoft va directo al grano y lo dice de forma explícita “el software se licencia, no se vende”. Esto significa, tal como lo hemos dicho por años, que no tienes ningún derecho de propiedad, ni de posesión sobre la copia digital por la que pagaste, así hayan sido $70 o $100 dólares. Tal como lo hizo PlayStation en días anteriores, y como lo hace toda compañía grande, menos GOG, XBOX te recuerda que los juegos digitales no son tuyos, no te pertenecen y tal como lo señala la empresa en este nuevo correo, ese software es propiedad de Microsoft o de terceros y se reservan lo que quieran hacer con él.

Esto incluye la pérdida del goce de la licencia, algo que no debemos subestimar pues la industria está tomando un rumbo escabroso hacia el pleno control de la experiencia digital y aunque hoy la situación no es tan dramática, no descartamos un futuro en que sin más te puedan quitar el acceso a una copia digital por la que pagaste simplemente porque se venció el acuerdo entre compañías y ya no se renovó. Al mismo tiempo, está la impredecible guillotina del banneo de tu cuenta.

No pensamos mal y sabemos que te portas bien, pero basta con revisar el reciente caso de un usuario de Microsoft y XBOX que tuvo que hacer un escándalo en redes sociales para recuperar su cuenta con toda la información, material multimedia y colección digital de videojuegos. Ahí se trató de un hackeo que los cuestionables sistemas de atención al cliente de Microsoft no quisieron resolver a la primera, pero el detalle es que esto derivó en varias quejas de usuarios quienes sufrieron penalizaciones contra sus cuentas por algún elemento o contenido que la IA detectó como violatorio de los términos y condiciones. Sony lo dice tal cual “los juegos no son tuyos”, Microsoft lo cubre con algodón de azúcar, pero al final es lo mismo.

¿Una muerte digna para el formato físico?

Hasta ahora, todo apunta a que Project Helix no tendrá unidad de lector de discos y es muy probable, según reportes, que XBOX también diga adiós al formato físico, en especial por el costo que esto supone en un acertijo que de por sí ya es muy complicado por el aumento de precio constante de los componentes necesarios para fabricar el hardware.

Por un lado, PlayStation ya fijó fecha de ejecución para 2028, pero XBOX parece más sesnsato y realista con el periodo que viene. Es un hecho que las copias físicas de videojuegos no desaparecerán de inmediato, será un periodo de algunos años en que todo sucederá tal como lo experimentamos hoy. Tal o cual juego tendrá su lanzamiento físico y podrás comprarlo en línea o ir a tiendas retail o departamentales por él. Sony pidió a los editores que hagan sus pedidos de copias físicas por adelantado antes de la fatídica fecha y XBOX opta por sacar provecho de este periodo de transición con un programa como Disc to Digital.

Sin embargo, hay un detalle importante a considerar. No dudamos que exista interés en tener más copias físicas de XBOX y más con lo atractivo de este programa, pero, ¿es fácil conseguirlas? El último reporte de ventas de Circana reveló que del total de ventas de juegos físicos en EUA en lo que, de este año, solo 4% son de XBOX.

El panorama general muestra que el sector tuvo su peor mes desde 1995 y las ventas físicas se derrumban con todo el dramatismo posible, pero esto no significa que las copias estén ahí pudriéndose en los anaqueles mientras ven el tiempo pasar, sino que el stock que se envía a las tiendas cae cada vez más y en algunos casos encontrar una copia física de un juego que no sea popular se vuelve una odisea. Hay menos copias físicas en el mercado y la disponibilidad disminuye considerablemente, al grado de que tenemos que cazar el juego que queremos si no se trata de ese AAA con toda la maquinaria de publicidad a su favor.

Puede que esto sea pesimista, pero si confiar es bueno, no confiar es mejor y la industria ya nos demostró que no tienen consideración alguna.

XBOX y su eterna lucha por consentir al usuario

Al final, pensamos que Disc to Digital es el correcto punto medio en este momento, aunque no ofrece una solución radical como la que esperaría Stop Killing Games. El asunto se sigue tratando de licencias que no le pertenecen al usuario y de una era en que la versión 1.0 impresa en un disco puede no ser plenamente satisfactoria al carecer de actualizaciones y nuevo contenido.

Sin embargo, es de reconocer que XBOX toma otra ruta, una que va por el lado de la conciliación y que busca dar una nueva forma de valor y reconocimiento a los millones de jugadores que todavía prefieren el formato físico. Sabemos que nuestro deseo es que todos fueran GOG y la preservación de la obra también estuviera garantizada desde el lado del usuario, pero ante el panorama sombrío que últimamente maneja el gaming, la decisión de XBOX es un faro que demuestra la disposición a ofrecer opciones y alternativas al usuario y vaya que Microsoft, al menos en su negocio de videojuegos, sabe mucho de eso pues si por algo destaca XBOX es por su manera de consentir tanto a sus usuarios.

¿Qué opinas del programa Disc to Digital? ¿Te lanzarás de inmediato a comprar cuantas copias físicas puedas? ¿Piensas que vendrá la especulación de precios de copias de XBOX a partir de esto?

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