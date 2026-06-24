Resonance: A Plague Tale Legacy apunta a reinventar la saga y se atreve a salir de su zona de confort

Después de 2 entregas centradas en la supervivencia, el sigilo y el drama de Amicia y Hugo, Asobo Studio parece haber entendido que la fórmula de A Plague Tale necesitaba algo más que ratas. Su próxima entrega, Resonance: A Plague Tale Legacy, cambia de protagonista y modifica casi por completo el eje central de la experiencia de una forma sumamente disfrutable. Todo indica que este spin-off protagonizado por Sophia pretende ser mucho más que “otro A Plague Tale”: busca convertirse en una aventura de acción con identidad propia. Vamos a los detalles.

Sophia toma el protagonismo

Sin ahondar en la historia, esta aventura ocurre 15 años antes de A Plague Tale: Requiem y sigue a Sophia, la contrabandista que conocimos en aquel juego. Su travesía la lleva hasta una misteriosa isla, donde antiguas ruinas, visiones y referencias a la mitología griega son el eje principal de la narrativa. Todavía hay muchos misterios por resolver, pero el cambio de locación es una auténtica bocanada de aire fresco.

Este nuevo escenario deja atrás la Francia devastada por la peste y abre las puertas a paisajes luminosos, radiantes y llenos de vegetación. La estética es mucho más colorida y cálida que en las entregas anteriores. Asobo Studio también da un salto importante en la presentación visual: la iluminación, el nivel de detalle de los personajes y las animaciones faciales destacan y regalan paisajes realmente espectaculares.

Menos escondidillas... más golpes

El cambio más importante está en el sistema de juego. Como mencionamos, el eje central de la experiencia ahora gira alrededor del combate cuerpo a cuerpo.

Sophia sorprende con un abanico de habilidades digno de los juegos de acción más consagrados. Puede esquivar, ejecutar parries, romper la postura de sus enemigos y rematarlos con ataques finales devastadores. Además, guarda algunos ases bajo la manga, como un gancho que le permite atraer enemigos ubicados en posiciones elevadas.

El escenario también juega un papel importante. Además de esconder recursos y coleccionables en sus múltiples recovecos, incorpora peligros ambientales que pueden aprovecharse en combate. Por ejemplo, es posible lanzar a un enemigo hacia una fosa llena de picos con una poderosa patada. También encontramos un sistema de progresión con habilidades especiales, armas adicionales y diversos accesorios que, lamentablemente, no estuvieron disponibles durante nuestra sesión de prueba.

En pocas palabras, la impresión que nos dejó Resonance es la de una evolución muy marcada. Si se quiere llamar así, una maduración de la fórmula que apuesta por un sistema de juego mucho más dinámico y pensado para quienes encontraron agotador el énfasis en el sigilo de las entregas anteriores. Si siempre soñaste con un A Plague Tale más orientado a la acción, parece que Asobo Studio finalmente escuchó ese deseo.

Acertijos y mucha mitología

Afortunadamente, la experiencia mantiene una buena variedad, pues no todo gira alrededor del combate. Aquí es donde el ADN de A Plague Tale vuelve a lucir mediante acertijos ambientales.

Durante nuestra sesión, encontramos acertijos considerablemente más elaborados que las entregas anteriores. Gran parte de ello se debe al uso de una esfera misteriosa capaz de proyectar haces de luz de distintos colores.

Algunos acertijos consistían en hacer coincidir cada rayo de luz con cristales de color específico. En las secciones posteriores, varios de ellos nos tomaron bastantes minutos e incluso varios intentos para resolverlos, lo que demuestra un diseño mucho más ambicioso que simplemente mover una caja o encender una antorcha.

También encontramos otro tipo de rompecabezas en los que era necesario mover espejos para redirigir haces de luz hacia receptáculos ubicados en el centro de una cámara. Nada del otro mundo, pero solucionarlos requirió algo de prueba y error. Sin embargo, nos agradó que el juego sólo ofrece pistas si decides activarlas. Nos pareció una forma elegante de evitar la frustración, muy distinta a las infames ayudas automáticas de God of War Ragnarök.

Galería Resonance: A Plague Tale Legacy en imágenes

Mientras avanzaba nuestra sesión, también quedó claro que buena parte de la narrativa está ligada al mito del rey Minos. En repetidas ocasiones, Sophia experimenta analepsis que parecen transportarla a otra época, casi como si siguiera los pasos de Teseo. Esos breves vistazos fueron todo lo que pudimos conocer sobre la historia y su relación con Teseo, pero adelantan que habrá saltos temporales durante el resto del juego.

Poco a poco, la tensión aumentó, y nos recordó el sentimiento que hizo famosa a la franquicia hace algunos años. En una de estas secciones, Sophia queda separada de su grupo y termina internándose en una ciudad subterránea, donde una misteriosa criatura comienza a acecharla. Aquí el sigilo vuelve a cobrar protagonismo y obliga a avanzar con mucho más cuidado y paciencia.

Sin entrar en demasiados detalles, sentimos que esta secuencia todavía carece de la intensidad que generaban las enormes hordas de ratas de los juegos anteriores. Aun así, funciona como una pausa entre los momentos de acción y deja claro que Asobo Studio busca un equilibrio entre combate, exploración, acertijos y misterio.

Resonance: A Plague Tale Legacy apunta a reinventar la saga y se atreve a salir de su zona de confort

Después de probarlo, queda claro que Resonance: A Plague Tale Legacy no quiere vivir únicamente del prestigio de Innocence y Requiem. En esta ocasión, Asobo Studio parece haber escuchado las críticas hacia la fórmula de la saga y responde con un cambio de dirección bastante agresivo, uno que, al menos por ahora, nos deja con sensaciones muy positivas.

Ahora, sólo queda comprobar si esta mezcla mantiene el mismo nivel durante toda la aventura cuando el juego llegue el próximo 27 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Si logra sostener este equilibrio entre acción, misterio y exploración, podría convertirse en una de las sorpresas más interesantes del año.