Cuando Star Fox fue anunciado, gran parte de la conversación se centró en los diseños de personajes, el hecho de que vuelve a contar una historia ya conocida y la precisión de ciertos insiders. Sin embargo, después de jugar una hora del remake, estoy convencido de que todos estábamos discutiendo la pregunta equivocada y en realidad debimos enfocarnos en: ¿cómo modernizar un clásico casi perfecto sin perder aquello que lo hizo especial?

Mira, yo lo entiendo. Como alguien que se acerca peligrosamente al lado incorrecto de los 30 no tengo ningún problema con Star Fox 64. ¡Al contrario! Es un juego que, como ya te recordaré más adelante, conozco de principio a fin. Para bien o para mal lo tengo tatuado en mi cerebro, pues. Sin embargo, hay que reconocer que pueden hacer fricción con las expectativas modernas: dura como 2 horas; se trata de rejugarlo una y otra vez sin recompensa más que el mérito propio; sus opciones multijugador no son lo mejor y tampoco es como que su narrativa sepa brillar.

En ese sentido, hay mucho por hacer para que Star Fox sea una experiencia de nueva generación. Tras jugarlo por aproximadamente una hora, puedo dar testimonio de que se hicieron las cosas bien.

¿Qué tal está Star Fox?

Star Fox es un remake que destaca por su capacidad de cambiar, pero también por su forma de mantenerse igual. A lo que voy es que tiene varios cambios que lo hacen sentir como un juego nuevo, pero al mismo tiempo se siente como volver a casa para todos aquellos que lo acabamos una y otra vez.

Hay varias cosas a desmenuzar, así que vamos por partes, ¿va? Primero quiero hablar sobre los gráficos. Sí, yo fui de aquellos que se burló y rió del aspecto de los personajes y es que, lo siento, pero animales antropomorfos con toques realistas nunca van a ser mi predilección. Pero vaya, al final no me molestaron más allá de mi berrinche inicial. Los modelos están bien hechos con química y cohesión en pantalla. Se sienten muy en sintonía con su mundo y el tipo de narrativa que Nintendo está intentando construir.

Más allá de los personajes, Star Fox es visualmente precioso. ¿Ya vieron cómo se ven las Arwings? Desde el primer momento en el que las ves volando en los cielos azules del mar de Corneria se te queda la boca abierta, más cuando notas los pequeños detalles que implementaron para darle personalidad a la nave de cada miembro del equipo. Por otro lado, los ambientes son deslumbrantes. En Nintendo 64, Corneria lucía como una ciudad en problemas, mientras que Star Fox te da un golpe en el estómago cuando notas los horrores que el ejército de Andross desató aquí. En un inicio temía que tanto detalle podría ser contraproducente y hasta distractor, pero lo termina convirtiendo en una aventura mucho más ambiental.

Como dije antes, con Star Fox Nintendo está intentando construir una nueva narrativa. Ojo, no quiero decir historia; de hecho, todo lo que vi apunta a que será la misma que conocemos, pero se cambia la forma en la que se cuenta. Ahora, entre escenarios, veremos secuencias donde Fox y el resto del equipo interactúan, discuten la situación y aportan más contexto sobre la misión." Es una decisión brillante porque permite que Star Fox se muestre como lo que verdaderamente es: un equipo de mercenarios que están dispuestos a salvar el día, siempre y cuando se les pague. También entrega un mucho mayor contexto de lo que sucede y el rol que tiene cada batalla en la guerra. Día y noche en comparación a los mensajes de “échale ganas”, “es peligroso”, “necesitamos ayuda” que el General Pepper se aventaba en el original.

Esto también termina elevando y destacando las personalidades del elenco, lo cual parece que también nos llevará a cierto desarrollo de personajes. En el original cada miembro tenía una función casi caricaturesca, pero aquí vemos personalidades más marcadas e incluso ciertas tensiones que seguramente se resolverán. Es por esto que también los diálogos se modificaron, algo que originalmente resentí (me lo sé de memoria, perdón) pero que ahora entendiendo esto, lo acepto con brazos abiertos. Por otro lado, lo que pude jugar apunta a una localización al español latino muy bien lograda, tal y como Nintendo ya nos tiene acostumbrados.

Vamos con lo más importante: ¿cómo se juega? En ese sentido se resume en una simple oración: es justo y como recuerdas Star Fox 64. Me explico: días antes de jugar este remake me puse a dar unas vueltas por Star Fox 64 en Switch Online y el remake que llegó a Nintendo 3DS. Ambas grandes versiones, pero con un problema mayor: ninguna captura la naturalidad con la que se juega con el control de Nintendo 64.

Es aquí donde llega lo más importante de Star Fox y es que se siente increíble de jugar. El juego toma el esquema de control que se presentó en la versión para Nintendo 3DS, asignando botones para freno (B) y acelerador (Y), dejando las maniobras especiales en el D-Pad. La diferencia principal es que usar unos Joy-Con 2 o un Nintendo Switch Pro Controller 2 resulta muchísimo más ergonómico, entregando una comodidad que nunca encontré en la portátil. Apenas tomé control y completé el tutorial, pude empezar a hacer piruetas, eliminar a un montón de enemigos y lo más importante: divirtiéndome tanto como lo hice con todas mis vueltas a la versión original en las que intentaba conseguir todas las medallas.

Otro punto que quiero destacar es que Star Fox sigue al original en su rejugabilidad. Al final de cada misión, el juego te noticia qué tal lo hiciste, e incluso te notifica sobre algunos desbloqueables. Con esto te entrega una motivación para volver a jugarlo e incluso imponerse retos como conseguir la mayor puntuación posible en cada nivel o completar el juego sin daño.

Con eso dicho, toca hablar sobre el multijugador. Es una opción que ya estaba presente en el original, pero destinado a ser una experiencia simplona por las limitaciones del hardware. Es por esto que el multijugador si fue completamente reinventado, tomando la base del sistema de juego y adaptándolo a nuevos contextos para sacarle todo su potencial.

El modo que jugué se puede describir como una especie de captura de bandera galáctica con 3 bandos. En él te enfrentarás a otro equipo conformado por 4 jugadores (uno va con Star Fox y el otro con Star Wolf). Ambos tienen la misión de acabar con unos piratas para confiscar su botín y llevarlo a su base. El ganador será el que mayor puntuación tenga al final y, como puedes imaginar, consigues puntos al llevar el botín a tu base y eliminar enemigos. La pasé increíble con este modo ya que es intenso, veloz e incluso se presta para que formes rivalidades con miembros del otro equipo para que pasen toda la partida luchando y el tema se vuelva personal (dentro del rol de Star Fox, claro está).

Aquí también pude probar el modo de avatar virtual con el Game Chat y es ridículamente fantástico. Sí, a media partida estás ocupado viendo lo que pasa en pantalla, pero es genial derribar a un enemigo y abajo ver a Slippy Toad o Peppy imitando la frustración del rostro de tu rival. Espero que sea un modo con una comunidad activa cuando el juego salga, porque verdaderamente brilla.

Grietas que no deben ocultarse

En casos como este es muy común utilizar la frase “entendieron que no tenían que arreglar lo que no estaba roto” y es que sí, de buenas a primeras queda perfecto y es una manera sencilla y rápida de dar a entender qué ofrece este remake.

No obstante, creo que es una oración que se queda un poco corta para describir lo que Nintendo está haciendo con Star Fox. Nunca me verás decir que Star Fox 64 está roto. Sin embargo, el paso del tiempo sí dejó grietas visibles en algunos de sus conceptos. Siguen siendo ideas hermosas, pero sobre todo para quienes aprendimos a apreciarlas hace décadas.

De este modo, el tratamiento que está recibiendo me recuerda mucho al kintsugi, una técnica japonesa para reparar objetos de cerámica que utiliza polvo de oro para reparar roturas y grietas . Lo interesante de este arte es que plantea la idea de que las roturas no deben ocultarse, sino aprovecharse para embellecer el objeto y dejar claro que hubo una historia detrás.

Lo que quiero decir con esto es que Nintendo no tomó Star Fox como un juego que debía ser reinventado, sino como uno que merecía ser restaurado.

Así pues, la narrativa expandida, nuevos gráficos y ajustes a los controles llegan como ese polvo de oro que abraza y cura las grietas, pero al mismo tiempo se muestra orgulloso como un juego de 1997 y que tiene todo para brillar pese a las vicisitudes.

Star Fox llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 25 de junio de 2026. Aquí encontrarás más noticias sobre este remake del clásico para Nintendo 64.