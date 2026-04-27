Yoshi and The Mysterious Book nos dibujó una sonrisa y demuestra que Nintendo está dispuesto a experimentar

Yoshi logró independizarse de Mario y nos ha demostrado que es un dinosaurio versátil y que puede ser un héroe por cuenta propia. Armado con muchos huevos, su lengua y amigos, Yoshi protagoniza una nueva aventura que, a primera vista, parecía ser un juego tradicional lleno de peligros y el reto que caracteriza a otras entregas de la saga. Gracias a Nintendo, tuvimos la oportunidad de jugar Yoshi and The Mysterious Book de forma anticipada y despejamos todas nuestras dudas.

Esta sesión de prueba nos abrió los ojos, porque el juego es algo muy diferente a lo que esperábamos . Se trata de un plataformero muy bonito, por ese lado no hay sorpresas, pero su estructura está diseñada para que uses la imaginación sin presiones.

Yoshi and The Mysterious Book es similar a tener frente a ti una bolsa llena de juguetes sin instructivo, donde puedes elegir algo que te guste y experimentar sin riesgo a equivocarte. Jugarlo provoca una sensación similar a armar un rompecabezas sin tiempo límite; podemos relajarnos, pensar en las posibilidades y descubrir poco a poco el camino a seguir.

Todo esto convierte a Yoshi and The Mysterious Book en una aventura bellísima y libre de cortisol que llega a ser altamente contemplativa porque lo importante es explorar los niveles a nuestro ritmo. Entonces, si no hay reto, ¿cuáles son las razones para jugar Yoshi and The Mysterious Book? Te contamos a continuación.

No hay respuestas equivocadas

Me gustaría dejar claro que, a pesar de que el control es muy similar al de otros juegos de Yoshi, donde puedes brincar, comer enemigos y flotar algunos segundos, Yoshi and The Mysterious Book funciona de forma diferente. Es una entrega más bien didáctica e interactiva que involucra elementos clásicos de un plataformero de Nintendo.

Esta nueva aventura comienza con la llegada del Profesor Leo, un libro de especies ocultas que invita a los Yoshi a explorar sus páginas. Los dinosaurios multicolor aceptan la misión y entran en las entrañas o, mejor dicho, en las páginas del Profesor Leo. Es aquí donde podemos elegir niveles para explorar libremente con la intención de conocer una nueva criatura y cumplir algunos objetivos.

En el primer nivel interactuamos de diferentes formas con una flor; por ejemplo, la subimos al lomo de Yoshi e hicimos florecer los botones repartidos por el escenario para encontrar la forma de desbloquear nuevos caminos y cumplir con objetivos para terminar el nivel. Lo interesante es todo lo que está oculto muestra un camino lleno de secretos.

Yoshi and The Mysterious Book invita a probar todo lo que se nos ocurra: saltar sobre un charco, lanzar un huevo a un personaje, tratar de llegar lo más alto posible en busca de monedas, y todo cuenta. Al final, el Profesor Leo nos recompensará con stickers que confirman que cumplimos todos los objetivos.

Como en otros títulos de Yoshi, podremos recolectar coleccionables como las 5 flores, monedas y descubrir secciones ocultas. Puede que encontremos un muro falso, un piso agrietado o lugares a los que sólo podemos llegar con ayuda de la fauna local y que guardan recompensas. Esto es típico de la saga de Yoshi, y se mantiene para dar identidad y algo de reto a cada nivel.

La idea de no tener un contador de vidas, precipicios o amenazas que nos hagan repetir el nivel nos pareció algo preocupante al comenzar a jugar. Más adelante, cuando entendimos que Yoshi and The Mysterious Book no es un juego de plataformas tradicional, nos enfocamos en probar todo lo que se nos ocurrió hasta encontrar nuevas interacciones. Lo curioso es que, al final, el Profesor Leo muestra lo que descubrimos y lo que no conseguimos. Esto encendió una mecha que nos motivó a darle una segunda vuelta al nivel; sin embargo, por motivos de tiempo en la preba, no pudimos hacerlo.

Este sistema motiva a los completistas a recorrer los niveles nuevamente hasta conseguir 100% de cada uno. Cumplir esto es muy entretenido porque, aunque nos dan pistas al terminar el nivel, debemos encontrar la manera de conseguir la petición del libro viviente. Otro detalle curioso y que fomenta la creatividad es que, al final del nivel, podemos elegir un nombre para el nuevo personaje que hayamos descubierto. Por ejemplo, a la flor que nos acompañó en el primer nivel, decidimos llamarla LeveLupita. Este nombre acompañará a la especie durante todo el juego y hará que cada jugador se familiarice con ellos y se relacione con estos seres de forma distinta.

Hay más amigos que enemigos

Algo que nos llamó la atención es que, conforme avanzamos, las habilidades de la fauna son más complejas e interesantes. En un nivel interactuamos con unos sapos que lanzan burbujas que permiten transportar a Yoshi a lugares más altos y, si los subimos al lomo de Yoshi, generan más burbujas y eso facilita el camino a la cima. Además, si lo alimentamos, cambia de color y sus burbujas son más grandes y llegan más lejos.

En los primeros niveles, estas interacciones son limitadas, pero es probable que en una etapa más avanzada del juego sea posible combinar las habilidades de múltiples personajes en escenarios más complicados.

La fauna se comporta de formas distintas y hay especias con las que no es posible interactuar directamente. Por ejemplo, hay un nivel con unas aves que emiten un sonido musical mientras funcionan como trampolín. Su lugar es fijo, así que lo que podemos hacer es rebotar con ellas mientras generamos una melodía. Al rebotar sobre la primera, aparece un pentagrama donde se marcan las notas que presionemos con cada rebote. La idea es tocar una melodía al saltar en orden para cumplir objetivos y avanzar.

Estos detallitos refrescan la fórmula de siempre para que la experiencia sea más tranquila sin dejar de ser divertida. Aquí, la diferencia es que tenemos que echar a andar nuestro cerebro para plantearnos diferentes escenarios y posibilidades. Yoshi and The Mysterious Book promete montones de criaturas diferentes a las que conocemos conforme exploramos y con las que podremos pasar horas interactuando. Esa es la parte divertida, jugar a ser biólogos con Yoshi mientras exploramos con calma cada página del Profesor Leo.

Aunque la historia sigue las sabias palabras del Profesor Leo, nos encontramos con Kamek y Bowser Jr. Esto asegura una conexión directa con el universo de Super Mario Bros. y nos garantiza algunas batallas contra jefes donde lo importante es aprovechar la fauna y sus habilidades para derrotar al heredero de Bowser y a otros enemigos.

Un magicuento en toda regla

Finalmente, la dirección de arte de Yoshi and The Mysterious Book no decepciona. Desde Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Nintendo nos sorprendió con nuevas técnicas de animación y estilos poco convencionales, desde imitar crayones y acuarelas hasta agregar texturas realistas y suavecitas como en Yoshi’s Woolly World. La tradición continúa, pero esta vez, exploramos mundos llenos de color que simulan ilustraciones.

Aunque se trata de modelos en 3D, se trata de imitar un plano bidimensional con texturas y una velocidad de 30 fps para los personajes. Esta decisión creativa permite a Nintendo crear un efecto estilo stop motion que combina a la perfección con el diseño del juego. Criaturas que parpadean, algunas letras o glifos flotando, fondos con trazos más sencillos y vegetación que se mueve con el viento son algunos detalles que se observan en los niveles, si ponemos mucha atención.

En cuanto al audio, la intención de los desarrolladores es quitar todo el estrés a quienes jueguen. La música instrumental que se escucha es muy sutil; nos atrevemos a decir que es casi imperceptible, pues la mayor parte del tiempo ponemos atención a los sonidos clásicos de Yoshi, sus pasos o los sonidos ambientales. Un beat lento acompaña esta experiencia de relajación. En ocasiones, ésta cambia para matizar los momentos de acción, pero en general, la música juega un papel menos relevante que en otros juegos.

Respira hondo y disfruta

La pasamos muy bien con esta breve pero relajante sesión de Yoshi and The Mysterious Book. Nos gustó que de vez en cuando la fórmula cambie para darnos una experiencia distinta y que, al mismo tiempo, nos dé un respiro para jugar sin prisas y por puro gusto.

Yoshi and The Mysterious Book es un lanzamiento exclusivo de Nintendo Switch 2 y podrás jugarlo a partir del 21 de mayo. Mientras esperamos, no olvides dejar tus comentarios y qué opinas de esta nueva aventura de Yoshi y el Profesor Leo. Si quieres saber más sobre Yoshi and The Mysterious Book, da clic aquí y entérate de todas las novedades sobre este juego.

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