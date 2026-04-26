¿Dragon Ball FighterZ tendrá nuevos personajes DLC más allá de Goku Super Saiyajin 4? Pista en el sitio web ilusiona a los fanáticos

El juego de Arc System Works y Bandai Namco recibió su primer luchador en años, y la comunidad espera que no sea el único

Dragon Ball FighterZ irrumpió en la escena competitiva de los juegos de lucha en 2018 y de inmediato se convirtió en uno de los consentidos de los fans gracias a su increíble apartado visual y mecánicas accesibles. Ahora, casi 10 años después de su estreno, los fanáticos aún cruzan los dedos para que haya nuevo contenido descargable.

El título de peleas fue un gran éxito comercial y recibió calificaciones positivas por parte de los jugadores y la crítica especializada. A pesar de su inmensa popularidad, Arc System Works dejó de lanzar nuevo contenido sustancial, como luchadores y modos de juego, hace bastante tiempo.

Eso cambió hace un par de días con el lanzamiento de un nuevo peleador muy solicitado por los fans: Goku Super Saiyajin 4, proveniente del último anime de la franquicia. Naturalmente, los jugadores se empezaron a preguntar si otros personajes DLC, como Gohan Bestia o Moro, están en camino.

Video relacionado: Del peor al mejor – Dragon Ball

¿Dragon Ball FighterZ tendrá más luchadores DLC en 2026?

Tras permanecer prácticamente inactivo y en las sombras durante 3 largos años, Dragon Ball FighterZ resurgió de las cenizas el año pasado con una gran actualización que ajustó las mecánicas y el anuncio de un nuevo luchador. Tras una larga espera, el personaje de Dragon Ball Daima finalmente se incorporó al roster el pasado 22 de abril.

Tristemente, ni Bandai Namco ni Arc System Works dejaron caer la posibilidad de que haya otros luchadores DLC en un futuro cercano. Esto parece indicar que, efectivamente, Goku SSJ4 será la última adición a la plantilla. Eso sí, la comunidad aún mantiene las esperanzas gracias a una pista que apareció en el sitio web oficial.

La página del juego para Japón muestra a todos los personajes que conforman el roster, pero el diseño llamó la atención de los jugadores Y es que, en la última fila justo al lado del más reciente luchador, es posible observar algunos espacios vacíos.

La página que muestra a todos los personajes de Dragon Ball FighterZ deja ver un espacio vacio

Naturalmente, los fans creen que la compañía adelantó que nuevos peleadores llegarán a Dragon Ball FighterZ en 2026 o más allá; sin embargo, y tal como destacan desde el medio EventHubs, el diseño del sitio web es el mismo que se ha utilizado durante más de 5 años. Lo único que cambió es que se añadió a la lista a la Androide 21 y a Goku SSJ4.

En pocas palabras, la forma de la página de Internet no implica que habrá más contenido descargable. Y si consideramos que el juego de Arc System Works no tendrá presencia en EVO 2026 y otros eventos importantes, es difícil imaginar un escenario en el que se puedan anunciar nuevos luchadores.

DBFZ repunta con cientos de jugadores en Steam

Dragon Ball FighterZ tuvo una vida útil muy extensa, incluso más larga que muchos otros títulos del género como el reciente Mortal Kombat 1. Si bien el Season Pass 3 fue el último paquete de contenido descargable, la Androide 21 se unió al roster en 2022 y Goku Super Saiyajin 4 de Daima hizo lo propio en 2026.

Aunque parece que DBFZ dejará de recibir contenido sustancial de una vez por todas, el juego vio un repunte de popularidad en Steam tras el lanzamiento de su último DLC e incluso superó el número de jugadores activos de Dragon Ball: Sparking! ZERO, la más reciente entrega de la serie Budokai Tenkaichi.

También ayuda el hecho de que el juego tendrá 84% de descuento en PC y otras plataformas hasta el 30 de abril. Aunque muchos jugadores regresaron emocionados a esta experiencia competitiva, la calidad visual del último luchador decepcionó a algunos jugadores.

Gohan Bestia y muchos otros personajes de Dragon Ball aún no están en el roster de DBFZ

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que hubiera más personajes? ¿Qué luchadores te gustaría ver en una hipotética nueva temporada de contenido? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball FighterZ.

Video relacionado: Tenemos que hablar sobre Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4

https://www.dailymotion.com/video/x8j6dn8

Fuente