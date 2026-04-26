Final Fantasy XIV en Nintendo Switch 2 genera dudas por su rendimiento, pero Yoshi-P pide calma a los jugadores

El esperado MMORPG llegará este verano a la nueva consola, con algunos detalles técnicos que ya están dando de qué hablar.

La llegada de Final Fantasy XIV a una nueva plataforma siempre emociona a la comunidad. Esta vez, el turno es de Nintendo Switch 2, una consola que sigue sumando experiencias ambiciosas a su catálogo. Sin embargo, junto con la emoción también surgieron algunas preocupaciones, especialmente relacionadas con el rendimiento del juego en el sistema híbrido.

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Durante una reciente intervención, Naoki Yoshida, mejor conocido como Yoshi-P, decidió hablar con total transparencia sobre el estado actual del proyecto. Su mensaje fue claro: hay retos técnicos, pero el equipo está trabajando intensamente para solucionarlos.

El rendimiento es un reto, pero no un problema grave

El productor de Final Fantasy XIV explicó que el equipo de Square Enix está enfocado en optimizar el juego lo mejor posible para la consola. Reconoció que existen caídas de framerate en ciertas situaciones, especialmente en ciudades con muchos jugadores en pantalla.

Según sus palabras, estos escenarios pueden generar una baja en el rendimiento debido a la gran cantidad de personajes renderizados al mismo tiempo. Aun así, dejó claro que el juego logra mantenerse en 30 cuadros por segundo de forma estable en la mayoría de los contenidos, incluyendo las actividades tipo Duty.

Esto significa que, aunque habrá momentos menos fluidos, la experiencia general se mantiene sólida. Para Yoshida, los jugadores no deberían preocuparse por este aspecto, ya que el núcleo del gameplay funciona correctamente.

Libertad de juego y ventajas de Switch 2

Otro punto importante es la flexibilidad que ofrecerá Nintendo Switch 2. Yoshida destacó que los jugadores podrán elegir cómo disfrutar el título, ya sea en modo portátil o conectado al televisor.

Además, mencionó características como el soporte para controles tipo mouse, lo que abre nuevas posibilidades de control dentro del juego. Esto resulta interesante, especialmente para un MMORPG donde la precisión y la comodidad son clave. La intención del equipo es que cada jugador encuentre la forma ideal de jugar según sus preferencias.

Con su estreno programado para este verano, la versión de Final Fantasy XIV en Switch 2 apunta a ser una opción atractiva para quienes buscan llevar su aventura a cualquier lugar. A pesar de los retos técnicos, el equipo confía en entregar una experiencia disfrutable.

¿Te preocupa el rendimiento de Final Fantasy XIV en Nintendo Switch 2, o crees que será una gran forma de jugarlo? Cuéntanos en los comentarios.

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