Sospechoso del tiroteo en contra el equipo de Donald Trump en Estados Unidos es un desarrollador de videojuegos; su título en Steam se vuelve popular tras el incidente

Cole Tomas Allen, de 31 años, es un profesor y creativo independiente que trabajó en el juego indie Bohrdom, disponible actualmente para PC

Lamentablemente, la industria del gaming se ha visto envuelta una vez más en un incidente violento en Estados Unidos. Poco después de que se registrara un ataque en contra el equipo de Donald Trump en el evento WHCA en Washington, se dio a conocer que el principal sospechoso es un desarrollador de videojuegos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el supuesto tirador lanzó un juego en Steam en 2018, el cual se volvió muy popular en las últimas horas y se llenó de reseñas que hacen referencia a los eventos recientes. Todo esto mientras las autoridades locales intentan dictaminar el móvil detrás del ataque.

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Se registra ataque armado en la WHCA en Estados Unidos

El pasado sábado 25 de abril de 2026 se llevó a cabo la Cena Anual para Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), un ostentoso evento que reúne al personal de gobierno de Estados Unidos y miembros de la prensa. En esta ocasión, el presidente Donald Trump hizo acto de presencia.

La edición de este año terminó de forma abrupta después de que un atacante abrió fuego a las afueras del salón donde se llevaba a cabo la cena. Las autoridades presentes en el lugar evacuaron enseguida al máximo mandatario de Estados Unidos y demás altos funcionarios. Otros asistentes se refugiaron bajo sus mesas mientras se escuchaban las detonaciones.

De acuerdo con los informes de medios de noticias nacionales, el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen de 31 años de edad, tenía una escopeta, una pistola de mano y varios cuchillos. Un agente del Servicio Secreto resultó herido en su chaleco antibalas después de que el atacante irrumpiera en un puesto de control de seguridad.

El incidente en la WHCA tuvo lugar el sábado 25 de abril en Washington, Estados Unidos

No se reportan víctimas de gravedad, y el tirador también resultó ileso tras su arresto. Rápidamente se viralizó una fotografía que muestra al supuesto responsable del incidente boca abajo después de su detención. Todd Blanche, fiscal general interino, declaró que el “sospechoso tenía como objetivo a miembros de la administración [de Donald Trump]”.

Las investigaciones en torno al incidente continúan. De acuerdo con las autoridades, Cole Tomas Allen no tiene antecedentes penales, y se desconoce cuál era el objetivo y su motivación para llevar a cabo el ataque.

Cole Tomas Allen, principal sospechoso, es un desarrollador de videojuegos

Tras los hechos, se empezó a difundir información sobre la trayectoria profesional del sospechoso, lo que parece confirmar que tiene historial en la industria del gaming. Un vistazo por su perfil en LinkedIn revela que se describe como “desarrollador de videojuegos, ingeniero, científico y profesor”.

“Diseñé y desarrollé el videojuego Bohrdom, basado en C++, que incluye varias piezas musicales personalizadas y más de 750 gráficos personalizados. Formulé y programé el avanzado motor de física de colisiones elásticas en 2D de Bohrdom”, se lee en el historial laboral del supuesto atacante de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Bohrdom tiene una página en Steam, donde Cole Allen aparece como único desarrollador y editor. Este título debutó en 2018 y se trata de “un juego de lucha asimétrico no violento”.

Cole Tomas Allen, sospchoso del ataque en la cena de la Casa Blanca, es el desarrollador de Bohrdom, un videojuego indie de Steam

El videojuego pasó sin pena ni gloria en su lanzamiento original, pero en las últimas horas se volvió popular gracias a los curiosos. Actualmente cuenta con 94 reseñas mixtas, y al dar un vistazo por los comentarios veremos que la mayoría de las críticas de jugadores se publicaron en las últimas 24 horas y hacen referencia a los eventos ocurridos esta semana en el WHCA.

Cole Allen también se atribuye la creación de First Law, pero el videojuego en cuestión no aparece ni en Itch.io ni en Steam. Mientras tanto, agentes del FBI investigan por las inmediaciones del domicilio del sospechoso en Torrance, California.

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