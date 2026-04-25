Xbox Game Pass ya confirmó 9 juegos para mayo: Forza Horizon 6 y más atractivos títulos llegarán muy pronto a tu suscripción

Microsoft escuchó las críticas de los jugadores y por fin está haciendo cambios importantes a Xbox Game Pass. El servicio seguirá renovando su contenido con la misma regularidad, así que muy pronto habrá nuevos juegos para darle la bienvenida a mayo.

La compañía no ha confirmado todas las novedades que ofrecerá el próximo mes para los usuarios Essential, Premium y Ultimate, pero ya conocemos 9 de los títulos que están por llegar a Xbox Game Pass y PC Game Pass. Entre ellos hay esperados lanzamientos por parte de Xbox Game Studios, Square Enix y más compañías.

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Estos son algunos de los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en mayo de 2026

El servicio de suscripción aún tiene unas cuantas sorpresas para cerrar abril con broche de oro. En los próximos días, recibirá juegos como Aphelion, Heroes of Might & Magic: Olden Era y Sledding Game, que llegarán como estrenos de día 1. Además, aún está pendiente la llegada de Trepang2 y Final Fantasy V, el RPG de Square Enix que es uno de los primeros lanzamientos confirmados para mayo.

El estreno más importante del próximo mes es Forza Horizon 6, el nuevo juego de Playground Games que se podrá disfrutar sin costo adicional en Xbox Game Pass. La franquicia nos llevará ahora a un inolvidable viaje por Japón, en una de las recreaciones más ambiciosas hechas hasta ahora para un juego de carreras.

Los suscriptores también tendrán acceso a un secuela muy esperada que ha estado envuelta en polémica. Nos referimos a Subnautica 2 que, luego de varios problemas en su desarrollo, por fin se estrenará. Xbox Game Pass le dará la bienvenida a diversas propuesta independientes que lucen muy interesantes, como Call of the Elder Gods, un juego narrativo inspirado en la obra de H. P. Lovecraft.

Como te comentamos, por ahora se han confirmado 9 juegos nuevos para mayo, pero Microsoft compartirá una lista con más títulos para Xbox Game Pass a principios de la próxima semana. Abajo está la lista con algunos de los títulos que recibirá el servicio muy pronto:

Final Fantasy V (5 de mayo)

Mixtape (7 de mayo)

Call of the Elder Gods (12 de mayo)

Forza Horizon 6 (19 de mayo)

Beastro (21 de mayo)

Echo Generation 2 (27 de mayo)

Crashout Crew (28 de mayo)

RV There Yet? (por confirmar)

Subnautica 2 (por confirmar)

Pronto habrá nuevas opciones para disfrutar el servicio

Todo indica que la nueva tanda de juegos llegará con otras sorpresas para los usuarios de Xbox Game Pass. Recientemente se filtraron los planes de Microsoft para ofrecer una alternativa más para acceder al servicio. Game Pass Starter Edition sería un nuevo plan que se ofrecería por medio de Discord Nitro.

Sabemos que dicha suscripción dará acceso a más de 50 juegos, entre ellos aclamados títulos de Xbox. También ofrecería 10 horas de juego en la nube al mes y la posibilidad de conseguir recompensas sólo por jugar. Eso sí, Game Pass Starter Edition no incluiría el multijugador online para ser más accesible en cuanto a precio.

Microsoft no ha confirmado esta suscripción, pero es un hecho que Xbox y Discord tienen una nueva alianza. Hay una posibilidad de que el plan sea una de las novedades del servicio para mayo; sin embargo, tendremos que ser pacientes y esperar por todos los detalles oficiales.

Microsoft hará más flexible su servicio de suscripción con futuros cambios

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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