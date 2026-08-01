Seguro te acuerdas que los NFT prometían revolucionar la industria del videojuego... o bueno, all menos eso pensaban algunos que lograron convencer a Ubisoft. Años después de apostar por esta tecnología y defender públicamente sus beneficios, la compañía francesa acaba de confirmar el desenlace que muchos esperaban: Champions Tactics: Grimoria Chronicles cerrará sus servidores de forma definitiva el próximo 30 de octubre.

El anuncio pone fin a uno de los proyectos más polémicos de la empresa francesa, que llegó en 2024 cuando prácticamente toda la industria ya había abandonado la fiebre por el Web3.

Champions Tactics no sobrevivió ni después de abandonar los NFT

Ubisoft confirmó en el sitio oficial del juego y en su servidor de Discord que Champions Tactics: Grimoria Chronicles dejará de estar disponible a finales de octubre.

Hasta entonces, los servidores seguirán abiertos para que los jugadores puedan disfrutar sus últimas partidas.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de finalizar el servicio de Champions Tactics. Los servidores cerrarán oficialmente el 30 de octubre", explicó la compañía.

Lo más llamativo es que el juego ya había intentado reinventarse hace apenas unos meses. A lo que nos referimos es que en mayo, Ubisoft eliminó progresivamente todas las funciones relacionadas con blockchain y NFT debido a cambios en la infraestructura que daba soporte a estas características.

Con ello desapareció la posibilidad de crear, vender e intercambiar los personajes digitales que originalmente eran el principal atractivo del proyecto.

Ubisoft llegó a vender personajes NFT por decenas de miles de dólares

Cuando Champions Tactics debutó, algunos de sus personajes NFT aparecieron listados en el mercado oficial por cifras superiores a $63,000 USD.

Sin embargo, nunca quedó claro cuántos jugadores llegaron a comprarlos ni cuánto dinero movió realmente el ecosistema del juego.

Tras eliminar las funciones Web3, todos esos personajes pasaron a convertirse en simples unidades normales dentro del juego, perdiendo por completo su carácter de activos digitales únicos.

Desde su anuncio, Champions Tactics: Grimoria Chronicles estuvo rodeado de críticas por el uso de NFT en plena caída del mercado Web3.

El juego pasó prácticamente desapercibido durante su vida útil y apenas volvió a ser noticia por algunos problemas de matchmaking y por la decisión de Ubisoft de retirar sus funciones blockchain meses antes del cierre.

Ahora, el proyecto se suma a la creciente lista de juegos como servicio que no lograron encontrar una comunidad suficiente para mantenerse con vida, convirtiéndose en otro capítulo poco exitoso dentro de la historia reciente de Ubisoft.

El fracaso no detuvo la apuesta de Ubisoft por el Web3

Aunque el cierre de Champions Tactics parece confirmar que la apuesta no funcionó, Ubisoft todavía no abandona por completo esta tecnología.

La compañía sigue impulsando Might & Magic Fates, un juego de cartas digital lanzado este año que también utiliza tecnología blockchain para permitir el intercambio de cartas mediante un mercado externo.

Incluso anunció que algunos de los jugadores más activos de Champions Tactics recibirán recompensas dentro de este nuevo título.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Creías que este proyecto tenía potencial? Cuéntanos en los comentarios.

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