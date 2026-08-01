Todo, o casi todo, puede convertirse en LEGO y la marca más importante del sector es famosa por sus colaboraciones con los productos de moda o aquellos con gran historia.

En años recientes, la marca se acercó al mundo de los videojuegos y de ahí salieron sets de colección que encantaron a los fans.

La tendencia sigue y rumores señalan que este año verá el lanzamiento de un set inspirado en PlayStation, pero la novedad es que no llegará solo pues incluirá una sorpresa para los fans.

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El set de LEGO PlayStation tendrá una sorpresa inspirada en una de las IP que les hizo ganar un GOTY

Hace unos meses, insiders de la escena de LEGO filtraron detalles sobre el primer set de la marca en colaboración con PlayStation.

La información extraoficial señala que llegará este año, pero una nueva filtración reveló que el set tendrá una sorpresa para los fans como parte de su campaña “gift with purchase”.

Según el insider “Lego Minecraft Goat”, el set de LEGO PlayStation incluirá un set pequeño de ASTRO BOT, la joven franquicia de Sony y Team Asobi que ya les hizo ganar el GOTY 2024.

Al respecto, el especialista compartió los números de cada set. El de PlayStation se registraría como 72306, mientras que el de ASTRO BOT llevaría el número 40899. El detalle es que no se venderá por separado, se incluirá como regalo para quienes adquieran el producto inspirado en la primera consola de Sony.

Set de LEGO PlayStation con regalo de ASTRO BOT

¿Cuándo sale el set de LEGO PlayStation, cuántas piezas tendrá y cuánto costará?

De acuerdo con filtraciones anteriores que fueron reafirmadas por los reportes recientes, el set de LEGO PlayStation incluirá el diseño de la primera consola de Sony junto con su control.

El sistema de videojuegos de la compañía japonesa debutó en Japón en 1994 y en el resto del mundo en 1995.

El set de LEGO tendrá 1911 piezas, su precio será de $159.99 dólares y debutará el próximo 1 de octubre, según rumores.

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