La fiebre por los Souls continúa tras el ascenso de la obra de FromSoftware y hay exponentes capaces de competir en este joven género de la industria. Uno de ellos es Cold Symmetry, equipo global y multidisciplinario, que apostó por este tipo de juegos con Mortal Shell.

La primera entrega capturó la esencia del combate, la dificultad y los elementos de rol. Su secuela busca llevar eso al siguiente nivel con mejoras en todas sus áreas.

Lo mejor es que no falta mucho para su lanzamiento, pero si no aguantas las ganas de probarlo, hay una excelente noticia.

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La Beta de Mortal Shell II ya está disponible en PS5 y XBOX Series X|S

Por medio de una publicación en X, el estudio Cold Symmetry anunció el inicio de la Beta abierta de Mortal Shell II, su nueva entrega en el género Souls.

La prueba ya está disponible para todos los jugadores de las consolas de Sony y Microsoft y encontrarán la versión Beta en las respectivas tiendas digitales.

De acuerdo con la información oficial, esta prueba permite jugar las primeras 3 horas de Mortal Shell II. Tal como sucede en este tipo de previos, el avance de los jugadores se respetará. Esto significa que, si adquieres el juego completo o ya hiciste la preventa, el archivo de guardado con todo lo que conseguiste en estas primeras horas se considerará en la versión final y no empezarás desde cero cuando se lance el próximo 20 de agosto.

The ravaged world of Mortal Shell II awaits! ⚔️



Play the first 3 hours in the XBOX Beta, now live on console: https://t.co/6gld9nwWNL pic.twitter.com/VKEnxiAQS8 — XBOX (@XBOX) July 31, 2026

¿Qué es Mortal Shell?

Mortal Shell es un videojuego de rol y acción tipo soulslike desarrollado por el estudio independiente Cold Symmetry y publicado por Playstack.

Ofrece combates exigentes, un mundo oscuro y una narrativa que se desarrolla de forma sutil mediante la exploración. Una de sus mecánicas más originales es la posibilidad de ocupar diferentes “Shells” o caparazones, que son los cuerpos de antiguos guerreros que brindan habilidades, estadísticas y estilos de combate únicos.

A lo largo de la aventura, los jugadores recorren un reino decadente repleto de criaturas sobrenaturales, jefes desafiantes y secretos ocultos.

Además de administrar la resistencia y perfeccionar los tiempos de ataque y evasión, el juego incorpora la habilidad de endurecer el cuerpo temporalmente para bloquear golpes, lo que añade una capa estratégica a cada enfrentamiento.

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