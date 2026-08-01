La próxima generación de consolas no será benévola con el formato físico. Sony reafirmó su decisión de eliminar las copias físicas en 2028 y del lado de XBOX no hay certidumbre respecto a sus planes, pero sus ventas de juegos no son alentadoras como para apostar por ello.

De acuerdo con uno de los analistas más destacados de la industria de los videojuegos, la marca de Microsoft podría tomar el mismo camino que Sony.

La diferencia es que no sería tan vocal al respecto para evitar polémicas y, en dado caso, podría apoyarse en terceros para dar algo de soporte a quienes prefieren sus juegos en disco.

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XBOX tomaría el mismo camino que PlayStation con el formato físico

Las noticias sobre el futuro del formato físico son desalentadoras, aunque algunos guardan sus expectativas en espera de lo que decida XBOX y su siguiente generación conocida como Project Helix.

Al respecto, Mat Piscatella, analista de Circana, compartió una publicación de la escritora Alanah Pearce quien señala que XBOX hará lo mismo que PlayStation pues en realidad ambas marcas compiten en el mundo del entretenimiento contra plataformas de streaming, ya no entre sí.

El analista señaló que, desde su perspectiva, XBOX tomará la misma decisión que Sony respecto a los juegos en disco, pero en el caso de Microsoft el cambio será discreto y probablemente más amigable. En ese sentido, especula con la posibilidad de que haya cierto soporte para unidades de lectura de terceros en Project Helix, tomando en cuenta que este hardware será más una PC que una consola.

Ante ese panorama, mencionó que la opción en los años por venir para quienes deseen mantener su gusto por los juegos físicos está en Nintendo Switch 2.

Mat Piscatella sobre XBOX y el formato físico

¿XBOX puede apoyar el formato físico?

Hasta el momento, XBOX no ha revelado detalles oficiales sobre los formatos de su próximo hardware, Project Helix, pero el contexto es desfavorable para el uso de discos.

Ahora mismo, el proyecto enfrenta el reto de la crisis de RAM y los precios que siguen subiendo, por lo que la combinación que resultará en la version final del hardware que saldrá al mercado debe ser cuidadosa para no alejar al público.

La expectativa es que Project Helix, al igual que PS6, cuesten cuando menos $1000 dólares. En el caso de Microsoft, su estrategia de ofrecer gaming vía streaming se mantiene en la administración de Asha Sharma y ayer la ejecutiva presumió la llegada de la app de XBOX a las pantallas Hisense, lo cual representa una vía de acceso a su ecosistema para quienes no tienen dinero para una consola o PC.

Finalmente, reportes de fuentes confiables revelan que XBOX trabaja en un programa de reconocimiento de licencias digitales para los poseedores de copias físicas. Básicamente, al tener un juego en físico de XBOX One o XBOX Series X|S, podría tener la versión digital sin costo adicional.

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