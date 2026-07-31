Estamos por presenciar el ocaso del formato físico tal como lo conocemos, pues PlayStation dejará de producir discos para sus juegos y lanzamientos de terceros en pocos meses. Esta situación afecta directamente a los jugadores, pero también impactará severamente a las tiendas minoristas.

Sony está al tanto de ello, y habló del tema en su más reciente informe financiero. De esta manera, ya sabemos que la compañía no abandonará por completo el formato físico y es muy probable que ofrezca una alternativa, pero sospechamos que tanto las cadenas comerciales como los consumidores estarán muy decepcionados y molestos con la “solución”.

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PlayStation aún ofrecería juegos “físicos” en tiendas, pero tendrían una gran limitante

El viernes 31 de julio de 2026, Sony publicó su reporte de ganancias correspondiente al último trimestre, que finalizó el pasado 30 de junio. El documento profundiza en el desempeño del PS5 y los ingresos generados por otras áreas del negocio. De esta manera ya sabemos que, efectivamente, gran parte de las ventas de juegos provienen del formato digital.

Inevitablemente, el fin de los juegos físicos fue un tema que salió a colación durante la presentación de resultados financieros. En una sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas, Lin Tao, la actual directora financiera, declaró que la compañía ya mantuvo conversaciones con los minoristas en un intento por encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes.

La ejecutiva se abstuvo de profundizar en los detalles, pero sugiere que aún “apoyarán” los lanzamientos físicos, pero no como esperaban y querían los jugadores. Todo parece indicar que el gigante japonés se limitará a lanzar cajas vacías que incluyan un código de descarga.

“Durante los últimos 30 años hemos vendido [plataformas] PlayStation, y nuestros socios minoristas siempre fueron importantes para nosotros. Una vez que finalice la producción de discos, comunicamos esto con suficiente antelación para tener tiempo de escuchar las opiniones de los distintos socios”.

Lin Tao señala que en Norteamérica ya se venden cajas que sólo incluyen un simple código de descarga, pero reiteró que cada socio regional tiene sus particularidades. “Así que intentamos mantener un diálogo exhaustivo para lograr una situación beneficiosa para ambas partes”, concluyó la directora financiera.

Aunque se trata de una alternativa que ayudará a las tiendas minoristas a pasar por este periodo de transición, ciertamente está lejos de ser la respuesta que tanto las cadenas comerciales como los propios jugadores esperaban.

Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la década, no incluirá un disco en su edición “física”, pues cada copia sólo tendrá un código que permitirá descargar el juego en PS5 o XBOX Series X.

PlayStation apoyará el "formato físico" con cajas vacías que sólo incluirán el código de descarga

Tiendas minoristas arremeten contra PlayStation

Durante la presentación de los resultados financieros, Lin Tao reconoció que la gente tiene una “opinión firme” con respecto al tema, en referencia a las numerosas críticas que recibió la compañía en semanas recientes; sin embargo, dejó claro que permanecerán firmes con su decisión.

En pocas palabras, PlayStation aún mantiene sus planes de abandonar el formato físico tal como lo conocemos a partir de 2028. Aunque está por verse si las conversaciones con Sony podrán satisfacer las demandas del sector minorista, la industria comercial ya mostró su rechazo pública y tajantemente.

A principios de julio, poco después de que Sony anunciara sus planes, la Entertainment Retailers Association (ERA), la organización británica que representa a las tiendas de venta de entretenimiento físico y digital en aquel país, criticó a la compañía japonesa y destacó la importancia del formato físico.

“Cada año, millones de jugadores aún optan por comprar copias físicas porque valoran la verdadera propiedad. Un disco se puede compartir con la familia, intercambiar, coleccionar, conservar y, lo que es más fundamental, jugar años después. Una licencia de descarga a menudo no ofrece ninguna de esas libertades”, comentó Kim Bayley, directora de ERA.

Analistas advierten que el fin del formato físico pondrá en jaque a las tiendas minoristas, mientras que un reporte reveló que la decisión de PlayStation destruirá el mercado de segunda mano, valuado en millones de dólares.

Las tiendas minoristas se verán afectadas por la decisión de PlayStation

Pero dinos, ¿crees que vender cajas vacías con códigos es una solución al problema? ¿Qué otra alternativa propones? Déjanos leerte en los comentarios.

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