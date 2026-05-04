007 First Light apunta a sorprender con una campaña extensa y mucho contenido extra para los fans del espía

El nuevo juego de James Bond promete varias horas de acción, misiones adicionales y soporte continuo tras su lanzamiento.

Los fans de los juegos de acción y espionaje están atentos a cada detalle de 007 First Light, el esperado proyecto de IO Interactive. Poco a poco surgen nuevos datos que ayudan a entender mejor su propuesta y se acaba de mencionar uno relacionado a su duración. La buena noticia es que todo indica que este título quiere cumplir en grande.

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De acuerdo con información compartida por el creador de contenido JorRaptor, la campaña principal tendría una duración aproximada de 20 hora, un dato que se le compartió en conversaciones directas con desarrolladores del estudio.

Una campaña sólida para una aventura de espías

Una duración de 20 horas coloca a 007 First Light en una posición bastante atractiva dentro del género. Esto sugiere una historia bien equilibrada, con ritmo constante y suficiente espacio para desarrollar su narrativa.

El enfoque del juego parece centrarse en ofrecer momentos intensos, combinados con mecánicas de sigilo, acción y toma de decisiones. Todo apunta a que la aventura buscará capturar la esencia clásica de James Bond, pero con un toque moderno.

Además, el hecho de que esta información provenga directamente de los desarrolladores le da cierto peso. Aun así, como ocurre siempre, habrá que esperar a la versión final para confirmar estos detalles.

Mucho más contenido después de terminar la historia

La campaña no será lo único que mantendrá ocupados a los jugadores. El título también incluirá misiones del llamado Tactical Simulator, que funcionarán como desafíos adicionales con distintos objetivos.

Estas misiones ofrecerán más razones para seguir jugando después de terminar la historia principal. También se confirmó que habrá nuevas misiones añadidas mediante actualizaciones futuras, lo que indica que el juego tendrá soporte constante tras su lanzamiento.

Te recordamos que la entrega llegará el próximo 27 de mayo a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mientras que a Nintendo Switch 2 lo hará en una fecha por anunciar de este verano.

¿Te parece adecuada una campaña de 20 horas para un juego de James Bond? ¿Te interesan las misiones extra tipo simulador para alargar la experiencia? Cuéntanos en los comentarios.

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