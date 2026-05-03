Halo 2 y Halo 3 podrían regresar con nuevos remakes, revelan fuentes: los Brutes aparecerían en Campaign Evolved bajo una condición

De acuerdo con un nuevo reporte del creador de contenido Rebs Gaming, habrá más relanzamientos de la franquicia de Xbox

Halo es un pilar de la marca Xbox, y es por ello que resulta desconcentrarte que las últimas entregas dejaran un sabor agridulce. Los desarrolladores ya trabajan en numerosos proyectos, y uno de ellos es el remake del primer título que lo empezó todo. Afortunadamente, parece que el resto de la trilogía original también estará de vuela.

Campaign Evolved, nombre que recibe la nueva versión del clásico de 2001, se dejó ver el año pasado con un avance que destacó las mejoras en los gráficos y algunos cambios que experimentó en el lado jugable. Sabemos que el debut tendrá lugar en algún punto de 2026, y es probable que pronto conozcamos la fecha de estreno oficial.

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Halo 2 y Halo 3 tendrían remakes

Por ahora, Microsoft todavía guarda silencio sobre la posibilidad de que haya más remakes de la franquicia. Ante la falta de una confirmación oficial, un reconocido miembro de la comunidad se pronunció sobre el tema con un nuevo reporte que, supuestamente, revela que la segunda y tercera entrega también tendrán un relanzamiento.

Nos referimos al creador de contenido y entusiasta conocido como Rebs Gaming, quien se ganó el reconocimiento de la comunidad gracias a sus filtraciones. Hace escasas horas, reapareció con un nuevo informe que detalla el futuro de la franquicia de Xbox.

El youtuber comentó en su video que recibió confirmación de 2 fuentes que señalan que tanto Halo 2 como Halo 3 también regresarán con sus respectivos remakes. Supuestamente, ambos proyectos se encuentran en una fase inicial de desarrollo, lo que indicaría que los lanzamientos aún están lejos.

Uno de los contactos del creador de contenido envió pruebas para verificar su identidad y confirmar que las nuevas versiones del resto de los títulos de la trilogía se realizarán independientemente del recibimiento de Campaign Evolved, cuyo debut estaría previsto para finales de julio de acuerdo con una filtración paralela.

De acuerdo con las fuentes de Rebs Gaming, Halo 2 y Halo 3 también estarán de vueltas con nuevos remakes

Otra de las fuentes de Rebs Gaming supuestamente también envió material inédito del remake del primer juego de la franquicia para reforzar su credibilidad.

En su video, el youtuber señala que Halo:Campaign Evolved incluirá contenido de las otras 2 entregas a modo de guiño en las nuevas misiones que fungirán como precuela. Incluso se dice que los Brutes, uno de los enemigos más temibles de la serie, aparecerán en los niveles del videojuego original bajo una condición: al activar un modificador de calavera.

Un shooter de extracción de Halo también estaría en desarrollo

Fue en octubre de 2024 cuando 343 Industries, ahora conocido como Halo Studios, anunció que trabajaba en múltiples proyectos de la serie con el motor gráfico Unreal Engine 5. Uno de los títulos en desarrollo resultó ser el remake de la entrega original, que también será el primer juego de la franquicia en llegar a PlayStation 5.

Es un misterio si el estudio de Xbox tiene la intención de completar la trilogía con versiones mejoradas del segundo y tercer juego, por lo que lo mejor será tomar el reporte de Rebs Gaming con pinzas y esperar un anuncio formal. Vale la pena destacar que el mismo youtuber reveló en otro video que la compañía abandonó el Battle Royale que nunca vio la luz del día y lo convirtió en una especie de shooter de extracción PvE.

El estado de dicho proyecto es desconocido, y es un misterio si será un spin-off independiente o si estará conectado directamente con la próxima entrega principal de Halo. De cualquier modo, es probable que Microsoft revele más detalles sobre el futuro inmediato de la saga en el Xbox Games Showcase 2026 que se llevará a cabo a principios de junio.

El shooter de extracción sería la próxima gran apuesta de Halo en el ámbito multijugador

Pero dinos, ¿te gustaría que todos los juegos de la trilogía original tengan remakes? Déjanos leerte en los comentarios.

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