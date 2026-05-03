Grandes juegos AAA de PlayStation habrían vendido mal en PC, y por eso Sony regresaría a las exclusividades

De acuerdo con un informe, God of War Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 y más títulos de Sony vendieron menos de 1 millón de unidades

La exclusividad se convirtió en un tema de discusión y debate en la industria de los videojuegos en los últimos años. Microsoft apostó de lleno por los lanzamientos multiplataforma, mientras que PlayStation adoptó un enfoque más modesto y se limitó a llevar sus grandes títulos a PC varios meses e incluso años después de su estreno oficial.

Dicho esto, parece que la compañía japonesa se replanteará su estrategia y dejará de estrenar sus grandes videojuegos AAA en Steam y la Epic Games Store. Uno de los principales motivos detrás de esta decisión, según se informa, son las malas ventas de los ports para computadoras.

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¿Cuánto vendieron los exclusivos de PlayStation en PC?

A principios de este año, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló mediante un informe que PlayStation dejará de lanzar ports de sus experiencias AAA en PC. Aunque se espera que las experiencias multijugador aún lleguen a ordenadores, parece que aventuras single-player como Saros y Ghost of Yotei permanecerán como exclusivos de consolas.

Sony guarda silencio sobre el asunto, así que es imposible saber con total certeza si realmente habrá un cambio de estrategia. Por el momento, ya sabemos que Marvel Tokon: Fighting Souls debutará de forma simultánea para PC y PS5.

En su reporte, Jason Schreier destacó que las bajas ventas pueden ser una de las razones por las que la compañía dejaría de lanzar sus videojuegos AAA para un jugador en Steam y la Epic Games Store. Ahora, gracias a un informe de The Game Business tenemos una imagen más precisa del rendimiento de algunos de los juegos más importantes de PlayStation en PC.

Aparentemente, God of War Ragnarök y otros grandes exclusivos de PlayStation vendieron mal en PC

El artículo recopila los supuestos datos de ventas de varios títulos en su mes de lanzamiento en PC, y ciertamente las cifras resultan decepcionantes.

Según el reporte de The Game Business, Ghost of Tsushima despachó 710,000 unidades, mientras que God of War Ragnarök se quedó en aproximadamente 300,000 copias. Marvel’s Spider-Man 2 hizo lo propio con 260,000 y Horizon Forbidden West vendió 230,000. Destaca que ninguno superó la barrera del 1 millón de unidades.

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El informe señala que God of War Ragnarök, la más reciente entrega de la franquicia de Santa Monica Studios y PlayStation, tuvo 6.9 millones de jugadores en PS4 y PS5 durante su estreno original, por lo que 300,000 copias en PC es una caída significativa.

Xbox también podría regresar a las exclusividades

Aunque estos datos aún no están confirmados por Sony, ciertamente coinciden con los números de jugadores en Steam. Debido a que la compañía guarda silencio al respecto, es imposible saber si realmente adoptará otro enfoque en lo que se refiere a sus lanzamientos multiplataforma.

Recordemos que los títulos anteriores debutaron varios meses e incluso años después de su estreno original en consolas, lo que posiblemente limitó su alcance comercial. En cambio, experiencias multijugador como Helldivers 2 y Concord llegaron a PC y PS5 al mismo tiempo.

De cualquier forma, parece que se avecina un cambio de paradigma en la industria del gaming. Tras la salida de Phil Spencer y la llegada Asha Sharma, Xbox analiza la posibilidad de transicionar una vez más hacia los exclusivos. La nueva directora de la marca revela que estudian de cerca la estrategia a seguir.

La exclusividad volvería a desempeñar un rol clave en la industria de los videojuegos

Pero cuéntanos, ¿compraste algún juego AAA de Sony en PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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