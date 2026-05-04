¿Por qué los juegos de Nintendo rara vez bajan de precio o tienen descuentos? Reggie Fils-Aimé por fin revela uno de los grandes misterios de la compañía

El exdirectivo habló sobre la filosofía de desarrollo y ventas de la desarrolladora

Como jugadores, sabemos que la paciencia siempre trae beneficios a nuestras carteras. Muchas compañías rebajan el precio de sus juegos a solo meses o semanas de su estreno. Sin embargo, esto no aplica para Nintendo, pues sus exclusivos rara vez bajan de precio o están en oferta.

Ni siquiera el paso de los años garantiza que podremos conseguir alguna entrega de Super Mario Bros. o The Legend of Zelda con descuento. Reggie Fils-Aimé, exdirectivo de Nintendo of America, conoce perfectamente esta estrategia de ventas. Durante una entrevista reciente, reveló los secretos que hay detrás de ella y explicó cómo está fuertemente ligada a la filosofía de la compañía.

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¿Por que Nintendo no rebaja el precio de sus juegos?

Al contrario de empresas como Ubisoft, Electonic Arts y PlayStation, Nintendo rara vez rebaja el precio de sus juegos. Esto se ha mantenido como una constante a lo largo de las generaciones y sigue vigente en la era de Switch 2. En ocasiones, la compañía ofrece descuentos llamativos a sus jugadores, pero sólo ocurren en fechas especiales, como el Día de Mario y más.

Durante una conferencia reciente en el NYU Game Centre, Reggie Fils-Aimé habló sobre este fenómeno que ha desconcertado a muchos jugadores a lo largo de las décadas. El directivo enfatizó que Nintendo está en una constante lucha por la excelencia, pues su meta siempre es crear los mejores títulos posibles.

Es bien sabido que la empresa pule todo lo posible sus juegos antes del lanzamiento. De esta forma, evita polémicas que impacten en su imagen y que molesten a su fanáticos. Reggie Fils-Aimé destacó que todo el trabajo que hay detrás de un título de Nintendo es el verdadero motivo por el que rara vez bajan de precio.

“Vamos a crear los mejores juegos. Los lanzaremos con todas las funciones. Y, como resultado, a veces es aquí donde los clientes se quejan: no rebajamos nuestros juegos. No rebajamos nuestros juegos. The Legend of Zelda: Breath of the Wild nunca tuvo descuento desde el día de su lanzamiento. Nunca se rebajó”.

Las ofertas de Nintendo son muy especiales debido a su rareza

El exdirectivo cree que Nintendo simplemente cobra el precio justo por todo el cuidado que hay detrás de cada una de sus producciones. Aceptó que, en ocasiones, las cadenas de minoristas ofrecen descuentos en sus juegos; sin embargo, la empresa no está involucrada en este tipo de promociones.

“Ocasionalmente, los minoristas pueden decidir hacer algo, pero la compañía nunca lo ha hecho. Y es parte de este proceso: vamos a hacerlo lo mejor posible, lo lanzaremos con todas las funciones y cobraremos un precio justo, y ese precio nunca cambiará”.

La compañía detesta lanzar juegos incompletos

El tema de los precios está ligado directamente a la filosofía de desarrollo de Nintendo. Reggie Fils-Aimé reveló que la empresa odia lanzar juegos incompletos. Por ello, rehúye de las actualizaciones de día 1, una práctica que se ha vuelto cada vez más común en la industria.

El objetivo de Nintendo siempre es lanzar juegos pulidos y completos. Esto implica que los jugadores no perderán tiempo con actualizaciones, pues siempre quiere ofrecer productos que están listos para usarse. Reggie Fils-Aimé comparó esta filosofía con la artesanía de Kioto, que brilla por su enorme calidad.

“Este concepto de lanzar un juego, ya sea en formato físico o digital, y que el primer día haya una actualización masiva para que esté completo en cuanto a características… si bien Nintendo lo hace ocasionalmente, filosóficamente, la compañía odia hacerlo… la mentalidad de Nintendo es: lanzamos un juego completo. Está listo para jugar. No hay ninguna actualización del primer día que vaya a durar 3 horas. Es una mentalidad diferente, ¿verdad? Esa es su forma de pensar. Lo compararía con la idea de la artesanía de Kioto”.

El exdirectivo explicó la postura de Nintendo frente a las actualizaciones de día 1

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