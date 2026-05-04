GameStop confirma oferta de $55.5 mil millones de dólares para comprar eBay

Ryan Cohen, director de la cadena minorista de videojuegos, tiene ambiciosos planes para el gigante del comercio electrónico

GameStop confirmó lo que era un simple rumor: hizo una oferta millonaria para adquirir la totalidad de eBay, una de las plataformas de comercio electrónico más importantes. La cadena minorista de videojuegos ha tenido dificultades para consolidar su negocio, por lo que busca darle un impulso importante a través de una fusión.

Por medio de un comunicado, GameStop Corp. reveló detalles de su oferta para comprar el 100% de las acciones de eBay. Asimismo, confirmó que Ryan Cohen, gerente ejecutivo de GameStop, seguirá al frente del negocio una vez que se cierre el trato, pues se encargará de dirigir la compañía resultante del acuerdo.

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GameStop quiere comprar eBay por $55.5 mil millones

Esta semana, GameStop Corp. presentó una oferta para adquirir la totalidad de eBay Inc. La compañía especializada en la venta de videojuegos y coleccionables ofrece $125 USD por cada acción de la plataforma de comercio electrónico. Esto implica una inversión de $55.5 mil millones, en una oferta que se pagará mitad en efectivo y mitad en acciones de GameStop.

En el comunicado, se especifica que el acuerdo no es vinculante, es decir, que aún no es definitivo. Destaca que el precio de compra es más elevado que el valor que tenía eBay antes de que GameStop empezara a comprar acciones de la empresa. Actualmente, ya tiene una participación de 5% y quiere adquirir el resto en un acuerdo histórico.

La oferta de GameStop para adquirir eBay es oficial

Para financiar la compra, GameStop usaría cerca de $9400 millones de dólares que ya tiene, más financiamiento externo por parte de terceros, que podría ascender hasta $20,000 millones de dólares. La junta directiva de la cadena de tiendas confirmó que, si el acuerdo se concreta, Ryan Cohen pasará a dirigir la empresa resultante de la fusión.

GameStop confía en que puede hacer que eBay sea más eficiente y rentable a largo plazo. Por supuesto, también planea usar el alcance y la infraestructura de la plataforma de comercio electrónico para impulsar su negocio de videojuegos y coleccionables.

¿Cómo impactará la compra el negocio de ambas empresas?

GameStop adelantó que hará cambios en el negocio de eBay, pues considera que gasta demasiado sin crecer lo suficiente. Por ejemplo, eBay invirtió miles de millones en marketing, pero casi no aumentó su número de usuarios.

La compañía en manos de Cohen cree que, durante los primeros 12 meses tras la compra, puede recortar cerca de $2000 millones de dólares al año en gastos para reducir los costos en publicidad, desarrollo de productos y áreas administrativas.

Sólo con dichos recortes, GameStop estima que las ganancias por acción de eBay subirían considerablemente. Otra de sus estrategias será aprovechar sus más de 1600 físicas en Estados Unidos para apoyar las operaciones de eBay, mediante la autenticación de productos, gestión de envíos y ventas en general.

GameStop planea cambios en el negocio de la plataforma de comercio electrónico

La clave estaría en las coincidencias de sus negocios, donde los videojuegos usados, los títulos retro, los coleccionables premium y las cartas coleccionables son las constantes. En 2022, eBay adquirió TCG Player, una plataforma para la venta y compra de cartas, un negocio por el que GameStop ha apostado fuerte durante los últimos años.

Por ahora, el acuerdo no se ha concretado y existe mucho escepticismo al respecto, pues GameStop ofrece más de 4 veces su propia valoración para comprar eBay. Fuentes aseguran que la compañía minorista podría recurrir a financiación de Medio Oriente para poder hacer la adquisición.

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