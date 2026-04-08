007 First Light, el nuevo juego de James Bond, llegará más tarde de lo esperado a Nintendo Switch 2

Uno de los videojuegos más esperados del año es 007 First Light. Este título contará una nueva y original historia del agente secreto más famoso del entretenimiento: James Bond. Lamentablemente, la versión del juego para Nintendo Switch 2 sufrirá otro retraso.

Hace pocos días, surgió un rumor en redes sociales de supuestos insiders que afirmaban que el desarrollo del port para Switch 2 de 007 First Light estaba tomando más tiempo de lo que esperaban. Muchos pensaron que el retraso era indefinido, pero ahora sabemos que los usuarios de la nueva híbrida de Nintendo deberán esperar poco tiempo.

Por medio de la cuenta oficial de X de 007 First Light, el estudio IO Interactive anunció que llegará el 27 de mayo para PS5, Xbox Series X/S y PC, y más adelante para Nintendo Switch 2. No se mencionó alguna fecha tentativa, pero sí que será en verano de este año.

007 First Light comes to PlayStation®5, Xbox Series X|S, and PC on May 27th, 2026, and Nintendo Switch 2 later this summer. We're excited to see players discovering James Bond's reimagined origin story, and we are looking forward to bringing you the best game experience possible… — 007 First Light (@007GameIOI) April 8, 2026

Originalmente, IO Interactive planeó lanzar el juego el 27 de marzo de este año, pero hace unos meses lo retrasó al 27 de mayo. La argumentación del director del estudio fue la siguiente:

“Esta decisión nos permite garantizar que la experiencia cumpla con el nivel de calidad que los jugadores merecen el primer día.”

Se anunció un nuevo DualSense con temática 007 First Light

Además de la noticia del retraso de la versión para Switch, IO Interactive anunció con PlayStation que habrá un nuevo DualSense con temática de 007 First Light, y que saldrá a la venta el mismo día que el juego.

El director de arte del nuevo juego protagonizado por James Bond mencionó:

“Con este mando vimos una oportunidad de dar la bienvenida a James Bond de vuelta a los juegos después de más de 13 años de una manera icónica. El acabado dorado rinde homenaje a la elegancia, el legado, el estilo atemporal de la franquicia y cómo se siente jugarlo. Cada elemento del diseño del DualSense fue pensado como una celebración del regreso de Bond, y combina el legado y la modernidad para crear un mando que se siente inconfundiblemente 007 desde el momento en que lo ves”.

For your hands only.



Introducing the 007 First Light Limited Edition DualSense Wireless Controller. Learn more about the stylish controller launching May 27: https://t.co/2nV6ZEHdds pic.twitter.com/qBUorDcNf6 — PlayStation (@PlayStation) April 8, 2026

Este DualSense será de edición limitada, saldrá el 27 de mayo, que es la fecha de salida del juego, y su precio será $84.99 USD. La preventa del control será el 14 de abril por medio del sitio web oficial de PlayStation.

Lamentablemente, la preorden no estará disponible para Latinoamérica; las únicas regiones donde puede preordenarse son:

Estados Unidos

Italia

España

Francia

Inglaterra

Bélgica

Luxemburgo

Portugal

Austria

Alemania

Países Bajos

Esperemos que el mando edición especial de 007 First Light llegue a México y Latinoamérica por medio de terceros, aunque eso puede provocar cambios en el precio que comentamos.

Recuerda: 007 First Light saldrá el 27 de mayo para PS5, PC y Xbox Series X/S, y llegará a Nintendo Switch 2 en verano.

¿Qué opinas? ¿Te gustó el nuevo DualSense basado en 007 First Light? ¿Cuál versión te interesa comprar? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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